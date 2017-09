ProSiebenSat.1 will stärker organisch wachsen

"Wir haben ein Dividendenversprechen an unsere Aktionäre abgegeben. Und das gilt", sagte Vorstandschef Thomas Ebeling der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. "Wir haben ungefähr 500 Millionen Euro freien Cash-flow vor Akquisitionen. Dieses Geld steht zur Verfügung, um unseren Aktionären eine Dividende zu zahlen", sagte Ebeling. Für das vergangene Jahr hatte ProSiebenSat.1 insgesamt 435 Millionen Euro (1,90 Euro je Aktie) an die Aktionäre ausgeschüttet.

Gleichzeitig räumte Ebeling ein, dass das Bezahlangebot Maxdome Akzeptanzprobleme im Markt hat und 2017 entgegen urspünglicher Planung noch nicht in die schwarzen Zahlen kommen wird. "Auf Gesamtjahressicht wird Maxdome noch nicht profitabel sein. Für 2018 streben wir das allerdings an", sagte Ebeling. "Wir haben inzwischen eine Million Maxdome-Abonennten. Die Nutzungszahlen könnten höher sein, sind aber okay. Das liegt daran, dass sich Video-on-Demand in Deutschland noch nicht richtig durchgesetzt hat", so Ebeling. Maxdome müsse daran arbeiten, sich deutlich von Netflix zu unterscheiden, "ohne die Kostenbasis zu erhöhen".

Zudem strebt der Konzern künftig wieder einen höheren Anteil des organischen Wachstums am Konzern-Umsatzzuwachs an (2016: zwei Drittel durch Zukäufe). "2016 hätte das organische Wachstum durchaus höher sein können. Ich finde, mindestens die Hälfte des Wachstums sollte organisch sein. Das streben wir 2017 an", sagte Ebeling.

DJG/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images, Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG