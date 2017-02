10 vor 9: 10 Fakten zum Börsenhandel am Freitag | Nachricht | finanzen.net

Der DAX notiert vorbörslich mit Abschlägen von 0,3 Prozent auf 11.913,00 Zählern und dürfte mit roten Vorzeichen in den Freitagshandel gehen.

2. Börsen in Asien leichter

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag in Rot. Dort macht sich politische Unsicherheit breit.

3. Streit um Roboterwagen-Technik: Alphabet-Tochter verklagt Uber

Die Firma Waymo, die hinter den Google-Roboterwagen steckt, wirft dem Fahrdienst-Vermittler Uber in einer Klage den Einsatz gestohlener Technologie vor.

4. Gamesa steigert vor Übernahme durch Siemens Umsatz und Gewinn deutlich

Der spanische Windkraftkonzern Gamesa hat vor der Übernahme durch Siemens Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.

5. BASF steigert Quartalsergebnis deutlich

Der Chemiekonzern BASF hat im Schlussquartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert.

6. Unicredit-Kapitalerhöhung stößt bei Aktionären auf immense Nachfrage

Die angeschlagene italienische Großbank UniCredit ist bei ihrer Mega-Kapitalerhöhung auf große Gegenliebe ihrer Aktionäre gestoßen.

7. Juncker für EU der verschiedenen Geschwindigkeiten

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich dafür ausgesprochen, in der Gemeinschaft verschiedene Stufen der Integration zuzulassen.

8. Trump will US-Atomarsenal ausbauen

US-Präsident Donald Trump will das Atomwaffenarsenal der USA ausbauen. Amerika müsse immer die führende Atommacht sein, sagte er am Donnerstag.

9. Euro nahezu unbewegt

Der Euro hat sich am Freitagmorgen kaum verändert. Am Vortag war die Erholung des Eurokurses im New Yorker Handel ins Stocken geraten.

10. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützten jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA die Notierungen.

