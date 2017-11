Bitcoin-Kurs knackt neue Rekordmarke - Anleger nehmen Gewinne mit

19,5 Prozent Kursplus in nur einer Woche: Die Digitalwährung Bitcoin befindet sich weiterhin ungebremst im Aufwärtstrend und hat in den vergangenen Tagen erstmals den psychologisch wichtigen Zählerstand von 7.500 Dollar durchbrochen. Doch die Rekordrally ging weiter: In der Spitze ging es für den digitalen Token bis auf 7.609 US-Dollar nach oben, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten.

Anleger im Kaufrausch

Auslöser für den jüngsten Kurssprung, der allein in der vergangenen Handelswoche mehr als 1.500 Dollar betrug, ist das am 16. November anstehende SegWit2x-Event. Im Rahmen dieses Updates kommen deutliche Änderungen auf die Cyberwährung zu. Angesichts der massiv gestiegenen Nachfrage in den vergangenen Monaten hat Bitcoin mit massiven Verzögerungen bei der Durchführung von Transaktionen zu kämpfen. SegWit2x soll dieses Problem zumindest entschärfen, denn die Hard Fork soll die Blockchain-Größe von aktuell einem Megabyte auf zwei Megabyte erhöhen, um den Durchsatz von Überweisungen zu steigern.

Sollten sich zu viele Miner weigern, das Update mitzumachen, könnte dem Bitcoin eine erneute Spaltung bevorstehen: Neben Bitcoin, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold wäre dann eine weitere Bitcoin-Währung auf dem Markt.

CME bleibt Kurstreiber

Neben dem anstehenden SegWit2x-Update gibt es noch einen weiteren Kurstreiber, der für die anhaltende Rally bei Bitcoin verantwortlich ist: In der vergangenen Woche hatte die CME Group Anlegern Hoffnung auf einen Bitcoin-Future gemacht. Bis zum Jahresende soll der Handel mit Terminkontrakten auf Bitcoins aufgenommen werden - Basis für den Handel sei ein einmal täglich ermittelter Referenzwert, der auf dem US-Dollar basiert, so die Chicago Mercantile Exchange Group in einer Mitteilung.

Am Bitcoin scheiden sich die Geister

Während die Kryptowährung von Rekord zu Rekord eilt, mehren sich die Stimmen derjenigen, die dem Hype um den digitalen Token skeptisch gegenüberstehen. Neben dem saudischen Prinzen Alwaleed bin Talal, der die Bitcoin mit dem Unternehmensskandal um Enron vergleicht, haben auch Wirtschaftsexperten wie der ehemalige Fed-Chef Ben Bernanke und Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller vor Bitcoin gewarnt. Besonders eindringlich fiel die Einschätzung von JPMorgan-Chef Jamie Dimon aus, der Bitcoin sogar als "Betrug" bezeichnet hatte.

Dem gegenüber stehen jedoch zahlreiche Experten, die dem Kryptotaler durchaus noch eine rosige Zukunft bescheinigen. Jüngst mahnte Analyst Ronnie Moas, den Bitcoin ernst zu nehmen. Er hält in zehn Jahren sogar einen Bitcoin-Kurs von 50.000 US-Dollar für möglich. Bereits in fünf Jahren könnte die Cyberwährung nach Marktkapitalisierung den Unternehmensriesen Apple überholen, so der Experte weiter.



