Die Finanzinvestoren Bain und Cinven haben mit ihrer 5,3 Milliarden Euro schweren Offerte die Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent erreicht, wie die STADA Arzneimittel AG mitteilte. Nähere Angaben zur Andienungsquote oder zur Zahl der angedienten Aktien machte das Unternehmen noch nicht. Die Annahmefrist war am Mittwochabend um Mitternacht abgelaufen.

Auch die Bietergesellschaft von Bain und Cinven teilte lediglich mit, sie habe "über 63 Prozent der STADA-Aktien erworben". Die Offerte war in den vergangenen Tagen zur Zitterpartie geworden, weil die Andienungsquote weit hinter den Erwartungen zurückblieb.

Auch bei dem ersten Übernahmeangebot verlief die Annahme schleppend. Deshalb hatten Bain Capital und Cinven die Frist verlängert und die notwendige Andienungsquote gesenkt, die dennoch um 2 Prozentpunkte knapp verfehlt wurde.

Dies geschah offenbar auch, weil einige Hedgefonds in der Hoffnung, noch mehr herausschlagen zu können, nicht genug Aktien angedient hatten - und sich damit verspekulierten. Nach dem Scheitern der Offerte waren einige institutionelle Investoren an Bain und Cinven herangetreten, um ihr Interesse daran zu bekunden, dass der Deal doch noch gelingt, wie aus Kreisen verlautete.

Geglückte Übernahme treibt STADA-Aktien auf Rekordhoch

Die im zweiten Anlauf geglückte Übernahme von STADA hat den Kurs am Freitagmittag auf ein Rekordhoch getrieben. In der Spitze schoss die Aktie des Arzneimittelherstellers um fast 15 Prozent nach oben auf 73,45 Euro. Zum Börsenschluss lag das Papier um 13,18 Prozent bei 72,55 Euro im Plus. Die Börsenumsätze stiegen in der Aufwärtsbewegung kräftig.

Händler begründeten die Kurs-Rally vor allem mit Eindeckungen von Leerverkäufen: Spekulative Anleger, die mit geliehenen STADA-Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten diese Aktien nun am Markt zurückkaufen. Das trieb den STADA-Kurs steil nach oben. Im Börsenjargon wird dieses Phänomen auch "Short-Squeeze" genannt. Die Spekulanten hatten darauf gesetzt, die geliehenen Papiere bei einem Scheitern des Deals günstig zurückkaufen zu können und so einen Gewinn zu erzielen.

Diese Hoffnung erfüllte sich nicht: Denn nach dem Scheitern des ersten Übernahmeversuchs glückte den Investoren Bain Capital und Cinven der Kauf des Bad Vilbeler Unternehmens nun doch noch. Bis zum Ablauf der Übernahmefrist in der Nacht auf Donnerstag sei die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent geknackt worden, wie die Investoren am Freitag mitteilten.

Aus dem Aktienhandel war in den vergangenen Tagen zu hören, dass ein vergleichsweise hoher Anteil der frei handelbaren STADA-Aktien am Markt leer verkauft worden sei. Die Leerverkäufer stehen nun plötzlich unter enormem Druck - entsprechend hoch ist nun die Nachfrage nach STADA-Aktien.

Viele Marktteilnehmer dürften zudem auf einen Sondergewinn durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hoffen, der ab einer Schwelle von 75 Prozent möglich ist, sagte ein Händler. Sollte sie im ersten Schritt noch nicht erreicht worden sein, wäre es in einer Verlängerungsfrist immer noch möglich. Schließlich sei es dann auch nur noch eine Frage der Zeit, bis Bain und Cinven nach dem Kauf weiterer Anteile mit dem Ausschluss der Minderheitsaktionäre (Squeeze Out) begännen.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

