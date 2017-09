Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft: Amazon hat offenbar zwei neue Tech-Gadgets in der Pipeline

Bei den erwarteten Artikeln soll es sich um eine smarte Brille und eine Sicherheitskamera für den Innen- und Außenbereich handeln, die das smarte Zuhause erweitern, wie die "Financial Times" berichtet.

Smart Glasses ohne Kamera

Google startete mit seiner " Google Glass " einen ähnlichen Versuch, nun zieht auch Amazon wohl mit einer smarten Datenbrille nach. Anders als viele bereits auf dem Markt befindliche Produkte soll die smarte Brille von Amazon wie eine ganz normale Brille aussehen. Aus Datenschutzgründen, mit denen zuvor auch Google zu kämpfen hatte, wird der Internetkonzern wohl auf eine Kamera und einen integrierten Bildschirm verzichten. Dies könnte sich allerdings auch als Vorteil erweisen, denn die Batterielaufzeit würde dadurch verlängert.

Amazons intelligentes Accessoire soll mit einem Smartphone verbunden werden können. Zusätzlich könnte der Träger Alexa ohne Kopfhörer hören. Möglich werden soll dies über eine Bone Construction: Die anliegende Brille gibt dazu einen Schall an den Schädelknochen weiter, wodurch die Stimme der Sprachassistenz direkt im Kopf zu hören ist. Die Umwelt würde kaum etwas davon mitbekommen. Über diese Funktion verfügte auch bereits die smarte Brille von Google.

Überwachungssystem

Das zweite Produkt, mit dem Amazon noch zum Weihnachtsgeschäft angreifen will, soll laut "Financial Times" ebenfalls im Smart-Home-Bereich anzusiedeln sein. Demnach arbeite Amazons Forschungs-Team "Lab 126" derzeit an einer Sicherheitskamera für das Haus. Das internetfähige Produkt soll mit dem Amazon Echo Show kompatibel sein. Bei dem Echo Show handelt es sich um die Bildschirmversion des Echo Dots, der durch die Sprachassistenz Alexa bekannt ist. Über das Display des Echo Show könnten Anwender die Bilder der Sicherheitskamera aufrufen und so Details zu den Geschehnissen in und um das Haus erhalten. Allerdings gibt es noch keine genauen Informationen, inwiefern sich diese beiden Geräte koppeln lassen und welche weiteren Funktionen die Home Security Camera aufweisen könnte.

Erfolgsgarantie?

Es wird vermutet, dass Amazon mindestens eines dieser Produkte noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wird. Die Amazon Echo-Produktreihe mit der intelligenten Sprachfunktion Alexa sind beliebt und weisen hohe Verkaufszahlen auf. Schätzungen zufolge sollen um die fünf Millionen Echo-Einheiten weltweit bereits im Gebrauch sein. Genaue Verkaufszahlen hat das Unternehmen nicht veröffentlicht. Amazon könnte pünktlich vor dem Weihnachtsgeschäft versuchen mit den neuen Produkten an diesen Erfolg anzuknüpfen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Amazon, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com