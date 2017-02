Interview: Bastei Lübbe: "Wir stehen vor einem erfolgreichen Bestsellerjahr" | Nachricht | finanzen.net

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 (31.03.) erzielte Bastei Lübbe ein Umsatzplus von 45 % auf 118,4 Mio. Euro - auch dank der erstmaligen Konsolidierung der Mehrheitsbeteiligung an der BuchPartner GmbH. Das Konzernergebnis verbesserte sich trotz Sonderbelastungen in Höhe von 2 Mio. Euro um 77 % auf 2,3 Mio. Euro. Doch damit ist Schierack noch nicht zufrieden. "Dies ist nur der Anfang einer positiven Entwicklung für uns", bekräftigt der Vorstandschef des Kölner Medienkonzerns im Interview mit Finanzen.net.: Nein, ganz und gar nicht. Wir verzeichnen aktuell auch in den anderen Segmenten deutliche Wachstumsraten. Auch unser Buchgeschäft liefert konstante Umsätze, obwohl wir in diesem Geschäftsjahr keinen der großen Blockbuster-Lieferanten im Programm hatten. Mit anderen Worten: Wir sind mit dem organischen Geschäft wirklich zufrieden. Das gilt übrigens auch für den Digitalbereich, in dem die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um knapp 25 % gestiegen sind. Erfreulich ist, dass der digitale Anteil bezogen auf den Buch- und Audioumsatz bei Bastei Lübbe bei knapp 38 % liegt. Auch in den Segmenten Non-Book und Romanhefte und Rätselzeitschriften sind die Umsätze gestiegen, im Segment Buch sind sie konstant geblieben. Der Erwerb von BuchPartner hat ein anderes Ziel, wir nutzen damit eine einmalige Chance: Wir sind überzeugt, dass sich gerade der Lebensmitteleinzelhandelsbereich bezüglich Buchverkäufen in den nächsten Jahren positiv entwickeln und stärker wachsen wird als der Durchschnitt. BuchPartner ist hier Marktführer. Deshalb war es für uns wichtig, hier einzusteigen. Positiver Nebeneffekt: Natürlich bringt BuchPartner Umsatz und ein positives EBITDA in den Konzern mit.

Bleiben wir zunächst beim stagnierenden Buchgeschäft. Wann und wodurch erwarten Sie in diesem Segment neue Wachstumsimpulse?

Es ist richtig, dass das physische Buchgeschäft im Moment stagniert. Die Umsätze sind in diesem Bereich sehr stark bestsellerabhängig. Die Entwicklung wird sich im kommenden Geschäftsjahr, das am 01.04.2017 beginnt, umdrehen: Wir stehen vor einem bestsellerreichen und sehr erfolgreichen Jahr. Es startet im Frühjahr 2017 mit dem neuen historischen Roman von Rebecca Gablé. Es folgt das Buch zur neuen Kinoverfilmung von Jeff Kinneys Erfolgsserie zu Gregs Tagebüchern. Mitte September erscheint dann der neue Roman von Ken Follett und bereits wenige Wochen später, Anfang Oktober, das neue Buch von Dan Brown. Abgerundet wird das Ganze dann im November durch Band 12 unserer Gregs-Tagebuch-Reihe. Das sind nur die Highlights. Daneben haben wir natürlich noch weitere Spitzentitel. Dadurch sind wir für das nächste Geschäftsjahr und auch für das übernächste, wenn die entsprechenden Taschenbücher erscheinen, sehr gut aufgestellt.

Positive Impulse gab es von Ihrer Spiele-Tochter Daedalic Entertainment, obwohl die Gesellschaft 2016 zwischenzeitlich negativ in den Schlagzeilen war. Wie nachhaltig ist dieser kräftige Umsatz- und Ergebnisanstieg Ihrer Einschätzung nach?

Daedalic Entertainment entwickelt sich erfreulich. Im Herbst 2016 brachte unsere Spieltochter zwar zwei neue Games heraus, die nicht so erfolgreich wie erhofft ausfielen. Doch dafür entwickelt sich das im Dezember 2016 veröffentlichte Spiel "SHADOW TACTICS" zum mit Abstand erfolgreichsten Spiel der bisherigen Daedalic-Geschichte. Und die Konsolenveröffentlichung kommt erst noch. Die erfreuliche Entwicklung sieht man auch an den 9-Monatszahlen: Der Umsatz von Daedalic ist in diesem Zeitraum von 5,5 Mio. Euro auf 7,4 Mio. Euro gestiegen, das EBITDA ist wegen erhöhter Kosten leicht zurückgegangen von 1,5 Mio. Euro auf 1,4 Mio. Euro.

Für Nachhaltigkeit sollen die kommenden Blockbuster sorgen, deren Veröffentlichungen in diesem Jahr bevorstehen. Zum einen ist dies die Veröffentlichung der Konsolenspiele zu "SHADOW TACTICS". Große Hoffnungen setzen wir zum anderen in die Veröffentlichung des Spiels "THE LONG JOURNEY HOME". Und natürlich blicken wir gebannt auf den Herbst: Dann steht die Veröffentlichung des Spiels "Die Säulen der Erde" an, das Daedalic auf Basis des Jahrhundertromans von Ken Follett entwickelt hat.

Daedalic Entertainment hat beim Deutschen Entwicklerpreis kräftig abgeräumt. Wie stark ist der Impuls solcher Auszeichnungen für die Verkaufserlöse?

Wir sind wirklich sehr stolz, dass Daedalic beim Deutschen Entwicklerpreis neun Auszeichnungen errungen hat, mehr als jemals zuvor. Das ist sicher ein Indikator für die Qualität der Spiele, die Daedalic unter dem Dach der Bastei Lübbe AG entwickelt. Und es wirkt sich natürlich auch positiv auf die Verkaufserlöse aus.

Kommen wir noch einmal zurück zu BuchPartner: Hat Ihnen der Einstieg bei dem Buchgroßhändler - neben dem deutlichen Umsatzanstieg - weitere Vorteile oder Synergieeffekte gebracht?

Nachhaltige Synergien zu heben, braucht immer Zeit. Denn es bedeutet, dass man viele Dinge, die bisher jeder allein verantwortet hat, kombiniert. Das ist ein enormer Zeit- und Kraftaufwand, denn oft muss man ganz neu an bestimmte eingespielte Prozesse herangehen. Genau daran arbeiten wir aktuell gemeinsam mit BuchPartner. Wir wollen Vorteile und Synergieeffekte aus der Beteiligung BuchPartner heben. Ansätze gibt es genug, zum Beispiel im klassischen Buchgeschäft. Hier denken wir u. a. über Sonderproduktionen für BuchPartner nach. Hinzu kommt aber auch, dass wir gemeinsam mit BuchPartner potenzielle Kunden ansprechen, die bisher noch keine Buchkunden sind, und uns auch Gedanken über digitale Produkte machen, die BuchPartner anbieten kann. Auch hier laufen die ersten Gespräche. Der Vorteil von BuchPartner ist, dass sie mit dem Rackjobbing über eine Struktur verfügen, die uns weitere Vertriebsmöglichkeiten gibt.

Das Konzernergebnis von Bastei Lübbe ist in den ersten neun Monaten um rund 77 % gestiegen. Das klingt auf den ersten Blick sehr ordentlich, aber sind Sie damit auch zufrieden?

Der Anstieg des Konzernergebnisses ist ganz ordentlich, aber wirklich zufrieden sind wir damit nicht. Dies ist nur der Anfang einer positiven Entwicklung für uns. Man muss auch berücksichtigen, dass im Konzernergebnis Ausgaben in Höhe von ca. 2 Mio. Euro enthalten sind, die wir in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Akquisitionen, aber auch der Änderung der Bilanzen aufgewendet haben. Hinzu kommen entsprechend hohe einmalige Finanzierungskosten im Zusammenhang mit den durchgeführten Firmenkäufen. Diese haben das Ergebnis schon belastet. Ein weiterer Faktor, der uns gebremst hat, ist, dass wir im Buchbereich im Hardcover zu Weihnachten sicherlich besser hätten abschneiden können. Hier wollen wir in den nächsten Jahren deutlich bessere Ergebnisse erzielen.

Welche Erwartungen haben Sie an das Schlussquartal 2016/2017?

Bezüglich des Buchbereiches haben wir ein sehr starkes März-Programm. Die Vormerker zu diesem Programm sind sehr ordentlich. Dies macht uns Hoffnung für Umsätze und Ergebnisse im Buchbereich. BuchPartner hat im Vergleich zum Vorjahr von der Planung her auch ein besseres Quartal. Bei Daedalic Entertainment werden sich noch die erfolgreichen Verkäufe von "SHADOW TACTICS", die sich im Januar fortgesetzt haben, positiv auswirken.

Durch den Verkauf der Mehrheit an der Geschäftsparte Räder konnten Sie Ihre Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkredit um 13 Mio. Euro auf 36,2 Mio. Euro verringern. War dies eine Vorgabe der Konsortialbanken oder des neuen Aufsichtsrates?

Nach unseren vertraglichen Vereinbarungen mit den Banken müssen wir 50 % des Kaufpreises jeweils als Sondertilgung nutzen. Dies waren im konkreten Fall 7 Mio. Euro. Aufgrund der hohen Liquidität, über die wir üblicherweise am Ende eines Kalenderjahres verfügen, haben wir übrigens plangemäß weitere Beträge getilgt.

Das Vertrauen der Anleger in die Bastei Lübbe AG hat in den letzten beiden Jahren deutlich gelitten. Welche Konsequenzen haben Sie aus diesen Turbulenzen gezogen? Wie wollen Sie neues Vertrauen aufbauen?

Vertrauen zu verlieren ist einfach und geht sehr schnell, Vertrauen zurückzugewinnen ist schwer und es dauert lange. Diesen mühsamen Weg gehen wir jetzt. Konkret heißt das, dass wir im Kernbereich Bestseller liefern werden, was uns im nächsten Geschäftsjahr vortrefflich gelingen wird. Es heißt auch, dass wir bei Daedalic Entertainment im Herbst zeigen müssen, dass wir in der Lage sind, parallel zu dem Weltbestseller von Ken Follett das Spiel "Die Säulen der Erde" erfolgreich weltweit zu vermarkten. Für unser Digitalprojekt oolipo bedeutet das, dass wir die innovative Unterhaltungs-Plattform in wenigen Wochen im DACH-Bereich und in England launchen wollen. Und schließlich wollen wir bei BuchPartner in diesem Jahr etliche neue Kunden hinzugewinnen. Wir wollen das Vertrauen der Investoren in uns durch unsere Leistungen und Erfolge in allen Bereichen insgesamt nachhaltig stärken. Das Ganze soll sich naturgemäß auch in entsprechenden Umsatz- und EBITDA-Zahlen widerspiegeln und zwar nicht nur im Geschäftsjahr 2017/2018, sondern auch in den darauffolgenden Geschäftsjahren.

Herr Schierack, vielen Dank für das Interview.



