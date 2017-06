€uro am Sonntag

Wer sich Wünsche erfüllt und dabei mehr ausgibt, als das Portemonnaie hergibt, ist derzeit alles andere als allein. Im vergangenen Jahr ist die Höhe der Kredite, die deutsche Haushalte bei Banken aufgenommen haben, laut Bundesbank um elf Milliarden auf 163 Milliarden Euro gestiegen. Vor zehn Jahren lag diese Summe noch bei 129 Milliarden.Die Zinsen für Ratenkredite sind niedrig wie selten. Laut der FMH-Finanzberatung war für einen Verbraucherkredit über 10.000 Euro mit einer Laufzeit von 36 Monaten 2012 im Schnitt noch ein Zins von 7,01 Prozent fällig, heute müssen Schuldner durchschnittlich nur noch 4,59 Prozent zahlen. Bei vielen Anbietern haben die Zinsen bei dieser Summe und Laufzeit sogar eine Drei vor dem Komma.. €uro am Sonntag und das Deutsche Kundeninstitut (DKI) haben die Angebote deutscher Filial- und Onlinebanken getestet. Dabei ging es in zehn Musterfällen nicht nur um den Zinssatz, sondern auch um das Drumherum - wie beispielsweise die selten nötige, aber gern dazu verkaufte Restschuldversicherung - sowie um die Beratung. In diesem Heft lesen Sie die Ergebnisse des Tests von Banken mit Filialen vor Ort, nächste Woche dann den Test der Onlinekredite.Insgesamt wurden acht Filialbanken bei gut 440 Kundenkontakten bewertet. Diese wurden in vier Kategorien unterteilt: Konditionen, Angebot, Beratung und Service. Aber der Reihe nach.

Konditionen: Große Unterschiede

Die Kreditkonditionen wurden anhand von zehn Musterfällen (siehe unten) bewertet. Bei den Musterkunden handelte es sich um Angestellte und eine Beamtin. Dabei galt: je höher die Kreditsumme, desto höher auch das Einkommen des Antragstellers. So hat der Kreditnehmer in Fall 10 ein monatliches Einkommen von gut 7.000 Euro. Als Kriterien flossen der effektive Jahreszins sowie die Summe der Kosten über die Kreditlaufzeit in den Test ein. In den beiden Musterfällen mit der höchsten Kreditsumme wurden zusätzlich die Kosten für eine optionale Restschuldversicherung erfragt und - mit niedriger Gewichtung - gewertet.



Zusätzlich wurde der durchschnittliche Effektivzins, den zwei Drittel der Kunden erhalten, für fünf verschiedene Laufzeiten verglichen und bewertet. Darüber hinaus wurde erhoben, für welche Leistungen, wie etwa Sondertilgungen oder Änderung des Zahlungszeitpunkts, die Banken Gebühren erheben. In dieser Kategorie waren maximal 40 Prozent der Punkte erreichbar.



In allen Musterfällen lassen sich große Unterschiede hinsichtlich der anfallenden Zinsen feststellen (siehe Tabelle unten). Die BBBank erhielt für ihre Konditionen die meisten Punkte. Der "WunschKredit" des Instituts war in neun der zehn erhobenen Musterfällen der günstigste. Ferner erhebt die BBBank weder für Kontoauszüge noch für die Änderung des Zahlungszeitpunkts, Stundungen oder Sondertilgungen Gebühren. Verlierer der Kategorie ist die Creditplus Bank. In acht der zehn Musterfälle sind die Zinsen des "SofortKredits" unter den vier teuersten. In einem Fall sind sie die höchsten.

Das Angebot: Wer bekommt was?

In diesem Bereich wurden der Leistungsumfang und die Ausstattungsmerkmale der Ratenkredite bewertet sowie die Laufzeiten und Kreditsummen. Hier konnten 20 Prozent der gesamten Punktzahl geholt werden.



Während alle Banken die angefragten Kredite auch an Rentner vergeben, sind die Chancen für Selbstständige und Freiberufler geringer. Nur die Targobank vergibt ihren Ratenkredit auch an diese Berufsgruppen. Bei der Hälfe der Anbieter ist es egal, wie lange der Antragsteller bereits bei seinem aktuellen Arbeitgeber beschäftigt ist. Die Targobank verlangt, dass der potenzielle Kunde mindestens ein halbes Jahr in seinem aktuellen Job ist. Die BBBank und die Creditplus Bank sehen dies mit je drei Monaten weniger streng, die BW-Bank verlangt lediglich einen Monat.



Bemerkenswert: Die BBBank verlangt als einziges der getesteten Institute, dass der Kreditnehmer bei ihr auch ein Girokonto führt. Zudem muss der Kreditnehmer einen Genossenschaftsanteil in Höhe von 15 Euro kaufen.



Die kürzeste Bearbeitungszeit von Kreditanträgen bietet die Targobank. 1,5 Stunden nach Antragstellung kann der Kreditbetrag ausgezahlt werden. Bei den anderen Banken dauert es mindesten einen Tag, bei der Commerzbank zwei Arbeitstage.



In der Kategorie Beratung punktete die HypoVereinsbank. Die Berater erfassten die finanzielle Situation der Interessenten ausführlich, erklärten die Modalitäten des Kredits verständlich und gaben detaillierte Informationen zu den unterbreiteten Angeboten. Die Beratungsgespräche bei der Creditplus Bank waren weniger gut. Dass die Kreditwürdigkeit über die Auskunftei Schufa geprüft wird, wurde nur in einem Gespräch erläutert. Die Fragen der Testkunden konnten meist nur teilweise beantwortet werden. Der Bank gingen auch Punkte verloren, da die Gespräche nie in separaten Räumen stattfanden.

Service: Wir sind (fast immer) da

Beim "Kundenservice" wurde getestet, wie schnell und gut die Institute auf Anfragen via E-Mail, Telefon und Facebook reagieren. Hier fallen die Ergebnisse insgesamt zufriedenstellend aus. Die Targobank und die HypoVereinsbank schneiden mit der Note "sehr gut" ab, die BW-Bank und die BBBank wurden mit "befriedigend" Schlusslichter. Dies hängt etwa damit zusammen, dass die BBBank nur auf gut zwei Drittel der Anfragen per E-Mail reagiert hat.



Unterm Strich konnte die Deutsche Bank ihre Spitzenposition aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Ihr auf den Fersen platzieren sich die Targobank mit dem "Individual-Kredit" und die BBBank mit dem "WunschKredit". Diese Anbieter machten auch die Konditionen-Wertung unter sich aus.

Bester Filialkredit 2017 (pdf)

Die Egebnisse im Detail (pdf)



In der Ausgabe Nummer 22 von €uro am Sonntag (erscheint ab 3. Juni 2017 am Kiosk) erfahren Sie, wo des bei Onlinebanken die besten Ratenkredite gibt!

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com, MaximP / Shutterstock.com, Shutter_M / Shutterstock.com, TijanaM / Shutterstock.com