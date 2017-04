Nestlé wächst aus eigener Kraft stärker als erwartet

In den ersten drei Monaten setzte der Schweizer Konzern mit 21 Milliarden Schweizer Franken etwas mehr um als vor einem Jahr. Das Wachstum aus eigener Kraft - also vor Währungs- und Übernahmeeffekten - habe in den ersten drei Monaten 2,3 Prozent betragen. Dieser von Analysten viel beachtete Wert fiel damit etwas höher aus als Experten erwartet hatten. Nestlé -Chef Mark Schneider bekräftigte die Prognose für das laufend Jahr und rechnet weiter mit einem organischen Wachstum von 2 bis 4 Prozent./zb/fbr

VEVEY (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com