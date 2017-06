Die Erfolgsgeschichte des Elektroautobauers Tesla ist offenbar noch längst nicht zu Ende: Die Tesla-Aktie erreichte am gestrigen Mittwoch an der US-Börse NASDAQ erneut ein Allzeithoch bei 360,50 Dollar, gemessen an der Marktkapitalisierung ist Tesla schon seit mehreren Wochen der größte Autobauer der USA vor den Traditionskonzernen Ford und General Motors . Nun kann Unternehmenschef Elon Musk eine weitere Errungenschaft zu seinen Trophäen hinzufügen: Tesla ist in diesem Jahr erstmals auf der "Fortune 500"-Liste vertreten.

Umsatzsprung beschert Tesla Platz in amerikanischer A-Liga

Die Liste, die seit 1955 jährlich vom US-Magazin "Fortune" herausgegeben wird, enthält die 500 größten Unternehmen der USA gemessen an deren Umsatz. Mit Bruttoeinnahmen von rund sieben Milliarden Dollar im vergangenen Jahr erkämpfte sich nun auch Tesla einen Platz auf der aktuellen Liste, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Elon Musks Firma schaffte es sogar, direkt auf Rang 383 einzusteigen, und ließ damit andere Firmen wie Adobe oder Mattel hinter sich. Dass der Autobauer letztlich immer noch Verluste schreibt, ist dabei unerheblich.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Tesla seine Verkäufe 2016 um satte 73 Prozent steigern - genug für einen Platz in der A-Liga der US-Konzerne. Geschafft hat der Konzern das zum einen durch die Übernahme des Solarkonzerns SolarCity, zum anderen jedoch auch durch eine kräftige Steigerung der E-Auto-Verkäufe. Hier erwies sich vor allem das Model X als Umsatzbringer. Zusätzlich konnte Tesla auch seinen Absatz in China ankurbeln. Laut "Fortune" entfielen 2016 rund 13 Prozent der weltweiten Verkäufe auf das Reich der Mitte und sorgten so allein dort für einen Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar.

Tesla erster neuer Autokonzern auf Liste

Teslas Einzug auf die "Fortune 500"-Liste ist jedoch vor allem auch deshalb ein historischer Meilenstein, da seit ihrer Auflage im Jahr 1955 immer nur Autokonzerne aus ihr herausgefallen waren. Von den fünf Autobauern auf der ersten Liste sind seit 1999 laut Angaben des US-Magazins nur noch Ford und General Motors übrig. Ein neuer Autobauer hat es vor Tesla noch nie auf die Liste geschafft. Ein Grund mehr, für Elon Musk, diesen Meilenstein zu feiern. Bis Tesla jedoch auch auf der "Fortune 500"-Liste die Konkurrenten General Motors (Platz 8) und Ford (Platz 10) hinter sich lassen kann, dürfte es noch etwas dauern.





