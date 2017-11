Teslas Semi Truck kommt - und "er wird den Zuschauern den Verstand rauben"

Bereits zwei Mal musste der Tesla -CEO Elon Musk die Tesla-Gemeinde vertrösten. Doch am Donnerstag wird der Tesla Semi Truck nun der Öffentlichkeit präsentiert. Die Einladungen zu dem Event seien bereits verschickt , und auch auf der Webseite des Unternehmens wird man die feierliche Präsentation des Tesla Semi verfolgen können. Mit dem E-Truck wagt das Unternehmen seinen ersten Vorstoß in den Bereich der Nutzfahrzeuge. Die Gerüchteküche brodelt bereits, Analysten zeigen sich jedoch skeptisch.

Laut Elon Musk, wird der Truck jedoch alle Erwartungen sprengen. Nachdem er bereits ein "unglaubliches Biest" auf Twitter ankündigte, untermauert er nun, dass die Präsentation des E-LKW den Zuschauern den "Verstand rauben und ihn in eine andere Dimension katapultieren wird":

Tesla Semi Truck unveil to be webcast live on Thursday at 8pm! This will blow your mind clear out of your skull and into an alternate dimension. Just need to find my portal gun ...