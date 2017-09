Munich Re stellt Gewinnziel in Frage - Aktie schüttelt Verluste ab

Die Munich Re kündigte am Mittwochabend an, dass wegen der erheblichen Schäden durch die Stürme vor allem in den USA hohe versicherte Schäden zu erwarten seien und daher das Gewinnziel für das laufende Jahr gefährdet sei. Trotz der ansonsten guten Geschäftsentwicklung könnte das bislang angepeilte Ziel eines Jahresgewinns von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro verfehlt werden. Im laufenden dritten Quartal jedenfalls rechnet der Konzern mit einem Verlust.

Die tatsächliche Entwicklung im Gesamtjahr sei abhängig vom weiteren Geschäftsverlauf bis zum Jahresende. Die Schäden aus den jüngsten Stürmen ließen sich für den Markt und Rückversicherer noch nicht beziffern. Die Munich Re habe aber selbst nach so schweren Naturkatastrophen eine ausreichend solide Kapitalbasis und könne den Kunden weiterhin die volle Rückversicherungskapazität bieten, hieß es weiter.

Die Sorgen um die Gewinnziele haben die Aktien der Munich Re am Donnerstag jedoch nicht lange belastet. Im XETRA-Handel sackten die Papiere des Rückversicherers gegenüber dem Vortagesschluss zunächst um 1,5 Prozent auf 173,25 Euro ab, drehten dann jedoch bereits nach kurzer Zeit leicht ins Plus.

ANALYSTEN GELASSEN

Die Börsianer sind offenbar gelassen geblieben und hatten sich angesichts der wohl ungefährdeten Ausschüttung auf Käufe bei Kursschwäche eingestellt. Ein Händler gab sich am Morgen ebenfalls entpsannt. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe immer unter der Prämisse einer "normalen" Hurrikan-Saison gestanden. Insofern sei die Ankündigung nicht überraschend. Ohnehin sei die Dividende für 2017 nicht gefährdet, betonte er und empfahl, die Munich-Re-Papiere bei einer etwaigen Kursschwäche als "Schnäppchen" zu kaufen.

Unterdessen stufte die französische Großbank Societe Generale die Titel der Münchener nach der Warnung vom Vorabend von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 205 auf 180 Euro. Analyst Vikram Gandhi hält die Kapitaldecke des weltgrößten Rückversicherers aber weiterhin für stark und sieht kaum Risiken für eine Dividendenkürzung.

MUNICH RE WELTMARKTFÜHRER

Rückversicherer übernehmen Risiken von Erstversicherern wie der Allianz, AXA und Assicurazioni Generali, die damit einen Teil ihrer Geschäfte absichern. Munich Re ist in der Branche der Rückversicherer der Weltmarktführer.

Noch Anfang der Woche hatten sich eine Reihe von Branchenvertretern in Monte Carlo zu den Auswirkungen der Stürme geäußert. Munich Re sah sich da noch im von den Verwüstungen betroffenen US-Bundesstaat Florida nicht mehr stark vertreten. Der Preiskampf der vergangenen Jahre hatte das Geschäft für viele unattraktiv gemacht.

WARNUNG BEREITS AM WOCHENENDE

Jedoch hatte der Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek am Sonntag gewarnt, dass "Harvey" und "Irma" "erhebliche Ereignisse für den Versicherungsmarkt" werden. Die versicherten Schäden durch Hurrikan "Harvey" schätzt Jeworrek auf insgesamt 20 bis 30 Milliarden US-Dollar - etwa so viel wie bei Wirbelsturm "Sandy" im Jahr 2012. Versicherer und Rückversicherer müssen bei "Harvey" vor allem für Wind- und Sturmschäden geradestehen.

"Irma" ist der schwerste jemals in der Region registrierte Tropensturm und kam auf Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde. Von "Harvey" und "Irma" besonders betroffen waren die Bundesstaaten Florida und Texas./stb/la

