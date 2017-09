Adobe: Ergebnis und Aktienkurs auf Bergfahrt

Adobe: Starker Ausbruch nach oben

Langfristig investierte Adobe-Aktionäre haben absolut keinen Grund zum Klagen, schließlich hat sich der Aktienkurs in den vergangenen sechs Jahren mehr als versechsfacht und die Analysten blicken weiterhin ausgesprochen optimistisch in die Zukunft. In den vergangenen drei Monaten haben sie ihre Schätzungen für das abgelaufene Quartal (Q3) von 0,97 auf 1,01 Dollar pro Aktie nach oben revidiert. Mit Blick auf das bereits laufende vierte Quartal (September bis November) kletterten die durchschnittlichen Prognosen von 1,08 auf 1,10 Dollar.Unter den insgesamt 32 von FactSet Research erfassten Ratings sind die Optimisten eindeutig in der Überzahl. Derzeit halten 22 Analysten den Titel für kaufenswert ("Buy"), während drei Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweight") raten. Als Halteposition ("Hold") stufen sechs Analysten die Adobe-Aktie ein. Lediglich einmal wird zum Verkauf ("Sell") des Softwaretitels geraten. Hinsichtlich der ausgesprochenen Kursziele reichen die Prognosen von 114 bis 184 Dollar. Daraus lässt sich ein durchschnittlicher Mittelwert von 160,09 Dollar (aktuell: 154,49 Dollar) ableiten.Aus charttechnischer Sicht weist die Aktie von Adobe seit fünf Jahren einen intakten Aufwärtstrend auf. Anfang dieses Jahres durchbrach der Titel sogar dessen obere Begrenzung und befindet sich seither in einem noch steileren Aufwärtstrend, was sich an der extremen Steigung der langfristigen 200-Tage-Linie ablesen lässt. Im September wurde ein neues Rekordhoch bei 157,89 Dollar markiert. Technische Korrekturphasen fielen in diesem Jahr ausgesprochen mager aus und waren stets von temporärer Natur. Aktuell gibt es unter charttechnischen Aspekten keine Anzeichen für einen Trendwechsel nach unten.