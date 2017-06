Wer mit dem Kauf eines Elektroautos liebäugelt, stößt immer wieder auf die Marke Tesla . Doch die Modelle des US-Konzerns sind teuer. Sowohl Model S als auch Model X sind im oberen Preissegment angesiedelt - bis das Model 3 auf den Markt kommt, bleibt Tesla-Fans mit wenig Geld in der Tasche nur eine Option: Der Gebrauchtwagenmarkt.

Tesla schlägt BMW & Co. auch im Gebrauchtwarensegment

Der Markt für Luxusautos wird von Tesla dominiert. In den USA lässt das Unternehmen des ambitionierten Milliardärs Elon Musk mit seinem Model S Konkurrenzfahrzeuge deutlich hinter sich - im ersten Quartal haben die US-Amerikaner auf dem Heimatmarkt mehr Oberklassefahrzeuge verkauft, als die Daimler-Tochter Mercedes, Porsche und BMW mit ihren Modellen S-Klasse, Panamera sowie BMW 6 und 7 zusammen.

Doch auch bei Gebrauchtwagen hat Tesla offenbar die Nase vorn. Das geht aus einer Analyse der Klickzahlen auf der Vergleichsseite AutoScout24.de hervor. Ein gebrauchter Tesla Model S wird - trotz einer weit geringeren Anzahl an inserierten Angeboten - deutlich häufiger aufgerufen, als die Fahrzeuge aller anderen Anbieter zusammen.

Faszination Tesla

"Wie keine andere Marke hat Tesla es geschafft, als Synonym für sein Segment wahrgenommen zu werden. Tesla fasziniert die Autofahrer." So Sebastian Lorenz, Vize-Chef bei AutoScout24. So ist es kaum verwunderlich, dass Tesla auch im Rennen um das begehrteste Elektrofahrzeug die Nase vorn behält, obwohl die Preisunterschiede enorm sind. Auf Platz zwei der am häufigsten gesuchten Elektrogebrauchtwagen steht der Renault Twizy mit einem durchschnittlichen Preis von 6.611 Euro - wer einen gebrauchten Tesla über die Plattform sucht, muss mindestens 57.500 Euro auf den Tisch legen.

