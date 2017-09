Kann man bei Amazon bald mit Bitcoin bezahlen?

Bitcoin sind der Investitionstrend der vergangenen Monate. Doch als echtes Zahlungsmittel hat die größte Digitalwährung der Welt sich bislang noch nicht durchsetzen können. Doch das könnte sich bald ändern, denn aktuell kursieren Gerüchte, dass ausgerechnet der Online-Händler Amazon der Kryptowährung in diesem Bereich zum Durchbruch verhelfen könnte.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Amazon-Rechnungen bald in Bitcoin?

Hintergrund der Gerüchte ist der Newsletter "The James Altucher Report", indem darüber berichtet wird, dass der US-Konzern noch im Oktober bekannt geben will, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel zu akzeptieren. Der Report des Unternehmers Altucher beruft sich auf einen Bekannten aus der Führungsebene von Amazon. Weiter heißt es, Amazon sei auch in Gesprächen mit Finanzhäusern und Experten im Bereich Kryptowährungen, um Innovationen in diesem Bereich zu fördern.

Was ist dran an dem Gerücht?

Die Spekulationen um Amazon und Kryptowährungen sind nicht neu, erhalten durch den jüngsten Bericht aber neue Nahrung. Altucher zufolge habe Amazon keine Alternative, als Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Besonders vor dem Hintergrund, dass der Rivale eBay bereits Interesse signalisiert hat, Zahlungen per Bitcoin zu ermöglichen, bleibe Amazon keine andere Wahl, heißt es weiter. Für die Kryptowährung würde diese Akzeptanz einen massiven Schub bedeuten.

Dagegen sprechen allerdings die massiven Schwankungen, die für Amazon ein Risiko bedeuten würden. Die Volatilität der Kryptowährung wird von Kritikern häufig als Gegenargument angeführt.

Amazon hält sich bedeckt

Der E-Commerce-Riese selbst hat den Bericht nicht kommentiert. Aktuell bietet das Unternehmen auf seiner Plattform die Zahlung per Bankeinzug, auf Rechnung und per Kreditkarte an. Darüber hinaus werden Gutscheine akzeptiert. Nicht akzeptiert werden hingegen Nachnahme- und Vorkassezahlungen. Auch Zahlungen per PayPal sind bei Amazon nicht möglich, auch wenn es in der Vergangenheit Gespräche zwischen beiden Unternehmen über eine vertiefte Zusammenarbeit gegeben hatte.



