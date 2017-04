€uro am Sonntag

Wenn man in der Schweiz die anonyme Besteuerungsmöglichkeit wählt und dann 35 Prozent der Zinserträge von Anleihen abgeführt werden, ist damit alles abgegolten? Oder sind die restlichen Erträge zusätzlich noch in der deutschen Steuererklärung als Kapitaleinkünfte anzugeben?Der Schweizer Fiskus führt zwar einen Teil der 35 Prozent an die deutsche Finanzverwaltung ab. Zinserträge aus dem Ausland (Zeilen 15-18 in der Einkommensteuererklärung), von denen EU-Zinssteuer (35 Prozent) einbehalten wurde (Zeile 56), gehören aber in Anlage KAP.mit dem Ab­geltungsteuersatz von 25 Prozent besteuert; die EU-Zinssteuer wird in voller Höhe angerechnet. Grundsätzlich zu beachten ist auch, dass die Schweiz ab 2018 am internationalen Informationsaustausch zu Bankkundendaten teilnimmt und deutsche Finanzbehörden dann über Ihre Daten verfügen können.