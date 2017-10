Großer Test: Das sind die besten Edelmetall-Händler

€uro am Sonntag

Erleichtert wird der Zugang zu dem Edelmetall durch die zunehmende Professionalisierung und Ausbreitung des Goldhandels in den vergangenen Jahren. Das World Gold Council spricht von mehr als 200 Onlineplattformen, über die Gold gekauft werden kann.dieses Marktes zu bringen, hat €uro am Sonntag die wichtigsten Goldhändler durch das Deutsche Kundeninstitut untersuchen lassen. Das Marktforschungsinstitut befragte die bekanntesten Anbieter, bewertete die Konditionen, das Sortiment sowie die Sicherheit und untersuchte die Servicequalität. Bereits zum fünften Mal wurde der große Edelmetallhändler-Test nun durchgeführt, 15 Unternehmen wurden in diesem Jahr beurteilt.Der Test zeigt, dass sich der Goldhandel insgesamt auf hohem Niveau bewegt. Keiner der untersuchten Anbieter erhielt im Gesamtranking eine Note schlechter als "befriedigend". Dreimal wurde die Note "sehr gut" vergeben, zehnmal die Note "gut". Zwei Unternehmen wurden mit "befriedigend" bewertet.Wie schon in den Vorjahren konnte Degussa Goldhandel den ersten Platz erringen. Das Gesamtpaket, das vom Frankfurter Unternehmen angeboten wird, bewerteten die Tester mit "sehr gut". Die Bestnote erhielten auch die Anbieter GoldSilberShop.de und Kettner- Edelmetalle. Am schlechtesten schnitten die beiden Firmen Kleiner Münzhandel sowie Faller Edelmetalle (Silbertresor.de) ab.Untersucht hat das Deutsche Kundeninstitut vier Kategorien, um zu seinem Urteil zu kommen: die Konditionen, die Breite des Angebots (Handel), den Kundenservice sowie die Themen Transparenz und Sicherheit. Als Zusatzkategorie wurde der Ankauf von Altgold und Altsilber analysiert. Dieser floss jedoch nicht in das Endergebnis ein, weil nur zwei Drittel der betrachteten Unternehmen diesen Service anbieten.Als erste Kategorie wurden die Konditionen unter die Lupe genommen. Entscheidend war hier, welche Preise die Anbieter für Barren und Münzen aufrufen und wie viel Geld sie beim Ankauf zahlen. Zudem spielten Versandkosten und Gebühren eine Rolle. "Bei den Konditionen sind zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den Edelmetallhändlern feststellbar", berichtet Testleiterin Miriam Ziesak vom Deutschen Kundeninstitut. Während zehn Händler mit "sehr gut" oder "gut" abschneiden, erhalten je zwei Anbieter die Noten "befriedigend" und "ausreichend", einer gar "mangelhaft".In der zweiten Kategorie wurde untersucht, wie transparent der Händler auftritt und welche Sicherheitsvorkehrungen während der Transaktion getroffen werden. Hier gab es fast durchweg gute Noten: Nur drei Anbieter wurden mit "befriedigend" bewertet, alle übrigen erhielten "sehr gut" (viermal vergeben) oder "gut" (achtmal).Als dritte Kategorie wurde der Handel bewertet. Dabei wurde untersucht, welche Leistungen und Produkte angeboten werden. Auch hier lag das Feld dicht beisammen. Die Anbieter wurden mehrheitlich mit den Noten "sehr gut" und "gut" bewertet. Lediglich drei Unternehmen schneiden mit "befriedigend" oder "ausreichend" ab.In der vierten Kategorie beurteilten die Tester Qualität und Ausmaß des Kundenservice. Mithilfe verdeckter Anfragen per Telefon, E-Mail und Facebook wurde ermittelt, wie schnell und kompetent die Unternehmen reagieren. In diesem Segment gab es nur wenig auszusetzen - die guten Noten spiegeln das wider. Sechsmal wurde die Note "sehr gut" vergeben, sechsmal Note "gut". Nur drei Anbieter mussten sich mit "befriedigend" zufrieden geben.Den Gesamtsieg in diesem Jahr verdankt Degussa Goldhandel seinen sehr guten Ergebnissen in den drei Kategorien Handel, Kundenservice sowie Transparenz und Sicherheit. Besonders beim Handel ragt das Unternehmen heraus und belegt Platz 1. Hier kann Degussa zum einen mit dem größten Netz eigener Filialen in Deutschland punkten. Zum anderen hat der Anbieter ein umfangreiches Edelmetallsortiment, das neben Gold auch zahlreiche Platin- und Palladiumprodukte und sogar Rhodium enthält. Ein Goldsparplan wird ebenfalls offeriert. Zudem werden mehrere Lagermöglichkeiten angeboten.Die besten Konditionen bietet hingegen der Anbieter GoldSilberShop.de. Er kann sowohl im Ankauf als auch im Verkauf mit besonders fairen Preisen punkten. "Die Verkaufspreise für einen Goldbarren und für eine Krügerrand-Goldmünze mit einem Gewicht von jeweils einer Unze waren am Stichtag unseres Tests die zweitgünstigsten", sagt Testleiterin Ziesak. Im Ankauf zahlt Gold­SilberShop.de dem Verkäufer auf beide Produkte sogar etwas mehr als den aktuellen Goldpreis. Diese durchweg guten Konditionen führten zu Platz 1 in dieser Kategorie.In einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut für €uro am Sonntag zum fünften Mal die Qualität von Edelmetallhändlern getestet. Insgesamt wurden 15 Anbieter in rund 420 Kundenkontakten nach 230 Einzelkriterien bewertet. Im Fokus standen dabei wie in den Vorjahren vier Kategorien. Eine Zusatzkategorie (Altgoldhandel) wurde beurteilt, ohne in die Gesamtnote einzufließen.(Gewichtung von 30 Prozent): Verglichen wurden die Preise beim Verkauf und Ankauf eines Goldbarrens und einer Krügerrand-Goldmünze mit einem Gewicht von jeweils einer Unze und eines Silberbarrens mit einem Gewicht von 100 Gramm. Zudem wurden zusätzliche Gebühren wie Versandkosten bewertet.(30 Prozent): Analysiert wurde, inwieweit Informationen transparent zur Verfügung gestellt werden. Ebenso wurde geprüft, wie sicher und vertrauenswürdig der Handel über den Anbieter ist.(20 Prozent): Bewertet wurden der Leistungs- und Produktumfang. Entscheidend waren vor allem die Sortimentsbreite (Umfang angebotener Edelmetalle) und -tiefe (Anzahl der Produkte je Edelmetallart).(20 Prozent): Beurteilt wurden Ausmaß und Qualität des Kundenservice, den die Händler per Telefon, E-Mail und Facebook sowie in ihren Onlineshops bieten.(ohne Einfluss auf Gesamtergebnis): Außer Konkurrenz wurde bewertet, in welcher Form Altgold und Altsilber angekauft werden und welche Methoden genutzt werden, um Wert und Echtheit zu bestimmen.