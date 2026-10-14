Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Keine Laufzeit: CFDs verfallen nicht, kosten dich aber in der Regel jede Nacht Finanzierungsgebühren auf den vollen Positionswert .



Hebel nach Anlageklasse: Die Spanne des erlaubten Hebels reicht von 1:30 bei großen Währungspaaren bis 1:2 bei Die Spanne des erlaubten Hebels reicht von 1:30 bei großen Währungspaaren bis 1:2 bei Kryptowährungen .



Schließung bei 50 Prozent: Fällt der Wert deines Kontos auf die Hälfte der geforderten Margin, zieht der Broker die Reißleine . Bei einem Hebel von 1:20 ohne Puffer reichen dafür schon 2,5 Prozent Kursbewegung gegen dich .



Keine Nachschusspflicht: Seit 2017 kannst du als Privatkunde in Deutschland nicht mehr verlieren als das Guthaben auf deinem CFD-Konto .



Risikowarnung richtig lesen: Jeder Anbieter muss ausweisen, wie viele seiner Kleinanlegerkonten im Minus lagen . Die Quote wird quartalsweise für die zurückliegenden zwölf Monate berechnet.

Was ist ein CFD?

Der Grundgedanke ist simpel: Du kaufst nichts, du vereinbarst etwas. Ein CFD (Contract for Difference, zu Deutsch Differenzkontrakt) ist ein reiner Vertrag zwischen dir und deinem Broker. Er bildet die Kursbewegung eines Basiswerts, etwa einer Aktie, eines Index, Rohstoffs oder einer Kryptowährung, exakt nach. Da du den Basiswert aber nicht physisch besitzt, hast du auch kein Stimmrecht auf Hauptversammlungen, keinen Anspruch auf Lieferung und deine Position ist kein Sondervermögen wie ein Wertpapier im Depot.

Dein finanzielles Ergebnis beim CFD-Trading ist am Ende schlicht die Differenz zwischen dem Einstiegs- und dem Ausstiegskurs. Achtung, Verwechslungsgefahr: Der oft zitierte Spread (die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs) ist nicht dein Gewinn, sondern eine reine Kostenposition.

Da du den CFD außerbörslich (Over-the-Counter, OTC) direkt mit dem Broker als Gegenpartei handelst, trägst du das Risiko, falls dieser pleitegeht. Wie dieses Gegenparteirisiko im Detail funktioniert, liest du in unserem Ratgeber zum Forex-Trading. Wenn du noch einmal auffrischen möchtest, wie Trading grundsätzlich funktioniert und wie CFD-Gewinne versteuert werden, wirf einen Blick in unseren großen Trading-Hub.

Hebel und Margin: Wie viel du wirklich bewegst

Beim CFD hinterlegst du nur einen Bruchteil des eigentlichen Positionswertes als Sicherheitsleistung (Margin). Wie hoch der Hebel maximal sein darf, hängt streng von der Anlageklasse ab. Die Logik dahinter: Je stärker ein Basiswert üblicherweise schwankt, desto niedriger ist die zulässige Hebelung.

Festgelegt hat das die Finanzaufsicht BaFin per Allgemeinverfügung vom 23.07.2019, die befristete Maßnahmen der EU-Aufsicht ESMA dauerhaft in deutsches Recht überführt hat. Wichtig: Diese Schutzgrenzen gelten ausschließlich für Privatkunden.

Höchsthebel für Privatkunden nach Anlageklasse

Basiswert Höchsthebel Mindest-Margin Paare aus Dollar, Euro, Yen, Pfund, Kanada-Dollar, Franken 1:30 3,33 % Übrige Währungspaare, Gold, große Indizes wie DAX 1:20 5 % Sonstige Rohstoffe und kleinere Aktienindizes 1:10 10 % Einzelaktien und sonstige Basiswerte 1:5 20 % Kryptowährungen 1:2 50 %

Quelle: BaFin, Allgemeinverfügung CFD vom 23.07.2019; Stand 08.10.2026

💡 Gut zu wissen Rechenbeispiel: Wie 500 Euro eine Position von 10.000 Euro bewegen

Angenommen, du eröffnest einen Index-CFD im Wert von 10.000 Euro. Bei einem erlaubten Hebel von 1:20 musst du dafür lediglich 500 Euro Margin (5 Prozent) hinterlegen. Steigt der Index nun um nur 1 Prozent, machst du 100 Euro Gewinn – das entspricht satten 20 Prozent Rendite auf deine eingesetzte Margin. Fällt der Index jedoch um 1 Prozent, sind dementsprechend auch 20 Prozent deines Einsatzes (100 Euro) verloren.



Margin Close-out: Wann der Broker deine Position schließt

Sinkt der Gesamtwert deines Kontos (also dein eingezahltes Guthaben plus alle offenen Gewinne und abzüglich aller offener Verluste) auf 50 Prozent der ursprünglich geforderten Sicherheitsleistung, muss der Broker deine Positionen zwangsweise schließen. Wie weit der Kurs gegen dich laufen darf, bevor dieser sogenannte Margin Close-out greift, hängt einzig und allein davon ab, wie viel Puffer du über der eigentlich geforderten Margin auf dem Konto hast.

💡 Gut zu wissen Rechenbeispiel: Ab wann der Broker den Stecker zieht Die Position: Du eröffnest einen Index-CFD über 10.000 Euro. Bei einem Hebel von 1:20 beträgt die geforderte Margin 500 Euro .

Die Schwelle: Der Broker muss schließen, sobald dein Kontowert auf die Hälfte dieser Margin – also auf 250 Euro – fällt .

Szenario 1 (Nur Margin eingezahlt): Du hast exakt die nötigen 500 Euro eingezahlt. Die Schwelle ist nach 250 Euro Verlust erreicht . Bezogen auf die Positionsgröße von 10.000 Euro reißt diese Leine bereits bei winzigen 2,5 Prozent Kursbewegung gegen dich .

Szenario 2 (Mit Puffer): Du zahlst 1.000 Euro auf dein Konto ein. Um auf die 250-Euro-Schwelle abzustürzen, hält dein Konto nun 750 Euro Verlust aus . Dein Spielraum wächst dadurch auf 7,5 Prozent Kursbewegung .

Daraus folgt die vielleicht wichtigste Regel: Oft beendet gar nicht dein Stop-Loss die Position, sondern die reine Mathematik – und zwar meistens deutlich früher, als du denkst. Hast du deinen Stopp im ersten Szenario (ohne Puffer) beispielsweise bei minus 3 Prozent platziert, kommt er niemals zum Zug, weil die automatische Zwangsschließung schon vorher auslöst.

Besonders tückisch wird das bei einer Kurslücke (Gap): Hier schließt der Broker zum nächsten verfügbaren Kurs. Dann kann es passieren, dass sogar weniger als die halbe Margin auf deinem Konto übrig bleibt. Wie solche Lücken entstehen, zeigt der Ratgeber zum Daytrading. Wie viel Spielraum deine eigene Position bis zum Close-out hat, rechnest du am besten vor jedem Trade nach.

Was dich der Schutz kostet und was er wirklich leistet

Am 15. Januar 2015 hob die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs zum Euro auf. Die BaFin nennt einen Anleger, der mit rund 2.800 Euro Margin und Hebel 1:400 etwa 280.000 Euro verlor. Damals galt noch die Nachschusspflicht. Die BaFin verbot sie für Privatkunden per Allgemeinverfügung vom 08.05.2017, wirksam seit 10.08.2017. Die Verfügung von 2019 führt das Verbot fort. Schlimmstenfalls steht dein CFD-Konto auf null.

Bezahlt wird der Schutz mit niedrigeren Hebeln und früheren Zwangsschließungen. Und er hängt an der Aufsicht. Wer sich als professioneller Kunde einstufen lässt, verliert ihn. Anbieter aus Drittstaaten ohne Erlaubnis für Deutschland prüft keine EU-Aufsicht, mit dem Schutz können sie deshalb nicht seriös werben. Die Zulassung zeigt die Unternehmensdatenbank der BaFin.

💡 Gut zu wissen So liest du die Risikowarnung Pflicht ist der Anteil der Kleinanlegerkonten, die beim CFD-Handel Geld verlieren. Konten, nicht Trader: Gezählt werden Konten, nicht Personen oder einzelne Trades.

Gezählt werden Konten, nicht Personen oder einzelne Trades. Ob, nicht wie viel: Als Verlustkonto zählt jedes Konto, dessen Ergebnisse samt Kosten zusammen negativ sind. Die Verlusthöhe zeigt die Zahl nicht.

Als Verlustkonto zählt jedes Konto, dessen Ergebnisse samt Kosten zusammen negativ sind. Die Verlusthöhe zeigt die Zahl nicht. Zwölf Monate: Alle drei Monate neu berechnet, für die zurückliegenden zwölf Monate. Aktuelle Quoten stehen im Überblicksartikel unter Trading einfach erklärt.

CFD oder Knock-out: Welcher Weg wann passt

Beide Wege hebeln die Kursbewegung eines Basiswerts, enden aber völlig verschieden. Wie die Produktmechanik der Zertifikate im Detail funktioniert, erklärt dir unser Ratgeber zu Knock-out-Zertifikaten.

CFD und Knock-out-Zertifikat im Vergleich

Merkmal CFD Knock-out-Zertifikat Handelsplatz Außerbörslich beim Anbieter Börse oder direkt beim Emittenten Gegenpartei CFD-Anbieter Emittent (mit Emittentenrisiko) Laufzeit Unbegrenzt Fest oder Open End (ohne Enddatum) Haltekosten Finanzierung je Nacht, separat gebucht Im Preis enthalten (bei Open End über Anpassung von Basispreis und Schwelle) An der Schwelle Margin Close-out greift, Restguthaben bleibt Zertifikat verfällt an fester Schwelle, oft wertlos

Quelle: BaFin; Produktbedingungen der Emittenten; Stand 08.10.2026

Der entscheidende Unterschied liegt in der Schließung. Der Knock-out verfällt an einer festen Schwelle. Diese steht schon beim Kauf fest und rückt bei Open-End-Produkten lediglich um die täglichen Finanzierungskosten nach. Berührt der Kurs diese Marke, ist der Schein weg. Der klare Vorteil: Du verlierst nie mehr als deinen Kaufpreis.

Der CFD wird dagegen über die Margin geschlossen. Beim CFD gibt es keinen Zeitwertverlust, dafür läuft die Finanzierung weiter, solange du die Position hältst. Die Schließungsschwelle (der Margin Close-out) ist hier nicht fix, sondern wandert dynamisch mit deinem Kontostand mit. Dafür wählst du beim CFD die Positionsgröße oft auf den Euro genau.

In eigener Sache

Hebel lieber über die Börse handeln? Du willst eine Hebelposition mit fester Knock-out-Schwelle statt per CFD? Bei finanzen.net ZERO¹ handelst du Knock-outs und Optionsscheine ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. marktüblicher Spreads). Das alles beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks!

Dividenden, Haltekosten und andere Überraschungen

CFDs haben keine begrenzte Laufzeit. Anders als etwa ein Optionsschein verlieren sie daher nicht stetig an Zeitwert. Der Preis für diesen Vorteil: Du zahlst für das Halten der Position in der Regel jede Nacht Finanzierungskosten – und zwar auf den vollen Positionswert, nicht nur auf deine hinterlegte Margin. Häufig werden auch Short-Positionen mit diesen Haltekosten belastet, da der Anbieter einen eigenen Aufschlag auf den Marktzins erhebt. Wie sich solche Finanzierungskosten über eine Woche aufsummieren, zeigt eine Beispielrechnung im Ratgeber zum Forex-Trading.

Ein Sonderfall sind Aktien-CFDs. Hältst du einen Long-CFD über den sogenannten Ex-Tag einer Aktie, schreibt dir der Broker einen Ausgleich gut. Wie hoch dieser ausfällt — oft wird die Quellensteuer direkt abgezogen — steht im Preisverzeichnis deines Anbieters. Bist du hingegen short positioniert (setzt also auf fallende Kurse), wird dir in der Regel die volle Dividende vom Konto abgebucht. Wichtig zu verstehen: Das ist keine echte Gewinnausschüttung (du hast schließlich kein Stimmrecht und keine Aktien). Der Broker gleicht damit lediglich den rechnerischen Kursabschlag der Aktie am Markt aus. Was genau am Ex-Tag passiert, erklären wir dir auf der Swing-Trading-Seite.

Typische Fehler und für wen CFDs infrage kommen

Drei Fehler, die es so nur beim CFD gibt:

Hebel mit Positionsgröße verwechselt: Weil die Margin auf dem Konto so klein aussieht, wird das echte Risiko oft unterschätzt . Zur Erinnerung: 500 Euro Margin bewegen bei einem Hebel von 1:20 eine Marktposition von 10.000 Euro . Jeder Prozentpunkt Kursbewegung kostet dich reale 100 Euro .

Margin Close-out vergessen: Du sicherst dich brav mit einem Stop-Loss bei minus 3 Prozent ab, wunderst dich aber, dass die Position schon vorher zu ist ? Ohne Puffer auf dem Konto schließt der Broker rein rechnerisch oft schon bei minus 2,5 Prozent .

Finanzierung ignoriert: Wer einen CFD über Wochen hält, ohne die Haltekosten gegenzurechnen, erlebt böse Überraschungen . Bei angenommen 6 Prozent im Jahr kostet dich allein das Halten der obigen 10.000-Euro-Position in vier Wochen rund 46 Euro, das frisst fast ein Zehntel deiner 500-Euro-Margin auf .

Die ehrlichste und nüchternste Auskunft zu deinen Erfolgsaussichten liefern die gesetzlichen Pflichtangaben (Verlustquoten) der Anbieter selbst. Wer das Trading mit Differenzkontrakten trotzdem ausprobieren möchte, sollte eine eiserne Regel befolgen: Nimm ausschließlich Geld in die Hand, dessen Totalverlust du problemlos verkraften kannst, und starte immer mit der kleinstmöglichen Positionsgröße. Wie du dir dafür ein sauberes Budget aufbaust, zeigen wir im Artikel So managst du dein (Aktien-)Risiko.

Die größte Illusion beim CFD-Handel? Zu glauben, der eigene Stop-Loss würde einen schützen. In der Realität zieht der Broker oft schon viel früher den Stecker, weil die Kontostand-Schwelle unterschritten wurde. Rechnen schlägt hier jedes Bauchgefühl. Jennifer Kus Redakteurin bei finanzen.net Ratgeber Zur Quelle

Anbieter und Konditionen vergleicht der CFD-Broker-Vergleich.

Fazit CFD-Handel: Erst die Schwelle berechnen, dann handeln

Ein CFD ist ein reiner Vertrag auf eine Kursdifferenz, dessen Hebel streng begrenzt ist und Privatkunden vor einer Nachschusspflicht schützt. Das wahre CFD-Risiko steckt jedoch in der tückischen Kombination aus einer optisch kleinen Margin und der automatischen Zwangsschließung bei der Hälfte dieser Sicherheitsleistung.

Ob ein CFD zu deinem Vorhaben passt, entscheidet letztlich die Schließungsschwelle: Willst du diese Schwelle schon beim Kauf exakt kennen und lieber an der Börse handeln, liegt das Knock-out-Zertifikat näher. Willst du hingegen die Positionsgröße völlig frei wählen, musst du vor jeder Eröffnung den Margin Close-out selbst genau berechnen.

Deine 4-Schritte-Checkliste: Was du jetzt tun solltest Verlustquote prüfen: Schau dir als Erstes die gesetzlichen Pflichtangaben auf der Website des Brokers an . Diese Quoten sind die ehrlichste Auskunft darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes wirklich ist . Budget eisern trennen: Nimm für diese Anlageklasse ausschließlich Geld in die Hand, dessen Totalverlust du im schlimmsten Fall problemlos verkraften kannst . Kleinstmögliche Position wählen: Starte immer mit dem kleinsten handelbaren Volumen . So bekommst du ein erstes Gefühl für die Hebelwirkung und die Finanzierungskosten, ohne direkt dein ganzes Budget zu riskieren. Szenarien vorab rechnen: Bevor du auf „Kaufen“ klickst, rechne deinen Trade einmal komplett durch: Wo liegt in Euro und Prozent meine 50-Prozent-Schwelle ? Wie viel Puffer habe ich auf dem Konto, bevor die reine Mathematik meine Position schließt. Bereit für deinen ersten Trade? Wenn du dein Wissen in die Praxis umsetzen und dein Risiko lieber über feste Schwellen statt per CFD managen möchtest, geht das bei finanzen.net ZERO¹. Dort handelst du börsengehandelte Hebelprodukte wie Knock-out-Zertifikate und Optionsscheine ab 0 Euro Ordergebühr zuzüglich der marktüblichen Spreads. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025).

FAQs

Was ist ein CFD?

Ein CFD ist ein Vertrag mit einem Broker, der die Kursbewegung eines Basiswerts wie Aktie, Index, Rohstoff oder Kryptowährung nachbildet. Du besitzt den Basiswert nie und hast weder Stimmrecht noch Lieferanspruch. Gewinn oder Verlust ergeben sich aus der Differenz zwischen Ein- und Ausstiegskurs, gehandelt wird außerbörslich mit dem Broker als Gegenpartei.

Wie funktioniert der CFD-Handel?

Beim CFD-Handel hinterlegst du nur einen Teil des Positionswerts als Margin, den Rest bewegst du mit Hebel. Bei 1:20 bewegen 500 Euro eine Position über 10.000 Euro, jeder Prozentpunkt Kursbewegung ändert dein Konto um 100 Euro. Für Positionen über Nacht zahlst du Finanzierung, dazu kommt der Spread.

Wie hoch darf der Hebel bei CFDs sein?

Für Privatkunden in Deutschland gilt laut BaFin-Allgemeinverfügung vom 23.07.2019 eine Hebelleiter nach Anlageklasse. Erlaubt sind höchstens 1:30 bei großen Währungspaaren, 1:20 bei übrigen Währungen, Gold und großen Indizes, 1:10 bei übrigen Rohstoffen und Indizes, 1:5 bei Einzelaktien und 1:2 bei Kryptowährungen.

Kann ich bei CFDs mehr verlieren als meinen Einsatz?

Als Privatkunde in Deutschland nicht. Seit dem 10.08.2017 dürfen Anbieter keine CFDs mit Nachschusspflicht mehr verkaufen, heute gilt das über die BaFin-Allgemeinverfügung von 2019. Schlimmstenfalls ist dein Guthaben auf dem CFD-Konto weg. Der Schutz entfällt, wenn du dich als professioneller Kunde einstufen lässt.

Für wen eignen sich CFDs?

Laut den Pflichtangaben der Anbieter verliert die Mehrheit der Kleinanlegerkonten beim CFD-Handel Geld. Infrage kommen CFDs allenfalls für erfahrene Trader, die Margin Close-out und Finanzierung vorab durchrechnen, nur Geld einsetzen, dessen Verlust sie verkraften, und bewusst mit kleiner Positionsgröße beginnen.

Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.