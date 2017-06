Bis zum Jahr 2022 will der Konzern den Umsatz auf rund 3 Milliarden Euro und den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 250 bis 300 Millionen steigern, wie er am Donnerstag in Heidelberg mitteilte. Der Nachsteuergewinn soll zudem auf mehr als 100 Millionen Euro anziehen. Im Geschäftsjahr 2016/17 hatte HeidelDruck einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von 179 Millionen Euro erzielt.

Nachdem Heidelberger Druckmaschinen infolge der Finanzkrise lange Zeit stark unter Druck geraten war, soll das künftige Wachstum hauptsächlich über den Ausbau des Digitalgeschäfts kommen. Zu den ersten Maßnahmen zählte hierbei die Übernahme des Bamberger Softwareherstellers Docufy Anfang Mai. Daneben will Heidelberger Druck auch im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien wachsen. Dafür wollen die Heidelberger nun das Geschäft mit Lacken und

Drucksaal-Chemikalien des bisherigen Partners Fujifilm Europe übernehmen. Der Umsatz dieses Geschäfts liegt laut Unternehmensangaben bei rund 25 Millionen Euro.

Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank sieht 2017/18 denn auch als Übergangsjahr. Selbst unter der Annahme eines etwas unter den Erwartungen liegenden Gewinnwachstums im laufenden Jahr erschienen die mittelfristigen Perspektiven aber vielversprechend, schrieb der Experte. Daher seien die Aktien nach wie vor viel zu niedrig bewertet. Kritische Worte fand Commerzbank-Analyst Malte Schulz: "Der neue Ausblick ist eher enttäuschend", lautete seine Reaktion. Trotz der neuen Ablaufverbesserungen enthielten die Ziele keine neuen Effekte durch sinkende Kosten. Zudem erwarte das Unternehmen nun ein zweites Jahr ohne Wachstum.

An der Börse kam dies gut an: Die Aktionäre schicken die Papiere von Heidelberger Druck via XETRA um über drei Prozent nach oben./kro/fbr/jha/

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

HEIDELBERG (dpa-AFX)