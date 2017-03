Euro am Sonntag-Meldung: Verbraucherschützer wollen gegen Allianz klagen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Es werde "in nächster Zeit" Klage eingereicht, sagte VZ-Abteilungsleiterin Julia Rehberg der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (Ausgabe vom 4. März 2017).

Laut Verbraucherzentrale nutzt die Allianz das "gute Ansehen von Indexfonds", ohne tatsächlich die vollen Vorteile dieser Produktgattung zu bieten. Auf der Internetseite des Versicherers werde suggeriert, dass das eingezahlte Geld der Versicherten von der Entwicklung des europaweiten Index Euro Stoxx 50 profitiere. In Wirklichkeit fließe lediglich die Überschussbeteiligung, die ähnlich wie bei klassischen Policen nur einen Bruchteil des Kundengeldes ausmache, in Optionen auf den Eurostoxx 50. Zudem sei für den Kunden nicht erkennbar, dass angesichts der kontinuierlich sinkenden Überschussbeteiligungen der investierte Prozentsatz immer weiter schrumpfe.Die Verbraucherzentrale hatte die Allianz im vergangenen Mai zu einer Unterlassungserklärung aufgefordert, was der Konzern abgelehnt hatte. Ein Unternehmenssprecher betonte jetzt gegenüber "Euro am Sonntag", man könne die Kritik nicht nachvollziehen und habe die Internetdarstellung deshalb unverändert gelassen. "Indexselect" habe nach letztverfügbaren Zahlen 400.000 Kunden gefunden und sei damit das "erfolgreichste kapitalmarktnahe Versicherungsprodukt" der Allianz.

Bildquellen: iStock/liveostockimages, JPstock / Shutterstock.com, ER.09 / Shutterstock.com