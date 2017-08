€uro am Sonntag

: Wir hatten erwartet, dass wir bei 44 Millionen Euro Halb­jah­res­umsatz keine schwarzen Zahlen schreiben. Bisher hat LPKF im zweiten Halbjahr immer mehr Umsatz eingefahren. Mit 92 bis 100 Millionen Euro Jahresumsatz sollten wir schwarze Zahlen schreiben.

Was sind die Wachstumstreiber?

Bisher haben alle Bereiche Zuwächse ­geliefert, die höchsten das Solargeschäft.

Was leisten LPKF-Anlagen für die ­Her­steller von Solarzellen?

Auf der Oberfläche von Dünnschicht-­Solarzellen werden via Laser haarfeine Schnitte aufgebracht. Mit der aufgerauten Oberfläche kann Sonnenenergie effi­zienter in Strom gewandelt werden. Die Schnitte müssen dreidimensional auf wenige Tausendstelmillimeter genau sein. Darin sind wir weltweit führend.

Wie hoch ist der Auftragsbestand bei Solar?

Rund 30 Millionen Euro. Insgesamt soll der Solarbereich in diesem Jahr 17 bis 19 Millionen Euro Umsatz beisteuern. Das ist durch den Auftragsbestand abgedeckt.

Worauf kommt es bei der Umsetzung an?

Darauf, wie viel wir von den 17 bis 19 Millionen Euro 2017 umsetzen können. Bei einem Großauftrag sind die Maschinen ganz neu und werden erstmals aufgebaut. Beim Hochlaufen der Fertigung sind Anpassungen notwendig. Wir haben uns darauf mit Produktionserweiterungen vorbereitet.

Reichen die aktuellen Aufträge von 46 ­Millionen Euro, um das Jahresziel 92 bis 100 Millionen Euro Umsatz zu schaffen?

Von diesem Bestand werden zwei Drittel, rund 30 Millionen Euro, umgesetzt. Es muss also noch einiges dazukommen.

Bildquellen: LPKF Laser & Electronics AG, LPKF