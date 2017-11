Analyst bemängelt nach Testfahrt "weitreichende Defizite" bei Teslas Model 3

Nur 260 Model 3 hat Tesla im dritten Quartal produziert. Bis alle Vorbesteller oder Interessanten also die Möglichkeit haben werden, einen Blick auf das neue "Massenmodell" des Elektroautobauers zu werfen oder gar eine erste Spritztour mit ihm zu unternehmen, dürfte es also wohl noch etwas dauern. Damit Analysten und institutionelle Investoren bei ihrer Einschätzung des neuen Billig-Tesla dennoch aus erster Hand berichten können, lud Tesla diesen Personenkreis vor Kurzem zu einem Hands-on-Event in seinem Showroom in New York ein, bei dem sich die illustre Kundschaft auch in das Auto setzen und eine kurze Testfahrt unternehmen konnte. Die Reaktion eines wichtigen Analysten dürfte allerdings anders ausgefallen sein, als Tesla es sich von der Veranstaltung erhofft hatte.

Denn Analyst Toni Sacconaghi vom Investmentmanager Bernstein lässt kaum ein gutes Haar an Teslas Hoffnungsträger Model 3. "Verarbeitung und Passgenauigkeit der zwei Demo-Fahrzeuge, die wir gesehen haben, waren ziemlich schlecht", so das vernichtende Urteil des Experten, der als einer der wichtigsten Analysten für die Autoindustrie gilt. Er habe Ausrichtungsfehler beim Glasdach gefunden, Lücken zwischen den Einzelteilen der Karosserie, Mängel bei der Gummidichtung um die Fenster und falsch ausgerichtete Nähte im Himmel des Autos, schreibt Sacconaghi in seinem Bericht. Kurz: "Unsere Prüfung offenbarte weitreichende Defizite bei Passform und Verarbeitung".

Model 3 könnte Ruf von Tesla beschädigen

Laut dem Analysten hätten die anwesenden Tesla-Mitarbeiter einige der Mängel bestätigt, allerdings versucht, Sacconaghi mit dem Argument zu beschwichtigen, dass der Model 3 schon viel weiter sei, als es Model X und S zu diesem Produktionszeitpunkt gewesen wären. Dennoch bleibt der Analyst skeptisch. Seine Befürchtung: Tesla dürfte bei dem Event bereits seine qualitativ besten Model 3 vorgeführt haben. Die Wagen, die an erste Kunden ausgeliefert werden, könnten also noch viel stärker von den Qualitätsproblemen betroffen sein.

"Wir befürchten, dass eine schlechte Gesamtqualität Teslas Marke schaden und möglicherweise Teslas Service-Netzwerk überfordern könnte", so der Analyst. Denn bisher ist Tesla durch die teuren Model S und Model X eher als Hersteller von Elektroautos im oberen Premiumsegment bekannt. Entsprechend hoch sind vermutlich auch die Qualitätsansprüche der Kunden - und zwar nicht nur bei den Luxus-Elektrofahrzeugen, sondern auch beim Model 3. Denn der liegt preislich auch in der günstigsten Version immerhin noch im oberen Bereich der Mittelklasse und dürfte seinen Erfolg bei den Vorbestellungen nicht zuletzt der Strahlkraft der Marke Tesla zu verdanken haben.

Schaufelt sich Tesla mit dem Hoffnungsträger das eigene Grab?

Abgesehen von den qualitativen Mängeln hat Sacconaghi aber noch ein ganz anderes Problem mit dem Model 3: Er befürchtet, dass die Verkäufe des Model S zugunsten des Model 3 einbrechen könnten. Denn der Model 3 mit der höchsten Reichweite sei immerhin 30.000 Dollar günstiger als ein Model S - und käme sogar 20 Prozent weiter. Sollten die Verkäufe des Model S tatsächlich unter dem neuesten Mitglied der Fahrzeugfamilie leiden, dürfte sich das auch deutlich negativ auf den Bruttoertrag von Tesla auswirken - zumal es der Firma rund um Elon Musk laut Ansicht des Analysten beim Model 3 nicht gelingen wird, eine Bruttogewinnmarge von 25 Prozent zu erreichen. Stattdessen dürfte sich "unter Umständen schrittweise die heikle Geldsituation bei Tesla weiter verschärfen".

Glaubt man Sacconaghi, sind die Aussichten für Tesla also alles andere als gut. Entsprechend liegt auch sein Kursziel für die Tesla-Aktie mit 265 US-Dollar deutlich unter deren aktuellem Kurs. Elon Musk muss sich also wohl noch stärker anstrengen als gedacht, um die Probleme beim Model 3 in den Griff zu bekommen und Analysten sowie Kunden gleichermaßen zu überzeugen. Möglicherweise hat der ambitionierte Tesla-Chef ja aber schon das nächste Ass im Ärmel, mit dem sich zumindest der Bruttoertrag beim E-Autohersteller verbessern lässt: Am Donnerstag wird er den ersten hauseigenen Elektro-Truck Tesla Semi vorstellen, und damit den Eintritt in ein ganz neues Marktsegement wagen.





