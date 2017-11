Produktion des Tesla Model 3 läuft schleppend - Was bedeutet das für die Zukunft von Elon Musk?

Der Elektroautobauer Tesla hat auch beim Model 3 seine ehrgeizigen Produktionsziele weit verfehlt und musste im dritten Quartal 2017 zudem einen Rekordverlust in Höhe von 619 Millionen Dollar verbuchen . Diese Rückschläge gehen auch an dem charismatischen Unternehmenschef nicht spurlos vorbei: Er sei einige Zeit lang "richtig deprimiert" gewesen, so Musk laut der Nachrichtenagentur "dpa-AFX".

Eine Debatte um seine Führungsqualitäten haben der ständige Geldmangel und die gravierenden Produktionsprobleme bei Tesla aber offenbar nicht ausgelöst. Elon Musk scheint nach wie vor fest im Sattel zu sitzen. Doch für wie lange noch? Denn selbst wenn die Investoren nicht an Musks Absetzung arbeiten, gibt es einige Hinweise darauf, dass Musk den Job als Tesla-Chef nicht ewig machen wird - und sich schon bald auf eine andere Herausforderung konzentrieren könnte.

Musk hat mit Tesla bald alle Ziele erreicht

In seinem ersten Masterplan aus dem Jahr 2006 formulierte Elon Musk ein klares Ziel für Tesla: die Produktion von kostengünstigen Elektroautos, die sich möglichst viele Menschen leisten können. Mit dem Model 3 dürfte er dieses Ziel wohl letztendlich erreichen - auch wenn aufgrund der Produktionsschwierigkeiten viele Kunden ihr E-Auto wohl erst etwas später in Empfang nehmen werden als geplant.

Der neue Tesla für den Massenmarkt kann in den Vereinigten Staaten in der Basisversion bereits für vergleichsweise günstige 35.000 Dollar bestellt werden, und Experten gehen davon aus, dass die Straßen - zumindest in den USA - schon in ein paar Jahren voller Model 3 sein werden. Elon Musk steht also kurz vor Erreichen seines einstigen Ziels - und das könnte ernste Folgen für den Elektroautobauer haben.

Tesla-Chef nannte bereits Zeitraum für Rücktritt

Denn der Tesla-Chef hat bereits 2013 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Reuters" angegeben, dass er nur solange beim Elektroautobauer bleiben wolle, bis der Model 3 einen erfolgreichen Launch gefeiert hat. Auch ein Jahr später, bei einem Investorentreffen im Jahr 2014 sagte Musk, dass er noch für vier bis fünf Jahre CEO von Tesla bleiben werde, um die Produktion des Model 3 zu überwachen. Was danach geschieht, ließ er offen: "Ich muss dann schauen, wie die Dinge stehen und ob es möglich ist, […] weiterzumachen ohne ausgebrannt zu werden. Wenn das geht, werde ich es tun, wenn nicht, muss ich jemand anderen finden", so Musk.

Nimmt man Musk beim Wort und geht davon aus, dass er die Produktionsprobleme in den nächsten Monaten in den Griff bekommen wird, könnte er also schon im kommenden Jahr seinen Chefposten bei Tesla räumen - zumal seine jüngsten Aussagen eher darauf schließen lassen, dass ihm die Stelle aktuell psychisch sehr viel abverlangt.

Musk selbst scheint die Aussicht auf ein Ende seiner Zeit an der Spitze von Tesla nicht zu beunruhigen, denn bei dem Investorentreffen sprach er auch davon, dass niemand für immer CEO einer Firma sei. "In meinem Fall ist es sehr schwer, der CEO von zwei Firmen zu sein. Es war nie meine Absicht, CEO zu sein. Tatsächlich habe ich intensiv versucht, nicht CEO zu sein. Am Ende war es entweder das oder die Firma [Tesla] wird es nicht schaffen", erklärte Musk 2014.

Leitung von Tesla nur Nebenjob

Tatsächlich ist der ambitionierte Unternehmer längst nicht mehr "nur" bei zwei Firmen sehr aktiv. Im Gegenteil. Musk ist dafür bekannt, sehr viele Eisen im Feuer zu haben: Neben Tesla leitet er auch noch das Raumfahrtunternehmen SpaceX und gründete außerdem in jüngster Vergangenheit mit Neuralink, The Boring Company und OpenAI einige neue Firmen. Daneben gab der ehrgeizige Star-Unternehmer auch an, jetzt doch selbst einen Hyperloop entwickeln zu wollen. Zuvor hatte er diese Idee für den öffentlichen Transport der Zukunft in einen Wettbewerb ausgelagert, an dem jeder teilnehmen konnte. Musk hat also einiges zu tun. Da liegt es schon fast nahe, dass er sich bei einem bereits etablierten Unternehmen wie Tesla demnächst zurückziehen könnte.

Mit einem Rücktritt könnte sich Musk dann mehr auf seine anderen Projekte konzentrieren - vor allem auf SpaceX. Denn die Raumfahrt ist Musks eigentlicher Traum. Das schimmerte auch in seinem "Secret Tesla Motors Master Plan" von 2006 durch. Damals bezeichnete Musk die Leitung von SpaceX als seinen Hauptberuf. Vorsitzender von Tesla sei er hingegen "nur nebenbei".

Das könnte Musk doch noch bei Tesla halten

Es gibt allerdings auch Argumente dafür, dass Musk entgegen früherer Aussagen doch noch nicht daran denkt, in naher Zukunft bei Tesla aufzuhören - erfolgreiche Model-3-Produktion hin oder her. Bei einer Ted-Konferenz früher in diesem Jahr sagte Musk etwa, dass er vorhabe, bei Tesla zu bleiben - und zwar so weit in die Zukunft gesehen, wie er es sich nur vorstellen könne. Auch 2016 hatte der Visionär bei einem Aktionärstreffen gesagt, dass er glaube "quasi für immer bei Tesla zu bleiben" - außer er werde gefeuert. Der Haken an diesen Aussagen ist jedoch, dass Musk auch hier nie explizit angab, dass er Tesla-Chef bleiben wolle. Er könnte also durchaus als CEO zurücktreten und nur seinen Sitz im Vorstand von Tesla behalten. Dass er den jemals aufgeben wird, halten Experten sowieso für unwahrscheinlich.

Hinzu kommt, dass die Roadmap bei Tesla prall gefüllt ist und noch viele Herausforderungen auf den Elektroautobauer warten, die Musk vermutlich nur allzu gerne selbst angehen will. In seinem "Masterplan Teil 2" aus dem Jahr 2016 arbeitete er rund zehn Jahre nach dem ersten Masterplan aus, was die nächsten Ziele des Elektroautopioniers sein werden. Dieser will offenbar in alle Segmente des Straßenverkehrs vorstoßen und sowohl einen elektrischen Truck, den "Tesla Semi", als auch ein noch namenloses busähnliches Transportmittel für den Einsatz in urbanen Gebieten auf den Markt bringen. Auch bei der Entwicklung des Autopiloten für vollkommen autonom agierende Fahrzeuge, die durch eigenständige Fahrten sogar Geld verdienen können, wenn ihre Besitzer sie nicht brauchen, steht Tesla noch ganz am Anfang.

Es ist also unwahrscheinlich, dass Elon Musk Tesla den Rücken kehrt und es einem anderen überlässt, seine Visionen zu verwirklichen. Das würde nicht zu dem ehrgeizigen Entrepreneur passen. Abgesehen davon gibt es eine weitere Schwierigkeit: Ein Nachfolger im Format von Musk ist weit und breit nicht in Sicht - auch wenn im Hintergrund schon ein paar andere Menschen kräftig im Tagesgeschäft aushelfen. Möglich also, dass Musk nur ein paar weitere Aufgaben an seine Vertrauten abgeben, sonst aber weiterhin an der Spitze von Tesla alle Zügel in der Hand behalten wird.





