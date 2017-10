Wie viel Bitcoins ist die Bitcoin-Group tatsächlich wert?

Die Bitcoin Group betreibt mit bitcoin.de einen Marktplatz "made in Germany" für den Handel mit der Kryptowährung Bitcoin. Die digitale Währung hat in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen und findet immer mehr Verwendung Bitcoin -Besitzer können die Kryptowährung inzwischen nicht mehr nur als Geldanlage , sondern teilweise auch als Zahlungsmittel verwenden

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Starker Halbjahresbericht

Auch Unternehmen profitieren von diesem Hype: Der Aktienkurs der Bitcoin Group hat sich seit Januar dieses Jahres nahezu verachtfacht. Zum Vergleich: Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin zum US-Dollar steht heute "nur" rund 370 Prozent höher als zu Jahresbeginn.

Grund für den starken Kursanstieg des Unternehmens ist wohl auch die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte. In ihrem Halbjahresbericht wies die Bitcoin Group einen Umsatz von 1,7 Millionen Euro aus, was einer Steigerung um 128,32 Prozent entspricht. Das Vorsteuerergebnis legte um 240 Prozent zu.

So viele Bitcoins besitzt die Bitcoin Group

Aktuell sind laut der Website "blockchain.info" um die 16,6 Millionen Bitcoins im Umlauf. Die Bitcoin Group selbst gibt in ihrer Bilanz an, 3.209 Bitcoins zu besitzen. Allein die entsprechen aktuell bei etwa 4.100 Euro pro Bitcoin einem Wert von rund 13 Millionen Euro. Durch die Teilung der Bitcoin-Blockchain besitzt die Bitcoin Group zusätzlich die gleiche Anzahl an Bitcoin Cash. Ihr Kurs liegt aktuell bei rund 270 Euro, womit der Bestand des Unternehmens rund 866.000 Euro wert ist.

Dem gegenüber steht jedoch eine Marktkapitalisierung des Unternehmens von rund 240 Millionen Euro. Dieser Betrag entspräche momentan etwa 58.536 Bitcoins. Das Unternehmen ist - gemessen an seinem Bitcoin-Bestand - an der Börse also allem Anschein nach überbewertet. Auch Alfred Maydorn, Aktienexperte beim Anlegermagazin "Der Aktionär", schätzt das Unternehmen als zu hoch bewertet ein.

Unternehmens-Aktie hat volatile Monate hinter sich

Seit Jahresbeginn konnte die Bitcoin-Group-Aktie von der Hausse bei den Kryptowährungen profitieren und legte zeitweise sogar um satte 900 Prozent zu. Anfang September verzeichnete sie ein Allzeithoch bei 89,45 Euro. Anschließend folgte jedoch ein Rücksetzer und das Papier rutschte zeitweise bis auf 31,80 Euro ab. Mittlerweile hat sich der Kurs zwar wieder erholt, trotzdem sollten den Anlegern auch die starken Schwankungen zu denken geben. Denn insgesamt bleiben Investments in Kryptowährungen und Firmen, deren Geschäft nur auf diese ausgerichtet ist, stark spekulative Angelegenheiten. Experten verweisen weiterhin darauf, dass der Bitcoin keinem "realen Wert" entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com, Alexander Kirch / Shutterstock.com