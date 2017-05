Am 6. Mai findet die Hauptversammlung von Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway statt. Die Veranstaltung hat bei Anlegern schon regelrechten Kultcharakter, bietet sie doch die Gelegenheit, den Investment-Guru live zu sehen. Kurz vor dem Aktionärstreffen hat er sich nun gemeinsam mit seinen beiden Top-Investment-Managern Todd Combs und Ted Weschler zu einem Interview mit "Yahoo Finance" bereiterklärt.

Mögliche Nachfolger?

Als Combs (46) und Weschler (56) in den Jahren 2010 bzw. 2011 bei Berkshire Hathaway anfingen, dachten Warren Buffett (86) und sein engster Vertrauter Charlie Munger schon an die Zukunft nach ihrer Zeit in der Unternehmensführung. Und bis heute ist Buffett mit seiner Wahl sehr zufrieden. Die beiden Investment-Manager einzustellen, bezeichnete er als "eine seiner besten Entscheidungen".

So ist ein Job bei Warren Buffett

Combs und Weschler reden eigentlich selten in der Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. In ihrem jüngsten gemeinsamen Interview gaben sie jedoch ungewohnte Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Ted Weschler findet seinen Job sagenhaft: "Ich verbringe den größten Teil meines Tages mit Lesen. Dabei bemühe ich mich, dass die Auswahl meines Lesestoffs etwa zur Hälfte wahllos erfolgt - beispielsweise Zeitungen und Handels-Zeitschriften".

Ganz ähnlich beschreibt auch Todd Combs seinen Alltag: "Ich komme zwischen sieben und acht Uhr morgens ins Büro und lese dann bis gegen sieben oder acht Uhr am Abend. Dann fahre ich nach Hause, um meine Familie zu sehen. Anschließend lese ich nochmal für ein, zwei Stunden im Bett."

Dabei gäbe es sehr wenig Unterbrechungen. Wie Weschler verriet, führt er gerade mal drei bis vier Telefonate in der Woche. Im Grunde bestehe sein Job darin, "zwölf Stunden pro Tag zu lesen."

Leseratten unter sich

Ihren Boss stört das nicht - im Gegenteil. "Die beiden sind die einzigen Jungs, die zu finden waren, die ebenso viel lesen wie wir", erklärte Buffett lachend. Und er ergänzte, dass sich Charlie Munger - Vice Chairman bei Berkshire Hathaway - selbst als "Buch mit Beinen" bezeichnet.

Es scheint also klar zu sein, dass Buffett und Munger zwei Investment-Manager gefunden haben, die ihnen charakterlich sehr ähnlich sind. Die Berkshire-Hathaway-Aktionäre dürfte das ebenfalls freuen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bill Pugliano/Getty Images, istockphoto / EdStock