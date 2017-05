Im ersten Quartal ist der Umsatz um 2,1 Prozent auf 989,2 Millionen Euro gestiegen, wie das TecDax-Schwergewicht ( TecDAX ) überraschend am Freitagabend in Montabaur mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 6,1 Prozent auf 215 Millionen Euro. Der operative Gewinn je Aktie kletterte auf 55 Cent von 50 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darin sind die Abschreibungen auf die schwache Aktienkursentwicklung des Start-up-Brutkastens Rocket Internet ( Rocket Internet SE ) im ersten Quartal 2016 nicht berücksichtigt.

Am Morgen hatte United Internet (1&1, GMX, Web.de) gemeldet, das Mobilfunkunternehmen Drillisch in einem Milliardendeal schlucken zu wollen. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will so eine starke vierte Kraft im deutschen Markt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone (Vodafone Group) und Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) schmieden.

MONTABAUR (dpa-AFX)

