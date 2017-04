Jahrelang hat Starinvestor Warren Buffett Airline-Aktien gemieden. "Ein schlechtes Geschäft ist eines, das schnell wächst, für sein Wachstum viel Kapital braucht und nur wenig oder keinen Gewinn abwirft. Denkt an die Luftfahrtbranche", hatte er einst den Anteilseignern seines Investmentvehikels Berkshire Hathaway erklärt. Doch Ende 2016 durchlebte der Milliardär offenbar einen Sinneswandel: Buffett stieg in großem Stil in die von ihm einst als "Todesfallen"-Aktien titulierten Airline-Titel ein . Auch Anteilsscheine von United Continental fanden den Weg in Buffetts Depot. Zumindest dieses Investment dürfte der Starinvestor angesichts der aktuellen Entwicklungen bei der United Airlines-Mutter aber bedauern.

Rauswurf aus Flugzeug bringt Airline unter Druck

Denn seit dem vergangenen Wochenende sieht sich United Airlines massiver Kritik ausgesetzt. Am Sonntag war bekannt geworden, dass die Fluggesellschaft einen Passagier gewaltsam aus einem Flugzeug entfernen ließ, nachdem die Maschine überbucht war und der Reisende sich weigerte, freiwillig auszusteigen. Besonders von Mit-Passagieren aufgenommene Videoaufnahmen sorgten für Rechtfertigungsdruck auf Seiten der Airline. Vorstandschef Oscar Munoz sah sich daraufhin zu einem Statement gezwungen, in dem er sich für den Vorfall entschuldigte: Er sprach von einem "wirklich schrecklichen Ereignis", das viele Gefühle wie Empörung, Wut und Enttäuschung ausgelöst habe. Er teile diese Gefühle. Kein Passagier solle derart schlecht behandelt werden. Der Fall soll nun überprüft werden, auch die übliche Praxis, Flugzeuge zu überbuchen, da üblicherweise nicht jeder Passagier den Flug auch antritt, soll nun auf Alternativen geprüft werden.

Buffett verliert Millionen

Doch das Krisenmanagement der Airline kommt am Aktienmarkt nicht gut an: Die Aktie wird abgestraft. Am Dienstag ging es für den Anteilsschein an der NYSE um 1,13 Prozent oder 0,81 US-Dollar je Aktie abwärts. Warren Buffett hatte seinen Anteil an United Contintal im vierten Quartal 2016 auf 9,2 Prozent aufgestockt und hat dem Vernehmen nach derzeit damit 28,95 Millionen Anteilsscheine der US-Fluggesellschaft im Depot. Mit dem Kursrückgang vom Dienstag hat sich der Wert seiner Position um rund 23 Millionen Dollar reduziert. Im Handelsverlauf war die Aktie zwischenzeitlich sogar deutlich mehr zurückgekommen und hatte dem Starinvestor auf intraday-Basis ein Minus von über 90 Millionen Dollar beschert.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: J. Kempin/Getty Images, Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images