: Im Zeitraum von Januar bis März 2017 haben wir insgesamt 29 bundesweit tätige Geldinstitute unter die Lupe genommen. Für die Studie wurden Filial- und Direktbanken sowie Spezialanbieter mit zumeist einem Produkt, etwa Sparanlagen oder Kreditfinanzierungen, analysiert. Produkte und Service wurden mit je 40 Prozent gewichtet. Die €uro-Bankkundenumfrage mit mehr als 150.000 Teilnehmern floss mit 20 Prozent in die Gesamtwertung "Beste Bank" 2017 ein.

Wie erfolgte die Auswahl der Banken und wie wurde getestet?

Ausgewählt haben wir für den Bankentest ausschließlich Geldinstitute, die in den jeweiligen Bereichen führend und marktrelevant sind. Unsere Tester durchleuchteten dafür sämtliche Produktangebote und Bankdienstleistungen. Zudem analysierten sie mit 14 Telefonanrufen und E-Mail-Anfragen pro Institut, wie gut Service und Beratung sind. Bei den Filialbanken flossen außerdem noch je fünf persönliche Gespräche in die Bewertung ein. An jede der bundesweit aktiven Filial- und Direktbanken wurden darüber hinaus vier Beschwerden gesendet und die Reaktionen darauf analysiert.

Immer mehr Banken setzen auf Video-Beratung via Internet. Wie entwickelt sich dieser Kommunikationsform mit den Kunden?

In den letzten Jahren konnte sich die Video-Beratung noch nicht in allen Bereichen durchsetzen. Angesichts der Filialschließungen, die noch lange nicht abgeschlossen sind, wird sich diese Form der Beratung als Ersatz für die persönliche Beratung in der Filiale jedoch weiter etablieren. Auch regionale Institute setzen immer stärker auf diesen Kommunikationsweg. Es muss dann allerdings auch sichergestellt werden, dass die Technik funktioniert. Hier müssen sich die Abläufe und die Infrastruktur oft noch einspielen.

Auch die Chat-Beratung für einfache Anfragen hat sich noch nicht flächendeckend bei den Banken durchgesetzt.

Stichwort Filial-Abbau: Gibt es neue Testerfahrungen, wie Kunden auf Verlagerungen und weitere Wege zur Filiale reagieren?

Filialschließungen wirken sich aktuell weniger auf die Zufriedenheit aus, als höhere Kontoführungsgebühren. Ein etwas weiterer Weg zur Filiale, die ohnehin immer seltener aufgesucht wird, wiegt weniger schwer. Die monatliche Gebühr hingegen verärgert die Kunden. Diese Entwicklung sehen wir in diesem Jahr bei der Kundenbefragung: Bei Instituten mit Filialschließungen - etwa Commerzbank und Deutsche Bank - veränderten sich die Werte für die Gesamtzufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr nur wenig. Institute mit höheren Kontoführungsgebühren - zum Beispiel HypoVereinsbank und Postbank - werden hingegen abgestraft.

Wie sieht nach den Test-Erfahrungen mit der Wechselbereitschaft der Kunden aus?

Im Vergleich zu den Vorjahren veränderte sich die Quote der Kunden, die zwei oder mehr Bankverbindungen nutzen, nur geringfügig. Aktuell sind es 76 Prozent. Die Wechselbereitschaft ist insbesondere bei den Sparkassen inzwischen sehr hoch. 42,5Prozent der Sparkassen-Kunden gaben an, das Institut wechseln zu wollen. Damit vergrößerte sich der Anteil innerhalb von zwei Jahren um mehr als 10 Prozentpunkte. Keine andere Bankengruppe kam auf ähnliche Werte. Bei den Direktbanken liegt die Quote bei unter einem Prozent. Rund zwei Drittel der Sparkassen-Kunden rechneten zudem mit weiteren Gebührenanhebungen in den nächsten zwölf Monaten. Hier ist die Hauptfrage, wie viele Kunden den Wechsel dann tatsächlich auch umsetzen. Die Sparkassen setzen hier auf die bisherige Trägheit der Kunden. Angesichts der im letzten Jahr eingeführten Kontoumzugshilfe kann sich das jedoch rächen.

Spielen Lockvogel-Angebote, etwa kurzfristig höhe Zins für das Tagesgeldkonto für die Neukundengewinnung noch eine Rolle?

Die Zinsen von Neukunden-Angeboten sind zwar gesunken, der Unterschied zu den Zinsen für Bestandskunden ist aber dennoch vorhanden. Daher gibt es auch weiterhin Kunden, die darauf reagieren. Interessant wird es für die Privatanleger, wenn die Banken beginnen, Negativzinsen an sie weiterzugeben. Bisher machen die Banken dies nur bei sehr großen Anlagesummen. Bei unserer Kundenbefragung rechneten fünf Prozent in den nächsten zwölf Monaten mit diesem Schritt bei ihrem Institut. Auch hier waren es die Sparkassen, denen die Kunden dies am ehesten zutrauten, nämlich 37,5 Prozent

Sind Kunden auf zusätzlichen Gebühren bei Standard-Bankdienstleistungen eingestellt?

Die Kunden rechnen nach unseren Testerfahrungen großflächig mit Zusatzgebühren. Bei den Sparkassen nimmt die Hälfte der Kunden an, dass sie in den nächsten zwölf Monaten steigende Kontoführungsgebühren zahlen müssen. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken ist es fast ein Drittel. Bei den nutzungsabhängigen Gebühren (Überweisungen, Kontoauszüge) sind es 35,6 bzw. 27,7 Prozent.

Wird das zu Bankkunden-Wanderungen in großem Stil führen?

Ob die bisherige Vorgehensweise der regionalen Institute aufgeht, an verschiedenen Stellen Leistungen zu bepreisen, die vorher kostenlos waren, ist zweifelhaft. Wenn das Zinsumfeld weiter unverändert bleibt, besteht die Gefahr, dass die Institute dadurch in großem Umfang Kunden verlieren. Insbesondere wenn der Wechsel durch die Digitalisierung immer einfacher wird und kein Mehrwert geschaffen werden kann. Wenn dann bankenfremde Anbieter wie Apple oder Google mit entsprechenden Produkten - und niedrigen Kosten - in den Wettbewerb einsteigen, wird sich die Branche nachhaltig ändern. Wahrscheinlich zum Nachteil der Banken und Sparkassen.

Den Beitrag "Beste Bank 2017" mit allen Test-Ergebnissen lesen Sie in der neuen Ausgabe des €uro Magazins, Nummer 05/2017, das ab 26. April 2017 im Handel erhältlich ist!

