Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Definition: Megatrends sind langfristige Veränderungsprozesse, die über Jahrzehnte ganze Gesellschaften und Wirtschaftsbereiche umformen und Anlegern langlebige Investmentthemen eröffnen.

Megatrends sind langfristige Veränderungsprozesse, die über Jahrzehnte ganze Gesellschaften und Wirtschaftsbereiche umformen und Anlegern langlebige Investmentthemen eröffnen.

Elf Megatrends: Das Zukunftsinstitut beschreibt elf Megatrends, darunter Wissenskultur, Mobilität und Future of Work.

Das Zukunftsinstitut beschreibt elf Megatrends, darunter Wissenskultur, Mobilität und Future of Work.

Vier Kriterien: Einen Megatrend kennzeichnen eine Dauer von mehreren Jahrzehnten, globale Verbreitung, Wirkung in allen Lebensbereichen und hohe Komplexität.

Einen Megatrend kennzeichnen eine Dauer von mehreren Jahrzehnten, globale Verbreitung, Wirkung in allen Lebensbereichen und hohe Komplexität.

Zwei Wege: In einen Megatrend investierst du entweder über einzelne Aktien oder gebündelt über einen Themen-ETF oder ein Zertifikat.

In einen Megatrend investierst du entweder über einzelne Aktien oder gebündelt über einen Themen-ETF oder ein Zertifikat.

Klumpenrisiko: Themen-Investments tragen ein erhöhtes Klumpenrisiko, weil sie auf eine einzelne Zukunftswette setzen statt auf den breiten Markt.

Themen-Investments tragen ein erhöhtes Klumpenrisiko, weil sie auf eine einzelne Zukunftswette setzen statt auf den breiten Markt.

Multiorder: Mit der Multiorder im finanzen.net ZERO Depot kaufst du mehrere Werte eines Trends in einem einzigen Vorgang.

Was ist ein Megatrend?

Schauen wir uns zunächst an, was einen Megatrend überhaupt kennzeichnet. Ein Megatrend ist eine tiefgreifende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft erfasst. Das Zukunftsinstitut beschreibt Megatrends als „Lawinen in Zeitlupe“: Sie entwickeln sich langsam, wirken aber enorm mächtig auf Unternehmen, Institutionen und einzelne Menschen. Das Zukunftsinstitut ist ein 1998 gegründetes Forschungsinstitut aus Frankfurt am Main und gilt als einer der einflussreichsten Think Tanks der Trend- und Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum.

Nach Meinung der Zukunftsforscher lässt sich ein Megatrend an vier Kriterien erkennen:

Dauer: Über mehrere Jahrzehnte hinweg bleibt ein Megatrend wirksam und ist damit keine vorübergehende Erscheinung.

Über mehrere Jahrzehnte hinweg bleibt ein Megatrend wirksam und ist damit keine vorübergehende Erscheinung. Ubiquität: Die Wirkung zeigt sich in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Wirtschaft über den Konsum bis zum Zusammenleben.

Die Wirkung zeigt sich in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Wirtschaft über den Konsum bis zum Zusammenleben. Globalität: Als weltweites Phänomen lässt sich ein Megatrend früher oder später überall auf der Welt beobachten.

Als weltweites Phänomen lässt sich ein Megatrend früher oder später überall auf der Welt beobachten. Komplexität: Seine Kraft entfaltet ein Megatrend gerade durch die Wechselwirkung vieler Einzeltrends.

Woran erkennst du selbst einen Megatrend?

Bevor du dich ans Investieren machst, ist es wichtig, Megatrends zu erkennen. Wie lassen sich die großen und entscheidenden gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse von kurzlebigen Hypes unterscheiden? Hierzu kannst du dir drei entscheidende Fragen stellen:

Was ist an dieser Entwicklung substanziell neu und nicht nur eine Neuauflage von Bekanntem?

Handelt es sich nur um einen kurzfristigen Hype, der von medialer Aufmerksamkeit lebt?

Ist das Thema mittel- bis langfristig relevant und wirkt es über eine einzelne Branche hinaus?

Die vier entscheidenden Kriterien für Megatrends hast du weiter oben schon kennengelernt: Dauer, Ubiquität, Globalität und Komplexität. Ein echter Megatrend erfüllt alle vier gleichzeitig. Ein einzelnes starkes Produkt oder eine gefragte Aktie reicht nicht aus. Erst wenn eine Entwicklung dauerhaft, weltweit und über viele Lebensbereiche hinweg wirkt, trägt sie ein langfristiges Investmentthema.

Für die Geldanlage bedeutet das eine gesunde Portion Geduld. Ein Megatrend liefert dir keine Garantie für schnelle Kursgewinne, sondern eine Richtung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Genau darin liegt der Vorteil gegenüber einem Modethema: Wer sein Depot an einer echten Tiefenströmung ausrichtet, muss nicht ständig auf die nächste kurzfristige Welle aufspringen.

Welche Megatrends gibt es?

Das Zukunftsinstitut beschreibt elf Megatrends, die eng miteinander verwoben sind und sich gegenseitig verstärken. Sie reichen vom demografischen Wandel über die Digitalisierung bis zum ökologischen Umbau der Wirtschaft. Die folgende Übersicht ordnet jeden Megatrend mit seiner Kernidee ein.

Megatrend Kernidee 👥 Demografischer Wandel Alterung, Migration und neue Lebensentwürfe verändern die Gesellschaft grundlegend. 💼 Future of Work Flexible und hybride Arbeitsmodelle stellen den Menschen stärker in den Mittelpunkt. 🩺 Gesundheit Der Fokus verschiebt sich vom Krankheitsmanagement zu Prävention und ganzheitlichem Wohlbefinden. 🌍 Globalisierung Märkte, Kulturen und politische Systeme vernetzen sich trotz lokaler Gegenbewegungen weiter. 🪞 Identitätsdynamik Neue Rollenbilder und fluide Lebensstile definieren das gesellschaftliche Miteinander neu. 🔗 Konnektivität Digitale Infrastrukturen vernetzen Menschen, Maschinen und Organisationen in bisher ungekanntem Maß. 🚗 Mobilität Technologie und ökologische Verantwortung führen zu vernetzten und nachhaltigeren Fortbewegungskonzepten. 🌱 Ökointelligenz Das Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge treibt nachhaltige Lösungen voran. 🛡️ Sicherheit Wachsende Risiken erfordern neue Schutzmechanismen und Strategien. 🏙️ Urbanisierung Städte werden zu den zentralen Lebensräumen und gewinnen politisch an Einfluss. 📚 Wissenskultur Wissen wird zur wichtigsten Ressource, digitale Bildung und lebenslanges Lernen prägen den Zugang.

Die elf Megatrends des Zukunftsinstituts dienen dir als Handreichung, um echte Zukunftsthemen überhaupt zu erkennen und von kurzlebigen Moden zu unterscheiden. Nicht jeder dieser Trends lässt sich jedoch gleich leicht an der Börse abbilden: Manche wirken vor allem gesellschaftlich, ohne dass klar investierbare Unternehmen im Vordergrund stehen. Für finanzen.net ZERO haben wir die Systematik deshalb in eine eigene, praxisnahe Trend-Map übersetzt, die den Fokus auf investierbare Themen legt. Sie überschneidet sich in vielen Punkten mit der Systematik des Zukunftsinstituts, weicht an einzelnen Stellen aber bewusst ab. So haben wir etwa der Anlagestrategie rund um Warren Buffett eine eigene Kategorie gewidmet.

Quelle: finanzen.net ZERO

Drei dieser Megatrends schauen wir uns nun genauer an und zeigen dir jeweils Beispiele, wie sich das Thema an der Börse abbilden lässt: Wissenskultur, Mobilität und Future of Work.

In welche Megatrends kannst du investieren?

In einen Megatrend investierst du entweder über einzelne Aktien der beteiligten Unternehmen oder gebündelt über einen Themen-ETF oder ein Zertifikat. Einzelaktien bieten die größte Nähe zum Trend, streuen das Risiko aber kaum. Ein ETF oder Zertifikat verteilt dein Geld über viele Werte des Themas. Die folgenden Produktdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Anbieter- und ETF-Datenbanken (Stand 2026).

Wissenskultur: Wie investierst du in Bildung und EdTech?

Hinter dem Megatrend Wissenskultur stehen Unternehmen der Bildungstechnologie, kurz EdTech. Der Trend beschreibt den Wandel hin zu digitaler Bildung, lebenslangem Lernen und dezentralen Lernstrukturen. Davon profitieren Plattformen, die Kurse, Weiterbildung und Online-Abschlüsse anbieten. Gefragt sind derzeit beispielsweise Fern-Unis, die klassische Studiengänge vollständig online abbilden.

Zu den bekannten börsennotierten Unternehmen dieses Trends zählen drei Aktien:

Stride (ISIN US86333M1080), früher unter dem Namen K12 bekannt, ist ein US-Bildungsanbieter mit Schwerpunkt auf virtuellem Unterricht. Das Unternehmen betreibt vor allem online gestützte Schulprogramme und arbeitet dafür mit staatlich finanzierten Schulen in den USA zusammen. Daneben baut Stride ein Segment für berufsnahe Weiterbildung in gefragten Branchen wie IT und Gesundheit aus.

Coursera (ISIN US22266M1045) betreibt eine der größten Online-Lernplattformen weltweit und bietet Kurse, Zertifikate und komplette Studienabschlüsse an. Das 2012 gegründete Unternehmen kooperiert dafür mit Universitäten und großen Arbeitgebern. Im Jahr 2026 hat Coursera den Wettbewerber Udemy übernommen und zählt seitdem rund 290 Millionen registrierte Lernende (Stand 2026).

Duolingo (ISIN US26603R1068) betreibt eine der bekanntesten Lern-Apps der Welt mit Schwerpunkt auf Sprachen. Das Unternehmen aus Pittsburgh bietet ein kostenloses, spielerisch aufgebautes Grundangebot und verdient sein Geld über Abomodelle und Zusatzfunktionen. Zuletzt hat Duolingo verstärkt künstliche Intelligenz in seine Lerninhalte eingebunden.

Wer nicht auf einzelne Aktien setzen möchte, kann das Thema gebündelt über einen ETF abbilden. Der Rize Education Tech & Digital Learning UCITS ETF bildet Unternehmen aus dem Bildungssektor ab.

Ein Hinweis zur Einordnung: Der Rize Education Tech & Digital Learning UCITS ETF ist mit einem Fondsvolumen von rund 8 Millionen Euro (Stand 2026) ein sehr kleiner ETF. Ein kleines Volumen erhöht das Risiko, dass ein Anbieter den Fonds irgendwann schließt. Für ein Nischenthema wie EdTech ist ein kleines Volumen nicht ungewöhnlich, du solltest es bei der Auswahl aber kennen.

In eigener Sache

In Megatrends investieren: So einfach geht dein Einstieg Du möchtest in Megatrends investieren? Bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, findest du fertige Investmentideen zu Megatrends als Inspiration und investierst per Multiorder gleich in mehrere Werte eines Trends auf einmal – ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) und schon ab 1 Euro Sparrate im ETF-Sparplan. Starte hier mit wenigen Klicks!



Mobilität: Wie investierst du in Smart Cars?

Der Megatrend Mobilität dreht sich um Unternehmen, die das Auto vernetzen und automatisieren. Der Trend umfasst autonomes Fahren, die digitale Vernetzung von Fahrzeugen und Elektromobilität. Das Auto wandelt sich damit vom reinen Fortbewegungsmittel zu einer fahrenden Computerplattform, deren Wert zunehmend in Software und Daten steckt. Profiteure sind vor allem Technologiefirmen, die Chips, Software und Systeme für das Fahrzeug der Zukunft liefern. Häufig sind das nicht die Autobauer selbst, sondern die Zulieferindustrie im Hintergrund.

Drei Beispiele für börsennotierte Unternehmen aus diesem Umfeld:

Alphabet (ISIN US02079K1079, Aktiengattung C ohne Stimmrecht) ist der Mutterkonzern von Google und über die Tochter Waymo einer der Vorreiter beim autonomen Fahren. Waymo betreibt in mehreren US-Städten bereits fahrerlose Robotaxis im regulären Alltagsbetrieb. Für den Megatrend Mobilität steht Alphabet damit vor allem für die Software- und KI-Seite des selbstfahrenden Autos.

Nvidia (ISIN US67066G1040) ist für seine Grafik- und KI-Chips bekannt und liefert mit der Plattform Drive die Rechenleistung für autonome Fahrsysteme. Zahlreiche Autohersteller und Zulieferer nutzen die Technik, um Assistenzsysteme und selbstfahrende Funktionen zu entwickeln. Nvidia profitiert damit gleich doppelt vom Wandel, über das vernetzte Auto und über den allgemeinen Boom bei künstlicher Intelligenz.

Qualcomm (ISIN US7475251036) stellt vor allem Mobilfunk-Chips her und hat sich mit dem Snapdragon Digital Chassis ein zweites Standbein im Auto aufgebaut. Die Technik steckt in digitalen Cockpits, Infotainment-Systemen und Fahrassistenz zahlreicher Automarken. Anfang 2026 vereinbarte Qualcomm zudem eine engere Zusammenarbeit mit dem Zulieferer Hyundai Mobis für Assistenzsystem-Architekturen.

Das Thema lässt sich auch gebündelt über ein Zertifikat abbilden. Das Vontobel Open-End-Partizipationszertifikat auf den Solactive Smart Cars Performance-Index folgt einem Aktienkorb rund um vernetztes und autonomes Fahren.

Merkmal Angabe Name Open-End-Partizipationszertifikat auf den Solactive Smart Cars Performance-Index Emittent Vontobel ISIN / WKN DE000VS4NSC5 / VS4NSC Managementgebühr 1,0 % pro Jahr Struktur ohne Hebel, ohne Cap, ohne Kapitalschutz

Ein Partizipationszertifikat bildet die Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index nahezu eins zu eins ab, in steigenden wie in fallenden Märkten. Anders als ein ETF ist ein Zertifikat rechtlich eine Schuldverschreibung des Emittenten. Das bedeutet: Wird der Emittent zahlungsunfähig, droht dir ein Totalverlust, auch wenn der Index selbst noch Wert hätte. Dieses Emittentenrisiko gibt es bei einem ETF nicht, weil das Fondsvermögen als Sondervermögen geschützt ist.

Future of Work: Wie investierst du in KI und die Arbeitswelt von morgen?

In den Megatrend Future of Work investierst du über Unternehmen, die Arbeit durch künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Infrastruktur verändern. Der Trend beschreibt den Umbau der Arbeitswelt hin zu flexiblen, technologiegestützten Modellen. Nicht nur einzelne Tätigkeiten werden dabei digitaler, sondern ganze Abläufe verlagern sich in die Cloud und stützen sich auf datengetriebene Werkzeuge. Profiteure sind Firmen aus KI, Datenanalyse, digitalen Zahlungen und Cybersicherheit. Sie liefern das technische Fundament, auf dem moderne Unternehmen ihre Prozesse aufbauen und absichern.

Drei Beispiele für börsennotierte Unternehmen aus diesem Umfeld:

Palantir (ISIN US69608A1088) entwickelt Software, mit der Unternehmen und Behörden große Datenmengen zusammenführen und mithilfe künstlicher Intelligenz auswerten. Zu den Kunden zählen sowohl große Konzerne als auch staatliche Stellen und Sicherheitsbehörden. Für den Megatrend Future of Work steht Palantir damit für die datengetriebene, KI-gestützte Entscheidungsfindung in Organisationen.

IBM (ISIN US4592001014), offiziell International Business Machines, hat sich vom klassischen Hardwarehersteller zu einem Anbieter für Hybrid-Cloud und künstliche Intelligenz gewandelt. Mit der Plattform watsonx bündelt der Konzern aus Armonk seine KI-Angebote für Unternehmen. IBM verbindet damit jahrzehntelange Erfahrung im Firmengeschäft mit den Technologien der neuen Arbeitswelt.

CrowdStrike (ISIN US22788C1053) bietet cloudbasierte Cybersicherheit und schützt Unternehmen mit der Falcon-Plattform vor Angriffen. Die Software erkennt Bedrohungen in Echtzeit und nutzt dafür künstliche Intelligenz sowie Daten aus dem gesamten Kundennetzwerk. Je stärker Arbeit in die digitale und cloudbasierte Welt wandert, desto wichtiger wird der Schutz dieser Infrastruktur.

Für ein breit gestreutes Investment in das Thema eignet sich ein Themen-ETF. Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF bildet internationale Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Big Data und Cybersicherheit ab.

Im Vergleich zum EdTech-ETF fällt hier das höhere Fondsvolumen auf. Ein Volumen im Milliardenbereich spricht dafür, dass der ETF etabliert ist und ein Anbieter ihn kaum kurzfristig schließt. Die Gesamtkostenquote von 0,35 Prozent pro Jahr liegt im typischen Bereich für Themen-ETFs, oberhalb breiter Welt-ETFs, aber deutlich unter aktiv gemanagten Fonds.

Wie investierst du am einfachsten gleich in mehrere Werte?

Am einfachsten investierst du über eine Multiorder, mit der du mehrere Wertpapiere in einem einzigen Vorgang kaufst. Wer einen Megatrend über mehrere Einzelaktien abbilden will, müsste sonst jede Position einzeln heraussuchen und ordern. Eine Multiorder bündelt diese Käufe und spart Zeit und Aufwand.

Genau das bietet das finanzen.net ZERO Depot. Statt fünf oder sechs Aktien eines Trends nacheinander zu ordern, wählst du die gewünschten Werte aus und kaufst sie gemeinsam. Für ein Themen-Investment wie einen Megatrend ist das praktisch, weil ein solches Investment fast immer aus mehreren Werten besteht.

Wenn dir noch die passenden Werte fehlen, liefert die finanzen.net ZERO App Inspiration: In der App findest du vorgefertigte Portfolios und Investmentideen, darunter auch Zusammenstellungen zu Megatrends. Diese Ideen zeigen dir, welche Werte zu einem Thema gehören, und du kannst sie als Ausgangspunkt für deine eigene Auswahl nutzen.

💡 Gut zu wissen In der finanzen.net ZERO App bekommst du Modellportfolios und Investmentideen als Inspiration, zum Beispiel zu Megatrends. Über die Multiorder investierst du anschließend mit einem einzigen Vorgang gleich in mehrere dieser Werte, statt jede Aktie einzeln zu kaufen.

Welches Depot am besten zu dir passt, hängt von deinen Zielen und deinem Anlageverhalten ab. Ein Vergleich der Konditionen verschiedener Anbieter hilft dir, den passenden Online-Broker zu finden, bevor du dein erstes Trend-Investment umsetzt. Achte dabei vor allem auf die Ordergebühren, denn gerade bei einer Multiorder über mehrere Werte summieren sich hohe Einzelgebühren schnell. Ebenso lohnt ein Blick auf die Auswahl an handelbaren Aktien, ETFs und Zertifikaten, damit du alle Werte eines Trends auch tatsächlich über ein einziges Depot abbilden kannst. Wenn du langfristig in einen Megatrend investieren willst, ist außerdem die Verfügbarkeit von Sparplänen ein wichtiges Kriterium.

Worauf solltest du beim Investieren in Megatrends achten?

Beim Investieren in Megatrends solltest du vor allem das Klumpenrisiko im Blick behalten. Ein Themen-Investment setzt auf einen einzelnen Ausschnitt des Marktes und ist deshalb schwankungsanfälliger als ein breit gestreuter Welt-ETF. Ein langer Anlagehorizont und eine bewusste Gewichtung im Depot helfen, dieses Risiko zu tragen.

Ein Megatrend beschreibt zwar eine langfristige Richtung, garantiert aber keine Kursgewinne. Auch ein intakter Trend kann jahrelang seitwärts laufen oder zwischenzeitlich stark einbrechen, wenn die Erwartungen zu hoch waren. Historisch haben gerade Technologie- und Zukunftsthemen immer wieder heftige Kursschwankungen gezeigt. Wer investiert, sollte deshalb Geld einsetzen, das er über viele Jahre nicht benötigt.

Diese Punkte solltest du vor einem Trend-Investment abwägen:

Ein Themen-Investment erhöht das Klumpenrisiko und eignet sich eher als Beimischung zu einem breit gestreuten Depot.

Einzelaktien tragen ein höheres Risiko als ein ETF, weil ein einzelnes Unternehmen scheitern kann.

Kleine Themen-ETFs können von einem Anbieter geschlossen werden, wenn das Fondsvolumen dauerhaft zu niedrig bleibt.

Zertifikate tragen ein Emittentenrisiko, da bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust droht.

⚠️ Wichtig Ein Zertifikat ist rechtlich eine Schuldverschreibung des Emittenten und nicht als Sondervermögen geschützt. Wird der Emittent zahlungsunfähig, kann dein eingesetztes Kapital vollständig verloren gehen. Lies dir für mehr Informationen den Ratgeber-Artikel „Was sind Derivate?“ durch.

Fazit

Megatrends geben dir eine langfristige Orientierung für dein Depot, weil sie über Jahrzehnte wirken und ganze Wirtschaftsbereiche umbauen. Anders als ein kurzlebiger Hype erfüllt ein echter Megatrend die vier Kriterien Dauer, Ubiquität, Globalität und Komplexität. Wer diese Unterscheidung kennt, trennt tragfähige Zukunftsthemen von reiner Börsenmode.

Ob Wissenskultur, Mobilität oder Future of Work: Jeden dieser Trends kannst du über einzelne Aktien oder gebündelt über einen ETF oder ein Zertifikat abbilden. Wichtig bleibt eine bewusste Gewichtung, denn ein Themen-Investment schwankt stärker als der breite Markt und gehört als Beimischung in ein gestreutes Depot.

Hast du deine Werte ausgewählt, setzt du sie mit einer Multiorder im finanzen.net ZERO Depot in einem einzigen Vorgang um. Fertige Investmentideen in der App liefern dir zusätzlich Inspiration, und ein Blick in den Online-Broker-Vergleich zeigt dir, welches Depot am besten zu deinen Zielen passt.

Das hast du gelernt – das sind deine nächsten Schritte Was du jetzt weißt: Du verstehst, dass ein Megatrend eine langfristige Veränderung ist, die über Jahrzehnte wirkt und die vier Kriterien Dauer, Ubiquität, Globalität und Komplexität erfüllt. Du kannst einen echten Megatrend von einem kurzlebigen Hype unterscheiden und weißt, dass du in ein Zukunftsthema entweder über einzelne Aktien oder gebündelt über einen Themen-ETF oder ein Zertifikat investierst. Als Beimischung verstehen: Ein Themen-Investment trägt ein höheres Klumpenrisiko als der breite Markt. Setze auf einen Megatrend deshalb nur einen Teil deines Depots und baue das Fundament aus breit gestreuten Anlagen wie einem Welt-ETF

Trend statt Hype prüfen: Frage dich vor jedem Investment, ob ein Thema wirklich dauerhaft, global und über mehrere Branchen hinweg wirkt. Nur dann trägt es langfristig, statt nach kurzer Zeit wieder zu verschwinden.

Produktart bewusst wählen: Ein ETF ist geschütztes Sondervermögen, ein Zertifikat dagegen eine Schuldverschreibung mit Emittentenrisiko. Entscheide bei jedem Trend bewusst, ob du auf einzelne Aktien, einen ETF oder ein Zertifikat setzt.

Mit kleinen Beträgen starten: Taste dich an ein neues Thema mit kleinen Summen heran und setze nur Geld ein, das du über viele Jahre nicht benötigst und dessen Schwankungen du aushältst.

Multiorder nutzen und Depot eröffnen: Über die Multiorder investierst du mit einem einzigen Vorgang in mehrere Werte eines Trends. Du hast noch kein Depot? Lies in unserem Ratgeber-Artikel , wie du eins eröffnest, oder werde gleich bei finanzen.net ZERO¹ , dem Broker von finanzen.net und Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025), in wenigen Schritten aktiv. Der wichtigste Gedanke: Megatrends geben dir eine langfristige Orientierung, ersetzen aber kein breit gestreutes Depot. Es gilt: Erst den Trend als tragfähig erkennen, dann die passende Produktart wählen, dann mit Bedacht und einem langen Atem investieren.