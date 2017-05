Am Dienstag gleich zum Handelsstart übersprangen die Amazon -Aktien des Online-Händlers diese magische Schwelle. Angesichts der bereits am vergangenen Mittwoch wieder aufgeflammten Rekordjagd an der Wall Street kletterten die Papiere bis auf 1000,80 Dollar in die Höhe. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,39 Prozent auf 999,50 Dollar zu Buche.

Die A-Aktien von Alphabet hingegen schafften zum Start am Dienstag nur den Sprung bis auf 995 Dollar. Sie verzeichneten zuletzt noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 994,82 Dollar.

Richtig Fahrt aufgenommen hatte der Kampf um die 1000-Dollar-Marke am Donnerstag. Einen Tag nach der Veröffentlichung des jüngsten Protokolls der US-Notenbank hatten die konjunktursensiblen Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) noch einmal richtig Schwung aufgenommen und Bestmarken erreicht. Die Währungshüter hatten sich recht zuversichtlich zur Wirtschaft in den Vereinigten Staaten geäußert./la/ck/he

