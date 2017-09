Mehr Megabyte für Bitcoin - Im November könnte es zum nächsten Bitcoin-Split kommen

Der extreme Hype um die wahrscheinlich beliebteste Kryptowährung der Welt, den Bitcoin , bringt die Blockchain-Technologie an ihre Grenzen. Der Bitcoin sollte mit seinem innovativen und sicheren System den Zahlungsverkehr eigentlich vereinfachen und beschleunigen. Nun könnte das System jedoch ins Stocken geraten. Bitcoin-Transaktionen, welche vor einigen Monaten noch innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen wurden, können nun bereits mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Modifikation kann Abhilfe schaffen

Damit sich zukünftige Bitcoin-Transkationen wieder schneller abwickeln lassen, gibt es zwei unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten. Zum einen könnte die Arbeitsweise der einzelnen Blocks innerhalb einer Blockchain in der Form verändert werden, dass sie eine größere Anzahl an Informationen abspeichern können. Die sogenannten Blocks stellen eine Art elektronischer Buchungssätze dar, welche alle vorangegangenen Transaktionen abspeichern. Werden die Informationen zu den vorherigen Überweisungen innerhalb der Blockchain mit kleineren Zeichen oder mit vereinfachten Abkürzungen gespeichert, könnten im Buchungsjournal mehr Daten als üblich abgespeichert werden. Eine weitere Alternative wäre die Vergrößerung des Buchungsjournals. Ein größeres Journal würde mehr Platz für zukünftige Transaktionsbuchungen bieten. Aus der Kombination beider Verfahren könnte sich eine dritte Bitcoin-Variante ergeben.

Unterschiede der Währungen

Die Unterschiede zwischen Bitcoin, Bitcoin Cash und einer möglichen neuen Version liegen in der Blockgröße. So besitzt der Bitcoin Cash statt einem Megabyte wie bislang beim Bitcoin, direkt acht Megabyte Speicherkapazität. Dadurch sind mit dem Bitcoin Cash bis zu 50 Transaktionen pro Sekunde möglich, der ursprüngliche Bitcoin bewerkstelligt in der gleichen Zeit lediglich sieben Transaktionen.

Software-Update soll es richten

Ein neues Software-Update der Segwit2x soll die Speicherkapazität der traditionellen Bitcoins ab November jedoch nun mit zwei statt einem Megabyte ausstatten. Sollten sich nicht alle Bitcoin-Miner auf dieses neue Update einlassen und ihre dauerhafte Verwendung der Upgrade-Version signalisieren, könnte die dritte Bitcoin Ausführung entstehen. Akzeptiert die Mehrheit der Bitcoin-Unternehmen und Schürfer jedoch das neue Software-Update wäre ein weiterer Bitcoin-Split abgewendet. Das Segewit2x-Programm könnte somit das Skalierbarkeitsproblem des Bitcoins lösen.

Bloomberg geht von weiterem Bitcoin-Split aus

Bereits vergangenen August unterzog sich der Bitcoin einer Aufspaltung, welche den Bitcoin Cash hervorbrachte. Der kleine Bruder des Bitcoin konnte bis jetzt jedoch nur einen sehr mäßigen Erfolg verzeichnen. Während sich die Marktkapitalisierung des alten Bitcoin laut Coinmarket.com auf rund 65 Milliarden US-Dollar beläuft, schafft es der neue Bitcoin Cash auf gerade einmal acht Milliarden US-Dollar.

Trotz dieses kläglichen Erfolgs geht die Nachrichtenagentur Bloomberg davon aus, dass der Zeitpunkt für eine weitere Aufspaltung des Bitcoins schon bald gekommen ist. Durch eine dritte Version, welche schon kommenden November verfügbar sein sollte, könnte der wachsende Kryptowährungsmarkt noch schneller skalieren.

Was bedeutet die Aufspaltung für Nutzer?

Sollte es tatsächlich zu einer weiteren Spaltung der Bitcoin kommen, erhalten die bisherigen Besitzer der Krypto-Taler zwei Exemplare. Für einen Coin der ursprünglichen Variante erhalten User einen weiteren, welcher dann die neue Version darstellt. Jedoch kam es schon beim letzten Bitcoin-Split zu unterschiedlichsten technischen Problemen. Darüber hinaus könnte eine erneute Aufteilung der Cyber-Währung zu erheblichen Verwerfungen an den internationalen Bitcoin-Börsen führen, da viele Nutzer die Einzigartigkeit der Kryptowährung in Frage stellen dürften. Das ursprüngliche Bitcoin-Konzept sah vor, durch die gedeckelte Anzahl an verfügbaren Bitcoins eine drohende Inflation zu vermeiden. Durch eine weitere Aufspaltung würde sich jedoch eine weitere Tranche von Krypto-Talern am Markt etablieren.

Eine beachtliche Anzahl der internationalen Bitcoin-Fans ist daher auch gegen einen weiteren Split, da sie von der eigentlichen Funktionsweise der Blockchain-Technologie überzeugt sind. Andere wiederum möchten das Prinzip der Blockchain überarbeiten, erweitern und effizienter gestalten. Dazu gehören natürlich in erster Linie die Bitcoin-Miner, welche immer höhere Computerkapazitäten benötigen, um neue Coins zu erschaffen.

Blick in die Zukunft

Laut dem Chief Strategy Officer Samson Mow des FinTechs und Bitcoin-Experten Blockstream wird sich die langfristige Wertsteigerung der unterschiedlichen Blockchain-Währungen jedoch auf die ursprüngliche Version des Bitcoin beschränken. Mow meint: "Langfristig kann nur die Haupt-Bitcoin-Kette, welche die Unterstützung der Nutzer und Entwickler hat, überleben."



