Inflation schlagen: So schützt du deine Kaufkraft

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Deine persönliche Inflation ist oft höher als die offizielle: Die amtliche Rate misst nur einen theoretischen Musterwarenkorb. Wenn du aber viel zur Arbeit pendelst oder in einer schlecht isolierten Wohnung lebst, spürst du den Preisanstieg im echten Leben deutlich stärker, als es die Statistik vermuten lässt. Auf dem Tagesgeldkonto machst du real oft Verlust: Der Staat besteuert deine Zinsgewinne und die Inflation frisst den Rest der Rendite auf. Täglich fällige Einlagen brachten im Juli 2026 im Euroraum im Schnitt 0,28 Prozent. Nach Steuern und Teuerung bleibt davon ein deutliches Minus. Sichere Bankkonten eignen sich daher nur für den kurzfristigen Notgroschen und nicht für den Vermögensaufbau. Aktien sind langfristig ein wirksamer Schutz: Breit gestreute Aktieninvestments bieten historisch gesehen einen verlässlichen Ausgleich gegen die Geldentwertung. Das liegt ganz einfach daran, dass etablierte Unternehmen ihre gestiegenen Produktionskosten über höhere Preise an uns Kunden weiterreichen können. Bei einem plötzlichen Preisschock brauchst du Geduld: Kurzfristig brechen die weltweiten Aktienmärkte bei akuter Inflation oft erst einmal ein. Je länger der Anlagehorizont, desto größer war historisch die Wahrscheinlichkeit, dass breit gestreute Aktien die Inflation übertreffen – garantiert ist das jedoch nicht. Gold taugt nicht als verlässlicher Inflationsschutz: Das Edelmetall wird gerne als sicheres Allheilmittel angepriesen. In Wahrheit hat Gold in vielen Jahren mit hoher Teuerung real an Wert verloren. Es eignet sich vielmehr als Anker in schweren wirtschaftlichen Krisen.

Was Inflation ist und wie sie entsteht

Erinnerst du dich noch an die 100 Gramm schwere Milka Tafel für 1,49 Euro? Heute zahlst du für 90 Gramm schon 1,99 Euro. Aufs Gramm gerechnet ist das ein satter Aufpreis von über 48 Prozent. Kein Wunder also, dass die Verbraucherzentrale Hamburg sie zur Mogelpackung des Jahres 2025 gewählt hat. Das Landgericht Bremen gab der Verbraucherzentrale am 13. Mai 2026 recht und stufte die Tafel als relative Mogelpackung ein. Rechtskräftig ist diese Entscheidung allerdings nicht. Hersteller Mondelez hat im Juni 2026 Berufung eingelegt, nun verhandelt das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen die Sache neu. Für genau solche versteckten Preiserhöhungen nutzen wir heute den Begriff Shrinkflation.

Die eigentliche Inflation ist etwas grundlegender. Sie bedeutet einfach, dass das allgemeine Preisniveau über eine längere Zeit ansteigt. Du bekommst für dein Geld also immer weniger und deine Kaufkraft sinkt spürbar. Das genaue Gegenteil davon nennt man Deflation. Dabei fallen die Preise überall auf breiter Front.

Ganz wichtig ist hier der Unterschied zu einem reinen Preisschock. Ein einmaliger Preisschock kann die Inflationsrate zunächst stark erhöhen. Nach zwölf Monaten fällt dieser Effekt aus der Vorjahresrate heraus, sofern das Preisniveau danach nicht weiter steigt. Das höhere Preisniveau bleibt jedoch bestehen. Von Inflation spricht man, wenn das allgemeine Preisniveau über einen längeren Zeitraum ansteigt. Einzelne Preise können dabei durchaus fallen. Richtig ungemütlich wird es bei der sogenannten Stagflation. Diese tritt auf, wenn eine hohe Teuerung auf eine schwache Wirtschaft trifft. Für die Politik ist das dann besonders schwer zu lösen.

Doch woher kommt diese Teuerung eigentlich? Die Ursachen sind völlig verschieden. Eine Nachfrageinflation entsteht immer dann, wenn Menschen mehr kaufen wollen, als die Wirtschaft herstellen kann. Das haben wir sehr gut nach dem Ende der Coronabeschränkungen gesehen. Dann gibt es die Kosteninflation von der Angebotsseite, wie beim teuren Gas und Strom im Jahr 2022. Manchmal importieren wir die Inflation auch einfach aus dem Ausland. Ein aktuelles Beispiel dafür sind die hohen Ölpreise durch Konflikte im Nahen Osten. Zu guter Letzt gibt es noch die bekannte Lohnpreisspirale. Sie dreht sich immer weiter nach oben, wenn höhere Löhne zwangsläufig zu höheren Preisen führen und das wiederum direkt neue Lohnforderungen auslöst.

Wie die Inflationsrate berechnet wird

Stell dir einen riesigen virtuellen Einkaufswagen vor. Das Statistische Bundesamt packt genau dort rund 700 verschiedene Dinge des Alltags hinein. Darin liegt das Bäckerbrot genauso wie die monatliche Kaltmiete. Jeden Monat sammeln die Statistiker hunderttausende Preise aus dem ganzen Land ein. Dabei ist nicht jedes Produkt gleich wichtig. Wie viel Gewicht etwas in diesem Warenkorb bekommt, entscheidet eine riesige Umfrage unter 60.000 Haushalten. Diese wird alle fünf Jahre erneuert. Miete und Energie nehmen dort logischerweise ein Viertel des Platzes ein. Kinosnacks oder Briefmarken fallen hingegen kaum ins Gewicht.

Aus all diesen Daten entsteht der Verbraucherpreisindex. Vergleichen die Statistiker diesen Index mit demselben Monat des Vorjahres, ergibt sich die offizielle Inflationsrate. Im August 2026 lag dieser Wert laut Destatis bei 2,9 Prozent, nach 2,8 Prozent im Juli. Für Europa gibt es zusätzlich einen speziellen harmonisierten Index. Er folgt einheitlichen Regeln und ist für die Europäische Zentralbank besonders wichtig, um alle Eurostaaten fair vergleichen zu können. Um das Bild abzurunden, werfen die Notenbanken noch einen Blick auf die Kerninflation. Dabei bleiben die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel außen vor. Im August 2026 betrug sie 2,4 Prozent und zeigt den langfristigen Preistrend meist viel verlässlicher an als die unruhige Gesamtrate.

Monatliche Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex, Veränderung zum Vorjahresmonat). Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Stand: August 2026. Eigene Darstellung.

Der Verlauf zeigt die Entwicklung deutlich. Von der Nulllinie in der Coronakrise ging es über den Höhenflug im Jahr 2022 zurück in Richtung der Zielmarke der Europäischen Zentralbank. Seit dem Frühjahr 2026 dreht die Kurve wieder nach oben.

Warum die Inflationsrate gerade wieder steigt

Bis in den Winter 2025 sah es nach Entspannung aus, im Januar 2026 lag die Rate im Euroraum sogar bei 1,7 Prozent. Seit dem Frühjahr dreht der Trend, und der Grund liegt fast vollständig bei der Energie. Im August 2026 kosteten Energieprodukte in Deutschland 10,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Juli waren es 8,3 Prozent, im Juni erst 3,4 Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel liegt die Teuerung dagegen unverändert bei 2,4 Prozent. Der zusätzliche Preisdruck kommt derzeit vor allem aus dem Energiesektor, während sich die Teuerung bei Dienstleistungen und anderen Gütern deutlich moderater entwickelt.

Durch die Straße von Hormus, eine schmale Meerenge zwischen Iran und Oman, läuft etwa ein Fünftel des weltweit täglich verbrauchten Öls sowie rund ein Fünftel des Handels mit Flüssigerdgas. Seit Ende Februar 2026 ist diese Passage infolge des Iran-Kriegs immer wieder gesperrt. Der Schiffsverkehr brach Anfang März nahezu vollständig ein, der Ölpreis kletterte zeitweise über 110 US-Dollar je Barrel. Zuletzt wurde die Meerenge erneut geschlossen. Im Euroraum sprang die Energieteuerung dadurch im August laut Schnellschätzung von Eurostat auf 14,3 Prozent, die Gesamtrate auf 3,3 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit September 2023.

Warum wirkt so ein Engpass sofort auf die Preise? Öl lässt sich kurzfristig kaum ersetzen. Vor dem Konflikt passierten täglich rund 15 Millionen Barrel Rohöl und etwa 5 Millionen Barrel Ölprodukte die Meerenge. Über alternative Pipelines lassen sich davon nur rund 3,5 bis 5,5 Millionen Barrel pro Tag umleiten. Wer tanken oder heizen muss, kauft trotzdem. Angebot und Nachfrage reagieren beide träge, deshalb schlägt jede Störung voll auf den Preis durch. Und weil Energie in fast jedem Produkt steckt, vom Joghurtbecher bis zur Paketzustellung, wandert der Aufschlag mit Verzögerung durch den ganzen Warenkorb.

Der Staat kann dagegenhalten, allerdings nur befristet. Genau das war der Tankrabatt 2026. Der Bundestag beschloss am 24. April 2026 eine Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14,04 Cent je Liter, mit Umsatzsteuer rund 17 Cent. Die Regelung galt vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026 und kostete den Bund rund 1,6 Milliarden Euro. Laut ifo wurden im Mai im Durchschnitt 16 Cent je Liter bei Super E5, 15 Cent bei Super E10 und 12 Cent bei Diesel weitergegeben.

💡 Gut zu wissen Warum ein Tankrabatt die Inflation später anheizt Ein Steuerrabatt drückt die gemessene Rate nur, solange er läuft. Mit dem Auslaufen der Steuersenkung entfällt der preisdämpfende Effekt. Dadurch erhöht sich der Preis gegenüber dem durch den Rabatt künstlich niedrigeren Niveau. Genau dieser Effekt steckt in den Juli- und Augustzahlen, denn seit dem 1. Juli 2026 gelten wieder die regulären Steuersätze. Der Rabatt hat den Preisschock also verschoben und nicht beseitigt. Für deine Anlagestrategie ändert eine solche Maßnahme nichts, denn dein Kaufkraftverlust hängt an der Rate über viele Jahre und nicht an zwei entlasteten Monaten.

Warum sich deine Inflation ganz anders anfühlt als die offizielle Statistik

Die amtliche Inflationsrate berechnet den Durchschnitt für einen Haushalt, den es in der Realität gar nicht gibt. Im offiziellen Warenkorb entfallen rund 26 Prozent auf Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, rund 14 Prozent auf Verkehr und gut 10 Prozent auf Nahrungsmittel. Kraftstoffe fließen dagegen nur mit 3 Prozent in die offizielle Rechnung ein. Was das im Alltag bedeutet, zeigt der Juli 2026. Benzin und Diesel wurden innerhalb eines Jahres um 23 Prozent teurer, während Strom um gut 5 Prozent billiger wurde. Eine Pendlerin zahlt an der Zapfsäule nun 246 Euro statt vorher 200 Euro. Ein Haushalt in der Stadt ohne Auto freut sich hingegen über gesunkene Stromkosten von 85 Euro statt vorher 90 Euro. Beide Personen lesen am nächsten Tag exakt dieselbe Schlagzeile zur Inflation und können sich darin logischerweise nicht wiederfinden.

Viele starren auf die offizielle Inflationsrate und fühlen sich davon getroffen oder beruhigt, dabei zählt nur eine einzige Zahl wirklich: der Realzins nach Steuern auf dein eigenes Geld. Wer die kennt, muss nicht mehr abwarten oder in Panik umschichten, sondern kann in Ruhe rechnen und anlegen.

Hinzu kommt unsere menschliche Wahrnehmung. Dinge des täglichen Bedarfs wie Brot oder Milch prägen unser Gefühl für Preise viel stärker als ein neuer Fernseher, der über die Jahre sogar günstiger geworden ist. Deshalb liegt unsere gefühlte Inflation meistens spürbar über dem offiziell gemessenen Wert. Wer seine ganz persönliche Rate ermitteln möchte, kann dafür den persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes nutzen.

Zusammensetzung des Warenkorbs

💡 Gut zu wissen Rechne deine eigene Rate aus: Das Statistische Bundesamt stellt einen persönlichen Inflationsrechner bereit. Trage dort deine Ausgaben für Miete, Energie, Lebensmittel und Mobilität ein. Nicht verwechseln solltest du das mit dem Big-Mac-Index (The Economist, seit 1986), der vergleicht Burgerpreise zwischen Ländern und misst Kaufkraftparität, nicht die Teuerung im Zeitverlauf.

Was die EZB gegen Inflation unternimmt

Die oberste Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist ganz klar definiert. Sie muss im gesamten Euroraum für stabile Preise sorgen. Dafür gibt es seit dem Jahr 2021 ein festes Ziel von zwei Prozent auf mittlere Sicht. Dabei ist es den Währungshütern extrem wichtig, dass dieser Wert weder nach oben noch nach unten abweicht.

💡 Gut zu wissen Aber warum liegt dieses Ziel eigentlich genau bei zwei Prozent und nicht bei null? Ein Ziel von exakt null Prozent wäre schlichtweg zu riskant. Zum einen braucht die Wirtschaft einen Puffer gegen die gefürchtete Deflation. Wenn die Preise nämlich dauerhaft fallen, stoßen Zinssenkungen als Gegenmittel schnell an ihre Grenzen. Zum anderen hat jede noch so gute Statistik kleine Unschärfen. Eine gemessene Null könnte in der Realität also bereits ein gefährliches Minus bedeuten. Zudem lässt dieser kleine Puffer von zwei Prozent genügend Spielraum für die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Ländern.

Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt die Bank vor allem ihr wichtigstes Werkzeug und das ist der Leitzins. Klettern die Preise zu stark nach oben, werden die Zinsen erhöht. Dadurch werden Kredite teurer und der Preisdruck lässt allmählich nach. Fällt die Teuerung hingegen zu niedrig aus, werden die Zinsen wieder gesenkt. Für dich persönlich ist dabei vor allem der Einlagesatz interessant, denn an ihm orientieren sich die Banken bei den Zinsen für dein Tagesgeld. Genau an diesem Hebel setzt die EZB derzeit an. Im Juni 2026 hob sie den Einlagesatz erstmals seit September 2023 an, von 2,00 auf 2,25 Prozent. Am 10. September 2026 folgte der nächste Schritt, ab dem 16. September gilt ein Einlagesatz von 2,50 Prozent.

Die Teuerung liegt deutlich über dem Ziel. In den Projektionen vom 10. September 2026 rechnen die Fachleute der EZB für das Gesamtjahr 2026 mit 3,0 Prozent Inflation im Euroraum, für 2027 mit 2,5 und für 2028 mit 2,1 Prozent. Gegenüber der Juni-Schätzung wurden die Werte für 2027 und 2028 nach oben revidiert. Auf deinem Tagesgeldkonto kommt von den Zinsschritten allerdings nur ein Teil an. Banken geben höhere Leitzinsen meist verzögert und oft nur teilweise weiter.

„…eine Sicherheitsmarge gegenüber potenziellen Deflationsrisiken Europäische Zentralbank zur Frage, warum das Inflationsziel bei 2 Prozent liegt und nicht bei null

Was die Inflation mit deinem Ersparten macht

Stell dir vor, du legst dir 10.000 Euro bar zur Seite. Das Geld liegt sicher verwahrt und bringt absolut keine Zinsen. Auf dem Papier bleibt dieser Betrag für immer bei exakt 10.000 Euro. In der Realität schrumpft jedoch das, was du dir von diesem Geld kaufen kannst, mit jedem Jahr weiter zusammen. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn wir uns die echte Kaufkraft nach einigen Jahren ansehen.

Inflationsrate nach 10 Jahren nach 20 Jahren nach 30 Jahren 2,0 Prozent 8.203 Euro 6.730 Euro 5.521 Euro 2,9 Prozent 7.514 Euro 5.645 Euro 4.242 Euro 5,0 Prozent 6.139 Euro 3.769 Euro 2.314 Euro

Eigene Berechnung, Kaufkraft in heutigen Euro, Zinsertrag null. 2,9 Prozent entspricht der Rate im August 2026 (Destatis).

Nehmen wir an, das Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent wird dauerhaft erreicht. Nach zehn Jahren sind deine 10.000 Euro real nur noch 8.203 Euro wert. Nach zwanzig Jahren fällt der Wert auf 6.730 Euro und nach dreißig Jahren bleiben dir nur noch 5.521 Euro. Das bedeutet, dass sich dein Geld nach drei Jahrzehnten fast halbiert hat.

Bei einer Teuerung von 2,9 Prozent geht es schneller. Aus deinen 10.000 Euro werden nach zehn Jahren 7.514 Euro und nach zwanzig Jahren 5.645 Euro. Nach dreißig Jahren hast du nur noch eine Kaufkraft von 4.242 Euro. Die Halbierung ist hier schon nach gut 24 Jahren erreicht. Richtig dramatisch wird es bei einer Inflation von fünf Prozent.

Ein solcher Wert ist keineswegs theoretisch. 2022 und 2023 lag die Rate mit 6,9 beziehungsweise 5,9 Prozent sogar darüber. In diesem Szenario ist dein Erspartes nach zehn Jahren nur noch 6.139 Euro wert. Nach zwanzig Jahren bleiben 3.769 Euro und nach dreißig Jahren sind es 2.314 Euro. Das ist nicht einmal mehr ein Viertel deines ursprünglichen Geldes. Der Zinseszinseffekt entfaltet hier dieselbe Macht wie beim Vermögensaufbau, nur in die verkehrte Richtung.

Realzins: die Zahl, auf die es wirklich ankommt

Der Nominalzins steht immer schön fett gedruckt im Angebot deiner Bank, verrät dir aber absolut nicht, ob du am Ende tatsächlich reicher wirst. Dafür musst du im Grunde nur die aktuelle Inflationsrate abziehen. Das Ergebnis nennt sich Realzins.

Lange Zeit war dieser Wert auf klassische Bankguthaben sogar deutlich negativ. Ein entscheidender Punkt entgeht dabei allerdings den meisten Sparern. Der Staat erhebt nämlich ganz gnadenlos seine Abgeltungsteuer auf den nominalen Ertrag, und zwar völlig unabhängig davon, wie hoch die Inflation gerade ausfällt.

💡 Gut zu wissen Rechenbeispiel: Realzins nach Steuern, mit und ohne Freibetrag Nimm an, du hast 60.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto bei einem Zins von drei Prozent. Das macht im Jahr einen Ertrag von 1.800 Euro. Davon bleiben 1.000 Euro über den Sparerpauschbetrag steuerfrei, 800 Euro sind steuerpflichtig. Auf diesen Teil fallen 26,375 Prozent Abgeltungsteuer inklusive Soli an, rund 211 Euro. Netto bleiben 1.589 Euro oder 2,65 Prozent, nach Abzug von 2,9 Prozent Inflation also real minus 0,25 Prozent. Ist dein Freibetrag schon durch andere Kapitalerträge aufgebraucht, wird der volle Ertrag besteuert. Dann bleiben aus drei Prozent nur 2,21 Prozent und real minus 0,69 Prozent. Genau diesen Fall zeigt die folgende Tabelle, weil er auf alle zutrifft, die neben dem Tagesgeld noch ein Depot besitzen. Der Sparerpauschbetrag liegt 2026 bei 1.000 Euro je Person und 2.000 Euro bei gemeinsam veranlagten Paaren.

Realzins vor und nach Steuern bei 2,9 Prozent Inflation

Nominalzins real vor Steuern nach Steuern nominal real nach Steuern 1,5 Prozent minus 1,40 Prozent 1,10 Prozent minus 1,80 Prozent 3,0 Prozent plus 0,10 Prozent 2,21 Prozent minus 0,69 Prozent 4,0 Prozent plus 1,10 Prozent 2,95 Prozent plus 0,05 Prozent

Eigene Berechnung. Inflation 2,9 Prozent (VPI August 2026

), Steuersatz 26,375 Prozent, Sparerpauschbetrag ausgeschöpft.

Die Tabelle zeigt das Muster. Selbst wenn der Zins vor Steuern knapp über der Inflationsrate liegt, kippt das Ergebnis nach dem Steuerabzug wieder ins Minus. Erst ab rund 3,9 Prozent Nominalzins bleibt bei dieser Rechnung überhaupt etwas von deinem Geld übrig. Selbst bei glatten 4,0 Prozent sind es gerade einmal 0,05 Prozent real. Das schmerzhafte Problem im Alltag ist damit schnell erklärt. Täglich fällige Einlagen brachten im Euroraum im Juli 2026 im Schnitt gerade einmal 0,28 Prozent, obwohl der Einlagesatz der EZB zu diesem Zeitpunkt schon bei 2,25 Prozent lag. Zwischen den Topzinsen auf Vergleichsportalen und der harten Realität klafft also eine riesige Lücke.

Passend dazu

3,9 Prozent – wie nah ist der Markt dran? Die Schwelle aus der Tabelle oben ist keine Theorie. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren nach dem EZB-Entscheid vom 10. September mit rund 3,50 Prozent – ein Niveau wie zuletzt 2011. Nach Abgeltungsteuer und Soli bleiben 2,58 Prozent, bei 2,9 Prozent Teuerung also real ein Minus von 0,32 Punkten. Die Lücke ist kleiner geworden, geschlossen ist sie nicht. Was von 3,50 Prozent real übrig bleibt, zeigt unsere Analyse zum EZB-Entscheid: Bundesanleihen nach EZB-Erhöhung: 3,50 Prozent – real bleibt null

Diese Anlagen schützen vor Inflation, und diese nicht

Jede Anlageklasse hat eigene Stärken und Schwächen.

Anlage Wie es wirkt Was historisch dafür spricht Wo es nicht funktioniert Tagesgeld, Festgeld Zins folgt dem Leitzins, mit Verzögerung Nominal sicher, Tagesgeld jederzeit verfügbar Realzins nach Steuern meist negativ Aktien, breite ETFs Unternehmen geben höhere Kosten weiter MSCI World seit 1970 rund 7,2 Prozent p.a. ohne Wiederanlage der Dividenden Im akuten Preisschock oft jahrelang schwach Inflationsindexierte Anleihen Kupon und Rückzahlung folgen dem Preisindex Schutz per Konstruktion Erwartung ist eingepreist, Kursrisiko bleibt Gold Knappes Gut, lässt sich nicht drucken 1,3 Prozent pro Jahr seit 1900, nach Inflation In 13 von 28 Hochinflationsjahren im Minus Rohstoffe Preise sind selbst Teil der Teuerung Reagieren früh auf Angebotsschocks Kein laufender Ertrag, extreme Schwankung Immobilien Mieten steigen tendenziell mit der Inflation Sachwert mit laufendem Ertrag Zinsanstieg drückt Preise, Klumpenrisiko Kryptowährungen Begrenzte Menge als Argument Historie noch zu kurz für einen Beleg Verhält sich meist wie ein Risikoasset

Aktien: MSCI World, durchschnittliche jährliche Rendite seit 1970, nominal, ohne Wiederanlage der Dividenden. Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Gold: UBS Global Investment Returns Yearbook 2026, real, 1900 bis 2025.

Tagesgeld und Festgeld haben eine klare Aufgabe, Verfügbarkeit statt Rendite, für den Vermögensaufbau taugen sie kaum. Konditionen findest du im Tagesgeld-Vergleich.

Aktien tragen den Schutz am weitesten, aber erst auf lange Sicht, Unternehmen geben gestiegene Kosten weiter, ihre Gewinne wachsen nominal mit. Im akuten Schub passiert oft das Gegenteil: 2022 stieg die Teuerung auf 6,9 Prozent, die Reallöhne fielen um 4,0 Prozent, so stark wie nie seit 2008, und der MSCI World verlor in Euro 12,78 Prozent. Der Schutz stellt sich über Jahre ein, nicht über Monate, jeder Risikopuffer kostet Rendite, das ist der Preis dafür, keine Gratis-Zugabe.

Inflationsindexierte Anleihen, im Fachjargon Linker, bieten Inflationsausgleich per Konstruktion, Nennwert und Zinszahlung steigen mit der Teuerung. Der Haken: die Break-even-Inflationsrate, die vom Markt bereits eingepreiste Teuerung, nur wenn die tatsächliche Rate darüber liegt, hast du profitiert. Der Bund emittiert seit 2024 keine neuen inflationsindexierten Bundeswertpapiere mehr. Bereits ausstehende Papiere werden bis zur Fälligkeit weiter gehandelt. Wie Anleihen funktionieren, zeigt der Folgeartikel wie Anleihen funktionieren.

Gold gilt als ultimativer Krisenschutz, verdient diesen Ruf aber nur mit Einschränkung. Über sehr lange Zeiträume hat es die Kaufkraft bewahrt, der reale Goldpreis stieg seit 1900 auf das 5,2-Fache, kurzfristig taugt es kaum: In 13 von 28 Jahren mit über 3 Prozent Inflation lieferte Gold real ein Minus, ohne laufenden Ertrag fehlt der Zinseszinseffekt. Ob Gold wirklich schützt, liest du im Gold-Ratgeberartikel.

Rohstoffe können auf Angebotsschocks besonders schnell reagieren, liefern aber meist keinen laufenden Ertrag und können sehr stark schwanken. Mieten können langfristig mit der allgemeinen Preis- und Einkommensentwicklung steigen, reagieren aber je nach Markt und Regulierung sehr unterschiedlich. Kryptowährungen haben noch keine ausreichend lange Historie als Beleg, verhalten sich bisher eher wie ein Risikoasset.

So setzt du es in deinem Depot um

Teile dein Geld am besten nach deinem Zeithorizont ein und nicht starr nach Anlageklassen. Im Grunde reichen genau drei Töpfe völlig aus.

Erstens den Notgroschen, der etwa zwei bis drei Monatsgehälter auf einem verzinsten Tagesgeldkonto umfasst, weil hier die Sicherheit ganz klar vor der Rendite geht. Zweitens das mittelfristige Geld für Ziele in den nächsten zwei bis fünf Jahren, welches in Festgeld mit passender Laufzeit oder in risikoarme Staatsanleihen gehört und auf keinen Fall an den Aktienmarkt. Drittens alles, was du länger als zehn Jahre absolut nicht anrührst, und das gehört in breit streuende sowie günstige Aktien-ETFs.

Gegen das ständige Aufschieben hilft am Ende vor allem ein automatisierter Sparplan mit einer jährlichen Dynamik. Wenn du zum Beispiel monatlich 300 Euro sparst und diese Rate jedes Jahr um drei Prozent steigerst, zahlst du über zwanzig Jahre rund 96.700 Euro statt der ursprünglichen 72.000 Euro ein. Bei einer angenommenen Wertentwicklung von fünf Prozent stehen am Ende rund 157.800 Euro statt 123.300 Euro auf der Uhr, wobei die Rate im zwanzigsten Jahr bereits bei 526 Euro monatlich liegt. Dieser Endbetrag ist natürlich nominal. Rechnen wir eine Inflation von 2,9 Prozent ab, entspricht das einer heutigen Kaufkraft von rund 89.100 Euro. Wie genau du das umsetzt, zeigt dir unser ausführlicher ETF-Sparplan-Ratgeberartikel.

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Was gegen Inflation nicht hilft

Der Klassiker ist einfach das Abwarten. Wer sein Erspartes untätig auf dem Konto liegen lässt, verliert bei einer Teuerung von 2,9 Prozent jeden Monat spürbar an Kaufkraft. Aber auch ein hektischer Umbau in ein angebliches Krisenasset bringt so gut wie nie den gewünschten Erfolg. Wer mitten im Preisschock panisch aus Aktien in Gold wechselt, kauft am Ende genau die Anlage, die den Schock bereits vollständig eingepreist hat, und verkauft gleichzeitig die Wertpapiere, die den Einbruch erst noch aufholen müssen. Das kostet unnötig viel Geld und die spätere Erholung findet dann ganz einfach ohne dich statt.

Wesentlich zuverlässiger wirkt dagegen ein Blick auf die eigene Ausgabenseite. Ein Anbieterwechsel bei Strom, Gas oder Mobilfunk hilft absolut sofort und völlig ohne Marktrisiko. Ein Vergleich macht das greifbar. 200 Euro weniger Fixkosten im Jahr entsprechen beim Durchschnittszins von 0,28 Prozent aus dem Juli 2026 dem Zinsertrag von rund 71.400 Euro auf dem Tagesgeldkonto, und das noch vor Steuern.

Zudem ist schlechte Stimmung nicht gleichbedeutend mit harten Daten. Das Konsumklima des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen, welches vielen Menschen noch immer als GfK Konsumklima ein Begriff ist, lag Ende August 2026 bei minus 26,6 Punkten, während die Reallöhne im zweiten Quartal gleichzeitig um 1,5 Prozent gestiegen sind. Wer sich bei seinen Entscheidungen also ausschließlich von Gefühlen statt von echten Zahlen leiten lässt, zahlt am Ende meistens drauf.

Fazit: Verlässlichkeit schlägt die Teuerung

Wer den schleichenden Kaufkraftverlust dauerhaft stoppen will, kommt an einer klaren Strategie nicht vorbei. Das reine Abwarten auf dem Tagesgeldkonto führt nach Abzug von Steuern und Inflation fast immer zu einem realen Verlust. Wer sein Geld stattdessen in Sachwerte wie breit gestreute Aktien investiert, lässt den Zinseszinseffekt für sich arbeiten. Entscheidend ist dabei nicht die kurzfristige Momentaufnahme, sondern ein langer Atem und ein konsequenter Blick auf die eigene Ausgabenseite.

So setzt du den Inflationsschutz in vier Schritten um Setze auf Sachwerte statt auf Tagesgeld, denn nur breit gestreute Aktien-ETFs bieten dir auf lange Sicht einen echten Schutz vor dem Kaufkraftverlust.

Optimiere deine Fixkosten, indem du bei Strom, Gas oder Mobilfunk den Anbieter wechselst, was sofort und ohne jedes Marktrisiko wirkt.

Automatisiere deinen Vermögensaufbau mit einem monatlichen Sparplan und einer jährlichen Dynamik, um das Aufschieben zu verhindern, wobei die Wahl des richtigen Brokers entscheidend ist, weil dort bei jedem Ausführen Gebühren anfallen, die deine künftigen Erträge schmälern können. Welcher Anbieter zu dir passt, zeigt der Depot-Vergleich .

Behalte die echten Zahlen im Blick und entscheide nach Fakten statt nach schlechter Marktstimmung oder reinem Bauchgefühl.

FAQs

Was ist Inflation?

Inflation bezeichnet einen anhaltenden Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, durch den dein Geld an Kaufkraft verliert. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat. Im August 2026 lag die Rate in Deutschland bei 2,9 Prozent. Das Gegenstück heißt Deflation.

Wie wird die Inflationsrate berechnet?

Das Statistische Bundesamt beobachtet monatlich die Preise eines Warenkorbs aus rund 700 Güterarten. Jede Güterart geht mit einem festen Gewicht ein, dem Wägungsschema, das alle fünf Jahre aus Haushaltsbefragungen neu ermittelt wird.

Was ist der Realzins?

Der Realzins ist der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Weil die Abgeltungsteuer auf den nominalen Ertrag greift, muss zusätzlich die Steuer abgezogen werden. Bei 3,0 Prozent Zins, 26,375 Prozent Steuer und 2,9 Prozent Inflation bleibt real ein Minus von 0,69 Prozent.

Wie schütze ich mein Geld vor Inflation?

Trenne dein Geld nach Zeithorizont. Der Notgroschen bleibt auf Tagesgeld, mittelfristiges Geld auf Festgeld, langfristiges Kapital gehört in Sachwerte. Der MSCI World erzielte seit 1970 im Durchschnitt rund 7,2 Prozent pro Jahr, wenn Dividenden nicht wiederangelegt werden. Die historische Rendite ist allerdings keine Garantie für die Zukunft.

Warum strebt die EZB 2 Prozent Inflation an?

Ein Ziel von null wäre riskant. Der Abstand dient als Sicherheitsmarge gegen Deflation, dazu kommen kleine systematische Messfehler der Preisstatistik sowie Spielraum für Preisunterschiede zwischen den Euroländern.

Schützt Gold vor Inflation?

Langfristig ja, kurzfristig kaum. Der reale Goldpreis stieg seit 1900 auf das 5,2-Fache, in 13 von 28 Jahren mit mehr als 3 Prozent Inflation lieferte Gold jedoch eine negative reale Rendite. Zudem wirft es keinen laufenden Ertrag ab.

Was ist Shrinkflation?

Eine versteckte Preiserhöhung, bei der die Füllmenge sinkt und die Packung gleich bleibt. Die Milka Alpenmilch schrumpfte von 100 auf 90 Gramm, während der Preis von 1,49 auf 1,99 Euro stieg, über 48 Prozent Aufschlag pro Gramm.