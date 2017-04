Ist Tesla eine Mogelpackung?

Kevin O'Leary, Chef von O'Leary ETF Investments und bekannt aus der amerikanischen Startup-Show "Shark Tank", ist vom Zusammenbruch der Tesla-Aktie überzeugt. Er glaubt, dass die Tesla-Papiere in der nahen Zukunft zwischen 30 und 40 Prozent fallen werden. Der Grund dafür klingt simpel. "Es wird selbstfahrende Autos von zahlreichen Firmen geben". Tesla sei gerade "eine Kult-Aktie", aber nichts für Investoren, welche ihr Portfolio vor einem möglichen Crash absichern wollten, so O'Leary gegenüber dem US-Magazin "TheStreet". Deshalb setze er auch nicht auf den E-Auto-Pionier. Vor allem Apple würde noch zu einer großen Konkurrenz für Tesla auf dem Automobilmarkt aufsteigen. Wohl nicht ohne Grund setzt O'Leary auf den iPhone-Konzern als größten Tesla-Konkurrenten: O'Learys US-fokussierter ETF, der O'Shares FTSE US Quality Dividend ETF, investiert überwiegend in den US-Tech-Giganten Apple.

Sind Teslas Ziele zu hoch?

Elon Musk steckt sich bekannterweise hohe Ziele. Das Model 3, mit welchem der E-Autopionier den Massenmarkt fluten will, soll im Sommer diesen Jahres in die Serienfertigung gehen, 2018 ist das erklärte Ziel eine Jahresproduktion von 500.000 Fahrzeugen. Möglicherweise ein zu hohes Ziel, da noch im Jahr 2016 gerade einmal 84.000 Fahrzeuge die heiligen Tesla-Hallen verließen? Das Auslieferungsziel wird Tesla nicht erreichen, prophezeite bereits Alexander Potter, Analyst bei Piper Jaffray in der vergangenen Woche. Dennoch komme man an dem Tesla-Hype wohl kaum vorbei. Dass Tesla eine "Mode-Aktie" ist, bestätigt auch Potter, der das Kursziel für den US-Autobauer dennoch auf 368 US-Dollar anhob. Tesla schreibt immer noch rote Zahlen und trotzdem greifen die Anleger kräftig zu. Und das nicht, weil sie glauben die Ziele des Elektrobauers seien realistisch, sondern weil Tesla "Freiheit, Optimismus und Herausforderung" verkörpere. Ein Weltbild, dem sich offensichtlich niemand so richtig entziehen kann. Auf eine "holprige Fahrt" an der Börse müssten sich Tesla-Aktionäre laut Potter in jedem Fall einstellen. Ob die vorhergesagte Achterbahnfahrt den Tesla-Traum mit einem Crash beendet, bleibt abzuwarten.

