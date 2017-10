Das müssen Bitcoin-Besitzer tun, um Bitcoin Gold kostenlos zu bekommen

Es wäre der zweite Split in nur drei Monaten: Am 25. Oktober soll eine weitere Kryptowährung von Bitcoin abgespaltet werden und dann neben dem Originaltoken und Bitcoin Cash existieren. Hintergrund der so genannten Hardfork ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit bei bestimmten großen Minern der Bitcoin-Community. Eine Gruppe, angeführt von Jack Liao, CEO des Hong Konger Mining-Herstellers "LightningAsic" und dessen Finanzpartner, hatte sich nach der letzten Hardfork im August unzufrieden mit dem jüngsten Software-Upgrade gezeigt. Denn profitiert hatte von Bitcoin Cash insbesondere der chinesische Miner Bitmain, dessen Chef Jihan Wu den letzten Hardfork massiv forciert haben soll.

Bitcoin Gold, wie die neue Währung wohl heißen soll, soll daher auch nicht als Konkurrenz zu den beiden bereits existierenden Bitcoin-Varianten erschaffen werden, sondern den Originaltoken gegen Bitcoin Cash stärken, so das Ansinnen der Entwickler.

Bitcoin Gold für Bitcoin-Besitzer kostenlos

Unterstützen ausreichend Miner die Pläne, kommt es zum Split. Wer dann bereits Bitcoins besitzt, wird automatisch zum Besitzer der neuen Bitcoin Gold-Token. Nach dem 25. Oktober dürften User dann neben ihren Bitcoins auch die neue Währung in ihre privaten Wallets gebucht bekommen - Voraussetzung dafür ist, dass sich die Ursprungs-Bitcoins ebenfalls in diesem Wallet befinden.

Klappt der Split, wird es bald Bitcoin Gold-Wallets geben, um die neue Währung transferieren zu können und diese eigenständig zu verwalten. Die neuen Token lassen sich dann beliebig weiter transferieren, verkaufen oder für Bezahlvorgänge nutzen. Im Idealfall existieren die drei Bitcoin-Varianten nach dem Split nebeneinander.

Bitcoin-Hype ungebrochen

Noch ist die Nachfrage nach Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Speziellen ungebrochen. Erst in der vergangenen Woche hatte die größte Digitalwährung bei 5.846 Dollar ein Allzeithoch erreicht - aktuell kosten die digitalen Token rund 5.372 Dollar und haben damit innerhalb eines Jahres rund 740 Prozent zugelegt. Sofern es Anleger gibt, die auf den Zug noch aufspringen wollen, dürfte die Nachfrage hoch bleiben und sowohl Bitcoin als auch Bitcoin Cash und Bitcoin Gold dürften genügend Interessenten finden, um friedlich nebeneinander zu koexistieren. Für eine ausreichende Verbreitung der neuen Währung zum Start dürfte gesorgt sein, denn schließlich bekommen Bitcoin-Besitzer für jeden Bitcoin einen Bitcoin Gold kostenlos ins Krypto-Depot gebucht.



