SES-10 wurde mit Hilfe der flugerprobten Falcon-9-Rakete von SpaceX erfolgreich ins All transportiert

SES (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG) gibt bekannt, dass der Satellit "SES-10" um 18:27 Ostküstenzeit an Bord der flugerprobten Trägerrakete SpaceX Falcon 9 erfolgreich vom Kennedy Space Centre (Florida) der NASA aus ins All geschossen wurde. Der SES-10 ist der erste kommerzielle geostationäre Satellit, der je von einer flugerprobten einstufigen Trägerrakete befördert wird.

Mit 55 Ku-Band-Transpondern (jeweils 36 MHz entsprechend), von denen 27 inkrementell sind, wird der multimissionsfähige Raumflugkörper der erste SES-Satellit sein, der in vollem Umfang Lateinamerika gewidmet ist. Die leistungsstarken Strahlenbündel des SES-10 werden dessen Kapazitäten in der gesamten Region erhöhen und Direct-to-Home-Verbreitung ermöglichen sowie Enterprise Services und Mobilitätsdienste zur Verfügung stellen.

Der SES-10 wird Kapazitäten ersetzen, die derzeit von anderen SES-Satelliten an der Position 67 Grad West bereitgestellt werden, und darüber hinaus zusätzliche Kapazitäten für Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibik bereitstellen.

Gemäß einer Vereinbarung unter den Mitgliedern der Andengemeinschaft (Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru) wird der Satellit unter der Bezeichnung Simón Bolivar 2 der Andengemeinschaft Satellitenkapazitäten für die einzelnen Mitgliedstaaten bereitstellen. Das Andensatellitenprojekt beruht auf dem gemeinsamen Interesse der Mitgliedstaaten, ein gemeinsames Satellitennetzwerk zu besitzen, das die Frequenzressourcen auf 67 Grad West nutzt.

"Der erfolgreiche Start von SES-10 im Rahmen der ersten Mission von SpaceX, bei der eine flugerprobte Rakete verwendet wurde, signalisiert den Beginn einer völlig neuen Ära in der Raumfahrt. Wir sind stolz darauf, dass wir auf dieser spannenden Innovationsreise zur Nutzung von wiederverwendbaren Raketen eine Partnerschaft mit Space X eingegangen sind, und hinsichtlich der Kosten und des Manifest-Managements für einen effizienteren Zugang zum Weltraum sorgen", sagte Martin Halliwell, Chief Technology Officer bei SES. "Die von SES-10 bereitgestellten zusätzlichen Kapazitäten eignen sich hervorragend für weitere TV-Angebote mit besserer Bildqualität sowie schnellere Breitbanddienste – beides wird von Millionen von Nutzern in ganz Lateinamerika und in der Karibik begrüßt werden."

"Wir sind begeistert, den erfolgreichen Start einer flugerprobten Falcon 9 erreicht zu haben. Dies ist ein historischer Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen und raschen Wiederverwendbarkeit", sagte Gwynne Shotwell, President und COO von SpaceX. "Es ist erfreulich, dass dieser Meilenstein mit SES gemeinsam mit einem Unternehmen erreicht wurde, das SpaceX und Innovation im Laufe der Jahre stets nach Kräften unterstützt hat."

SES-10 wird von Airbus Defence and Space gebaut und basiert auf der Eurostar-E3000-Plattform. Der Satellit verwendet ein elektrisches Plasma-Antriebssystem für On-Orbit-Manöver und ein chemisches System zur Einleitung der Orbitanhebung sowie für einige On-Orbit-Manöver.

Über SES

SES ist ein weltweit führender Satelliten-Betreiber. Mit mehr als 50 Satelliten in der geostationären Umlaufbahn (GEO) und 12 in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) ist er der erste weltweit, der ein differenziertes und skalierbares GEO-MEO-Angebot bereithält. SES setzt den Fokus auf durchgängige Mehrwertlösungen auf vier zentralen vertikalen Märkten (Video, Unternehmen, Mobilität und Staat). Er leistet Satellitenkommunikationsdienste für Rundfunkanstalten, Content- und Internet-Anbieter, Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Regierungen, Institutionen und Unternehmen weltweit. Zum Portfolio von SES zählt das ASTRA-Satellitensystem, das über die größte Reichweite beim Direct-to-Home (DTH)-Fernsehen in Europa verfügt, sowie O3b Networks, ein weltweiter Anbieter von verwalteten Datenkommunikationsdiensten. MX1, eine weitere Tochtergesellschaft von SES, ist ein führender Mediendienstleister und stellt eine umfassende Palette an innovativen digitalen Video- und Mediendiensten zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com

Über die Andengemeinschaft

Die Andengemeinschaft (CAN) ist ein multinationaler Integrationsprozess. Sie wurde 1969 mit dem Abkommen von Cartagena gegründet. Die CAN besteht aus den vier Mitgliedstaaten Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Der Integrationsprozess der Andengemeinschaft umfasst zahlreiche Institutionen, die alle das Ziel verfolgen, die Integration der Mitgliedstaaten zu stärken und eine ausgewogenere und autonome sozioökonomische Entwicklung zu erreichen. Die Telekommunikationsentwicklung ist ein Schwerpunkt der Andengemeinschaft und gilt als Eckpfeiler dieses Integrationsprozesses. Für die Andengemeinschaft bedeutet dieser Start einen bedeutenden Meilenstein zur Erreichung der Ziele des Abkommens von Cartagena, insbesondere das Ziel der regionalen Integration.

