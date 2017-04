€uro am Sonntag

Die Aktienquoten sind leicht gestiegen, aber von echten Umwälzungen kann man nicht sprechen. Rentenanlagen sind weiterhin stark gewichtet. Der Aktienmarkt ist ja auch nicht die einzige Alternative für die Versicherer, Rendite zu erzielen. Unternehmensanleihen und Investitionen in Infrastruktur bieten ebenfalls Chancen, die auch genutzt werden. Jedenfalls stellen wir die Portfolios diversifizierter auf.Investitionen etwa in Autobahnen, Windparks oder Häfen sind zwar illiquide, aber die Geldflüsse sind sehr gut planbar. Seit sechs Jahren setzen wir Eigenkapitalfinanzierungen um und seit mehr als zwei Jahren nutzen wir auch Fremdkapital.Der Anleihemarkt ist von einer deutlichen Entspannung weit entfernt. Die Versicherer müssen etwas stärker ins Risiko gehen, und diese Risiken müssen gemanagt werden. Bei riskanteren Anleihen bevorzugen wir beispielsweise kürzere Laufzeiten und setzen auch verstärkt auf Einzeltitelselektion.Wir sind derzeit am stärksten an Werten aus der Eurozone interessiert. Die Kapitalabflüsse aus dieser Region waren 2016 hoch, nun sind die Bewertungen, vor allem im internationalen Vergleich, günstig. Teils sieht man bereits, dass Wachstum zurückkommt. Das signalisieren auch die Einkaufsmanagerindizes. In so einem Umfeld sollte der Anleger auf Zykliker setzen, sie profitieren sowohl vom Konjunkturaufschwung als auch von steigenden Inflationsraten.