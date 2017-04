400.000 Vorbestellungen gibt es für den Mittelklasse-Stromer, den Tesla Model 3. Für 35.000 Dollar soll der neueste Zuwachs der Tesla-Familie auf den Markt kommen. Die Erwartungen sind groß, der Preis für einige auch - auch, wenn das Model 3 das mit Abstand erschwinglichste Tesla-Modell werden wird.

Ausweichen auf einen gebrauchten Tesla?

Wer auf eine noch günstigere Variante eines Wagens des Elektroautopioniers aus den USA hofft, muss laut Analysten jedoch noch lange Zeit warten. Denn Experten sagen nun voraus, dass selbst die gebrauchte Version des Model 3 wohl nicht deutlich billiger zu haben sein wird, als der Neuwagen. Der Grund hierfür ist laut Adam Jonas von dem Analysehaus Morgan Stanley offensichtlich: Im Gegensatz zu anderen Wagen - ob Elektromobil eines anderen Herstellers, Benziner oder auch Diesel - hat Teslas Model 3 vor allem durch den Autopiloten ein Alleinstellungsmerkmal. Das Autopilot-System der Tesla-Fahrzeuge sammle Daten, die es bald möglich machen, eine Fahrzeug völlig autonom durch die Straßen zu führen. Durch Software-Updates werde der Wagen stetig besser. Eine Bewegung die der herkömmlichen Wertentwicklung von Automobilen gänzlich entgegensteht. Tesla "setzt das Equipment so ein, das es in fünf Jahren übermenschlich sein wird". Das mache einen gebrauchten Model 3 nicht weniger wert als einen neuen, im Gegenteil. Der technische Fortschritt müsse bei den Preisen miteinkalkuliert werden, so Adam Jonas weiter.

Werden Gebrauchtwagen teurer?

Der Wertverlust eines herkömmlichen Neuwagens bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern beträgt im ersten Jahr bereits 25 Prozent. Je nach Fahrleistung könne in den ersten drei Jahren des Gebrauchs die Hälfte des Wertes eingebüßt werden. Wenn man ein Auto kaufe "erwarte man nicht, dass es besser wird, nachdem es die Fabrik verlassen hat", so Adam Jonas. Elektromobile hingegen haben aufgrund der fehlenden Getriebe und Gangschaltung im Gegensatz zu den den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, weniger Verschleißteile, auf die ein derart drastischer Wertverlust gründet. Die Deutsche Automobil Treuhand prognostiziert für heute vom Band laufende Neuwagen mit Verbrennungsmotor einen Restwert zwischen 39 und 56 Prozent nach drei Jahren. Die Stromer siedeln sie klar in der oberen Prozentzone an. Die EurotaxSchwacke sieht für Elektroautos nach der gleichen Nutzengsperiode gar einen Restwert von circa 68 Prozent. Ein deutlich geringerer Wertverlust als bei den herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Tesla hat alle Karten in der Hand

Der geringere Wertverlust eines Elektroautos gepaart mit der Zukunft des Tesla-Autopiloten machen das Model 3 laut Analysten zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Tesla fürchte sich aufgrund dieser Tatsachen nicht vor dem Gebrauchtwagenmarkt, so Adam Johnson. "Das Unternehmen kann deshalb seine Preise ganz anders setzen als andere", da das Model 3 auch durch den Gebrauch kaum an Wert verliere.

Des Weiteren prophezeit der Analyst dem US-Elektrogiganten seine Fahrzeuge geschickt in ein neues Lebensmodell zu integrieren. Tesla nutze die Fahrzeuge, die heute verkauft werden, "um etwas viel Größeres zu werden". Nämlich eine Transportfirma. Deshalb verkörpert die Weiterentwicklung des Autopiloten den ersten Meilenstein in Elon Musks Transport-Vision. In Zukunft sollen Individuen mit zahlreichen sich autonom bewegenden Teslas transportiert werden. Die Fahrzeuge die heute vom Band laufen, könnten dann Bestandteil eines großes Carsharing Projektes sein.

