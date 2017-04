Im größten Bundesstaat Indiens, Uttar Pradesh, wurde angekündigt, dass indischen Kleinbauern ihre Kreditschulden erlassen werden. Insgesamt sei die Rede von 5,6 Milliarden Dollar, so die Regierung. Mit dieser Aktion setzt der amtierende Premierminister, Narendra Modi, eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um.

Kleiner Hoffnungsschimmer für Bauern

Von dem neuen Schuldenerlass profitieren mehr als 21 Millionen indische Kleinbauern, die bis zu zwei Hektar Land besitzen. Darunter sind auch 700.000 Landwirte, deren Darlehen von den Banken für notleidend erklärt wurden. Das neue Programm ist bitter nötig: Indische Bauern leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Die finanzielle Not treibt viele an den Rand der Verzweiflung. Schätzungen zufolge nehmen sich jedes Jahr mehr als 1.000 Bauern aus Verzweiflung das Leben.

Wie sinnvoll ist die Maßnahme?

Indiens Landwirte sind von den Folgen der Globalisierung am stärksten betroffen. Sie können mit der globalen Billigkonkurrenz nicht mithalten und erzielen für ihre Produkte wie Baumwolle, Bananen oder Gewürze Preise, mit denen sie nicht annähernd ihre Produktionskosten abdecken können. Viele sind gezwungen, sich zu verschulden. Das Problem jedoch: Günstige Kredite bei staatlichen Banken sind für Kleinbauern nicht zu bekommen, da sie als "kreditunwürdig" gelten. Also müssen sie sich Geld von privaten Geldverleihern oder Finanzinstitutionen leihen, die allerdings Wucherzinsen in Höhe von bis zu 30 Prozent verlangen. Der neue Entscheid der Regierung wird an dieser Situation recht wenig ändern, denn der Schuldenerlass gilt nur für Kredite, die von offiziellen Institutionen erlassen wurden.

Kritik an der Maßnahme

Die Bauernverschuldung ist ein großes Problem in Indien. Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung Ansätze unternimmt, um dem entgegen zu wirken. Bereits im Jahr 2008 hat Indien 40 Millionen Kleinbauern landesweit 17 Milliarden Dollar an Schulden erlassen. Die indische Zentralbank hat den neuen Beschluss der Regierung allerdings kritisiert. Die Regierung würde damit eine Kultur der "undisziplinierten Kreditnehmer" fördern.



