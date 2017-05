Immobilienfonds boten in der Vergangenheit bereits attraktive Renditen. Sie bieten für Anleger eine Alternative zum Direktkauf einer Immobilie. Doch welche Arten der Immobilienfonds gibt es und welche Risiken aber auch Möglichkeiten bieten sie?

Was sind Immobilienfonds?

Immobilienfonds sind Investmentfonds, welche das gebündelte Kapital mehrerer Anleger in eine oder mehrere Immobilien investieren. Vorwiegend investieren die Fondsgesellschaften in Büros, große Wohnimmobilien, Einkaufszentren oder Logistikimmobilien.

Wie funktionieren Immobilienfonds?

Mit dem Kauf eines Anteils an einem Immobilienfonds werden die Anleger zum Miteigentümer einer Immobilie. Jeder Anteilseigner bekommt ein oder mehrere Zertifikate auf den Immobilienfonds. Diese repräsentieren das investierte Vermögen. Schon mit Summen im dreistelligen Bereich kann ein Anleger Anteile an einem Immobilienfonds erwerben. Je nach Art des Immobilienfonds schwankt der Mindesteinsatz für einen Fondsanteil, die Laufzeitbegrenzung oder auch das Mitspracherecht an den erworbenen Immobilien. Erwerben kann man Anteile an Immobilienfonds je nach Fondsart bei der Bank oder direkt bei einem Fondsanbieter.

Welche Arten eines Immobilienfonds gibt es?

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Immobilienfonds: Offene und geschlossene Fonds. Während ein offener Fonds für unbegrenzt viele Anleger geöffnet ist und sich die Investitionssumme nach dem Kapital der Anleger richtet, ist bei einem geschlossenen Fonds die Anlegerzahl begrenzt. Sind alle Anteile eines geschlossenen Immobilienfonds verkauft, wird dieser für weitere Investoren geschlossen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Fondsarten im Mindestanlagesatz. Während Anleger schon mit einem dreistelligen Betrag einen Anteil an einem offenen Immobilienfonds erwerben können, sind die Summen, welche in geschlossene Fonds investiert werden müssen, deutlich höher. Während sich bei einem offenen Fonds eine breite Risikostreuung durch die Investition in viele Objekte ergibt, investiert ein geschlossener Immobilienfonds meist nur in ein Objekt, oder eine begrenzte Anzahl von Immobilien.

Wie kann man Immobilienfonds handeln?

Auch beim Handel mit Immobilienfonds muss zwischen offenen und geschlossenen Fonds unterschieden werden. Anteile eines offenen Immobilienfonds werden nicht an der Börse gehandelt. Sie können jedoch, dank der unbegrenzten Laufzeit, jederzeit vergrößert oder veräußert werden. Die Fondserträge, welche aus den Mieteinnahmen abzüglich der anfallenden Kosten bestehen, werden als Gewinn prozentual an die Fondsanteilseigner ausgeschüttet.

Die Anteile eines geschlossenen Immobilienfonds können an der Börse gehandelt werden. Hier muss jedoch beachtet werden, dass ein börsentäglicher Handel nicht gewährleistet ist. Ebenfalls sind Anteile an einem geschlossenen Immobilienfonds an feste Laufzeiten gebunden.

Vorteile der Immobilienfonds

Immobilienfonds eignen sich grundsätzlich als langfristige Kapitalanlage. Schon mit relativ geringen Beträgen können Anleger, welche sich selbst keine eigene Immobilie leisten können, Immobilien als Anlage nutzen. Ein Investment in einen Immobilienfonds kann zudem hohe Gewinne abwerfen. Durch eine Wertsteigerung des Objektes und den daraus resultierenden steigenden Mieteinnahmen, zeichnen sich Immobilienfonds durch eine relativ konstante Wertsteigerung aus.

Nachteile der Immobilienfonds

Risiken gibt es bei beiden Anlageformen der Immobilienfonds. Zu beachten sind bei einem Fondsinvestment vor allem der Verwaltungs- sowie der Ausgabeaufschlag bei dem Erwerb des Fondsanteils. Auch die Wertminderung einzelner Objekte oder der Ausfall des Gewinns durch Leerstand und durch die daraus resultierenden Mietausfällen sollten Anleger im Hinterkopf behalten. Außerdem investieren Immobilienfonds häufig in Objekte, welche nicht kurzfristig ge- oder verkauft werden können. Ein Kauf oder Verkauf kann sich so oftmals über Jahre ziehen.

