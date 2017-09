Investmentsteuerreform 2018: Das müssen Anleger jetzt wissen

Erträge auf der Fondsebene sind in Deutschland derzeit noch komplett steuerfrei. Fondsmanager können - anders als etwa ein Privatanleger in seinem Depot - innerhalb des Fonds umschichten, ohne Rücksicht auf die Steuer nehmen zu müssen. Ab dem 1. Januar 2018 wird sich das ändern, dann tritt das Gesetz zur Reform der Investment­besteuerung in Kraft.

Welche steuerlichen Neuregelungen ab dem neuen Jahr für Sie als Anleger besonders wichtig sind und welche Vorkehrungen Sie treffen können, erläutern Ihnen am 18. September Steuer­experte Dr. Thomas Elser und ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer. Melden Sie sich jetzt kostenfrei zum Steuer-Webinar an! Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone an der Veranstaltung teilnehmen.

Ihre Experten im Webinar



Dr. Thomas Elser ist Steuerberater bei der auf Transaktionen, Investments und Tax Compliance spezialisierten Steuerkanzlei TAXGATE. Sein Studium absolvierte er in Stuttgart. Nach Lehrstuhl­tätigkeit und Promotion an der Universität Hohenheim war er von 2001 bis 2014 bei einer internationalen Wirtschafts­kanzlei tätig. Seit 2015 berät er bei TAXGATE Unternehmen, Banken, Finanz­investoren, Family Offices und Privat­personen bei steuerlichen Strukturierungs­fragen.

Thomas Meyer zu Drewer ist als Geschäfts­führer verantwortlich für ComStage ETFs. Er absolvierte neben dem Abschluss seines Diploms in Volkswirtschafts­lehre in Bonn das Berufs­diplom "Certified European Financial Analyst" (CEFA). Seine Karriere begann als Trainee bei der Commerzbank AG. Später war er Senior Fonds­manager bei der ADIG Investment in Frankfurt. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Fonds­managements und als Vorstands­mitglied bei zwei großen Asset Managern in München. Vor seiner Zeit bei ComStage ETFs war er einige Jahre für einen ausländischen Vermögens­verwalter tätig. Mit Exchange Traded Funds ist er seit der Einführung in Europa im April 2000 beschäftigt.

