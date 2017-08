Erst vor einigen Tagen meldete sich die Goldman Sachs -Analystin Sheba Jafari zu Wort und analysierte den zukünftigen Kursverlauf des Bitcoins. Hierbei kam Sie zu dem Ergebnis, dass sich der Bitcoin nach einem Anstieg auf 4.827 US-Dollar in eine heftige Korrekturphase stürzen könnte. Jafari begründet diese Annahme mit den Zyklen des Fünfwellenprinzips von Ralph Nelson Elliott. Nach der Elliott-Wellen-Theorie unterliegen die Kurse an den Finanzmärkten regelmäßigen Schwankungen, welche durch die kollektiven Gefühle der Anleger geleitet werden. Nach der Meinung von Jafari könnte der Bitcoin, sollten sich die charttechnischen Vorzeichen in Bezug auf die Elliott-Wellen-Theorie bestätigen, auf bis zu 2.221 US-Dollar abstürzen.

Einstieg bei 3.600 US-Dollar

Der Analyst, Investor, Autor und Finanzmarktkommentator Brian Kelly bezieht sich bei seiner Beurteilung des Bitcoins ebenso wie Sheba Jafari auf das Modell von Elliott. Jedoch geht Kelly davon aus, dass der Bitcoin schon bei einem Kurs von 3.600 US-Dollar auf einen massiven Widerstand stößt und dabei in eine so genannte Antriebs- oder Motive-Welle umschlägt. Nach der Meinung von Kelly ergibt sich bei einem Bitcoin-Kurs von 3.600 US-Dollar eine optimale Kaufgelegenheit für Investoren.

Elliott-Wellen-Theorie

Wie auch schon Sheba Jafari, benutzt ebenso Brian Kellly das Modell von Elliott um den Kursverlauf des Bitcoins vorherzubestimmen. Durch die Anwendung der Elliott-Wellen-Theorie versuchen Marktteilnehmer Aussagen über die zukünftige Entwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes zu treffen. Die genaue Interpretation dieses Modells hängt jedoch immer vom jeweiligen Betrachter ab. So kommen auch Brian Kelly und Sheba Jafari auf sehr unterschiedliche Ergebnisse. Während die Goldman Sachs-Analystin davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs möglicherweise auf 2.221 US-Dollar fallen wird, sieht Finanzmarktkommentator Brian Kelly den optimalen Einstieg schon bei 3.600 US-Dollar.

Brian Kelly hat eine über zwanzigjährige Erfahrung an den internationalen Finanzmärkten, als Autor des Buches "The Bitcoin Big Bang" erweiterte er seinen Kompetenzbereich in Richtung der Digitalwährungen.



