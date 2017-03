Milliarden-Deal: Uniper-Aktie gefragt: Uniper verkauft russische Ölfeld-Beteiligung an OMV | Nachricht | finanzen.net

Die Beteiligung gehe für 1,749 Milliarden Euro an den österreichischen Ölförderer OMV über, teilten beide Unternehmen mit.

OMV erhält damit wirtschaftlich die Rechte an 24,99 Prozent der Produktion des Gasfelds in Westsibirien. Yushno-Russkoje ist eines der größten Erdgasfelder Russlands. Der Anteil der OMV an den verbleibenden förderbaren Reserven während der Lizenzlaufzeit Ende 2043 beläuft sich auf rund 580 Millionen Barrel-Öl-Äquivalent.

Uniper-Chef Klaus Schäfer sagte, durch den Verkauf des Anteils gelinge es Uniper, sein Entschuldungsziel frühzeitig fast vollständig zu erreichen. Der verkaufte Bereich habe nicht mehr zum Kerngeschäft gehört.

Uniper bleibt auch nach dem Verkauf des Gasfelds im russischen Energiemarkt aktiv. Über den Mehrheitsanteil an einem der größten privaten Stromerzeuger in Russland, Unipro, ist der im vergangenen Jahr von E.ON abgespaltene Konzern für ungefähr 5 Prozent der gesamten russischen Stromerzeugung verantwortlich.

Die Uniper-Aktie kann im XETRA-Geschäft zeitweise ein Plus von rund 4,5 Prozent verzeichnen.

FRANKFURT (Dow Jones)

