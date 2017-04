Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, lag das Konzern-EBIT im Auftaktquartal bei 4,008 Milliarden Euro, nach 2,148 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für den Bereich Mercedes-Benz Cars wurde ein Wert von 2,234 (Vorjahr: 1,395) Milliarden Euro genannt. Im Segment Trucks erhöhte sich das EBIT auf 668 (516) Millionen Euro. Der Sektor Vans verzeichnete erzielte 357 (301) Millionen Euro, Buses 65 (39) Millionen Euro und Financial Services 524 (432) Millionen Euro.

Auch die Umsatzrenditen verbesserten sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr teils deutlich. Der Bereich Mercedes-Benz Cars verzeichnete 9,8 (7,0) Prozent. Bei Trucks wurde eine Zunahme auf 8,4 (6,3) Prozent erzielt, bei Vans erhöhte sich die Umsatzrendite auf 11,9 (10,7) Prozent und bei Buses auf 7,2 (4,7) Prozent. Für das gesamte Automobilgeschäft wurde eine Zunahme auf 10,6 Prozent von 5,7 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres genannt.

Zur Begründung verwies Daimler auf eine Reihe von Einflussfaktoren. So habe sich ein positiver Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Beteiligung von neuen Investoren am Kartendienst HERE in Höhe 183 Millionen Euro ergeben. Zudem konnte ein Ertrag aus dem Verkauf von Immobilien bei MFTBC (Mitsubishi Fuso Trucks and Bus Corporation) in Höhe von 267 Millionen Euro verbucht werden. Daneben sei eine Aufholung der Wertminderung des Beteiligungsbuchwerts an BAIC Motor in Höhe von 240 Millionen Euro verzeichnet worden.

Die vollständigen Ergebnisse sollen am 26. April veröffentlicht werden.

DJG/ros

STUTTGART (Dow Jones)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Daimler