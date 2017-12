Zehn Kandidaten - Wer wird Unternehmer des Jahres 2018?

€uro am Sonntag

Die Leser von €uro am Sonntag, unseres Schwesterblatts BÖRSE ONLINE sowie des Monatsmagazins €uro wählen aus den vorgeschlagenen zehn Kandidaten ihren Top-Favoriten. Aus der Riege der fünf Meistgewählten ernennt eine Jury aus dem Finanzen Verlag den Gewinner. Dieser erhält den Goldenen Bullen des Finanzen Verlags auf einer Gala am 2. Februar 2018.

Rolf Buch, Vonovia

Der Chef von Deutschlands größtem Immobilienvermieter sieht großes Wachstumspotenzial in der Branche. "Immobilienbewirtschaftung in Deutschland ist ein junger Wirtschaftszweig. Sie ist im Zustand der Autobranche vor Henry Ford", sagt Buch. Er wickelte eine ganze Serie von Zukäufen ab und setzt auf seriengefertigte Module bei Bau und Innenausstattung. 355.000 Appartements sind im Portfolio, die geplanten 30.000 zusätzlichen Einheiten sollen modular erstellt werden. Buch führte Vonovia in den DAX. Aktionäre freuen sich über nachhaltige Dividenden und 75 Prozent Wertzuwachs in drei Jahren.

Reinhard Ploss, Infineon

Der Vorstand hat den DAX-Konzern durch die Übernahme des US-Unternehmens International Rectifier frühzeitig auf das Wachstumssegment Leistungshalbleiter für Industrie­kunden ausgerichtet. Der Deal erfolgte vor der großen Branchenkonsolidierung - zu moderaten Preisen. Heute boomt das Segment, genau wie der Bereich Automobilchips, mit dem Infineon von der Digitalisierung der Autobranche profitiert. Dank dieser erfolgreichen Expansion hat die Aktie den DAX auch 2017 mit über 40 Prozent Wertzuwachs geschlagen. In drei Jahren verdienten Aktionäre beeindruckende 206 Prozent - ein Topwert im DAX.

Heiko Fischer, VTG

1996, im Jahr seiner Promotion in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, begann der gebürtige Würzburger seine berufliche Laufbahn bei einer Tochter des Schienen­logistikers VTG. 2001 wurde Fischer in den Vorstand berufen, seit 2004 leitet der Manager die Firma. Ein Meilenstein war der Börsengang 2007. Knapp ein Jahr später wurde VTG in den SDAX aufgenommen. Seit dem Börsengang hat sich der Umsatz auch dank einiger großer Übernahmen auf rund eine Milliarde Euro in etwa verdoppelt. Der Aktienkurs zog im laufenden Jahr knapp 60 Prozent an.

Ronald Slabke, Hypoport

Der Mitgründer erkannte Ende der 90er-Jahre das Potenzial internetbasierter Finanzdienste im Immobilienbereich. Heute bedient der Onlinevertrieb Dr. Klein Privatkunden, die Webplattform Europace vermittelt Angebote und Nachfrage professioneller Klienten bei ­Finanzierungen. Dr. Klein erhält so Zugang zu günstigen Mitteln, die Onlineplattform erhält Vertriebs-Know-how. Mit diesem Modell hat Hypoport den Umsatz binnen fünf Jahren verdoppelt, den Gewinn versechsfacht. Die Aktie legte 2017 um rund 64 Prozent zu - und in drei Jahren hat sie sich fast verzehnfacht.

Die Weltwirtschaft läuft, der Handel floriert, die Logistikausrüstungen von Jungheinrich erfreuen sich reger Nachfrage. Seit über zehn Jahren steuert Hans-Georg Frey den Familienkonzern, Jungheinrich hat sich als Nummer 3 auf dem Weltmarkt für Gabelstapler positioniert. Frey nutzt den Trend zur Digitalisierung und stellt das Unternehmen als Komplettanbieter für Logistiksysteme auf. 2017 soll es abermals einen Umsatzrekord geben, das ­Geschäft soll bereits 2019 statt 2020 ein Volumen von vier Milliarden Euro erreichen. Die Aktie ist ein Top-Langfristinvestment - in drei Jahren stieg der Wert um gut 140 Prozent.

Armin Papperger, Rheinmetall

Die Düsseldorfer haben zwei Gesichter: Die eine Hälfte des Geschäfts macht Rheinmetall mit Automobilteilen, die andere mit teils hoch geheimer Wehrtechnik. Chef Armin Papperger hat es geschafft, die Autosparte des Konzerns bei Trendthemen wie der E-Mobilität oder Emissionsreduzierungen zu positionieren. Das bisweilen heikle Management des Rüstungsgeschäfts gelingt seit Jahren bestens. Die Nachfrage nach den hoch entwickelten Rüstungsgütern des Konzerns steigt gerade wegen des sicherheitspolitisch anspruchsvolleren internationalen Umfelds. Aktionäre haben 2017 schon knapp 70 Prozent Rendite erzielt.

Wolfgang Grenke, Grenke

In der anbrechenden Computerära der 70er-Jahre gründete Wolfgang Grenke einen Leasingdienstleister für Selbstständige, die PCs mieten, aber nicht kaufen wollten. Seither ist Grenke zur Nummer 1 in Europa aufgestiegen. Der Sprung ins Ausland gelang ebenso wie der Erwerb einer Vollbanklizenz samt Zugang zu Mitteln der Europäischen Zentralbank. 2017 dürfte der Konzern wieder mit einem Rekordgewinn glänzen. In fünf Jahren hat sich das ­Ergebnis mehr als verdoppelt. Mit der Aktie fahren Anleger seit Jahren bestens: Der SDAX-­Titel brachte 2017 knapp 70 Prozent Kursplus, in drei Jahren waren es über 190 Prozent.

Simon Moroney, Morphosys

Seit 25 Jahren gibt es die Biotechfirma Morphosys. 2017 war für den Mitgründer Simon Moroney ein besonderes Jahr: Seit Juli ist mit Tremfya zur Behandlung von Schuppenflechte erstmals ein Arzneimittelwirkstoff auf dem Markt, der seinen Ursprung in den Laboren von Morphosys hat. Der nächste große Schritt könnte bald folgen: Der Antikörper MOR208 zur Bekämpfung von Blutkrebs hat es in die dritte und letzte Phase der klinischen Entwicklung geschafft. Es wäre das erste Produkt, das Morphosys in Eigenregie auf den Markt bringt. Die Aktie brachte 2017 mehr als 60 Prozent.

Der Österreicher beherrscht die Kunst, auch schwächelnde IT-Unternehmen so zu verbinden, dass etwas Erstklassiges entsteht. Er brachte den Spezialisten für Embedded ­Computer, Kontron, in den angeschlagenen IT-Dienstleister S & T mit Sitz in Linz ein. Heute ist S & T breit aufgestellt, das Spektrum reicht von Minicomputern für Industriemaschinen bis zu Softwarediensten. Spezialität sind Lösungen für das Internet der Dinge. Die Mischung ist gefragt, S & T steuert 2017 wieder auf neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis zu. Die ­Aktie kletterte 2017 um rund 100 Prozent.

Christoph von Plotho, Siltronic

Vor über 30 Jahren startete der promovierte Chemiker als Laborleiter bei Wacker Chemie. 2010 wurde er Chef der Tochterfirma Siltronic, die auf die Herstellung von Wafern spezialisiert ist. Wegen Überkapazitäten im Geschäft mit den Siliziumscheiben für die Chipindustrie musste von Plotho Siltronic vor dem Börsendebüt im Jahr 2015 sanieren. Das gelang ohne Abbau von Arbeitsplätzen. Auf den zyklischen Aufschwung der Chipbranche bereitete der Manager das Unternehmen damit bestens vor. Für Aktionäre macht sich das mit mehr als 260 Prozent Wertzuwachs in drei Jahren bezahlt.

