Geschätztes Vermögen: Ist Wladimir Putin der reichste Mann der Welt? | Nachricht | finanzen.net

Über das Vermögen Wladimir Putins ranken sich zahlreiche Legenden. Und seine Finanzen sind immer wieder Thema von Spekulationen. Dass er zum Club der Milliardäre gehört, ist ein offenes Geheimnis. Offen ist jedoch, über wieviel Geld der russische Staatschef tatsächlich verfügt - denn er taucht auf den offiziellen Milliardärslisten nicht auf.

Putin nicht auf der Forbes-Liste

Das US-Wirtschaftsmagazin listet seit Jahren die reichsten Menschen der Welt auf. Und seit Jahren teilen alte Bekannte wie Bill Gates , Armancio Ortega und Warren Buffett die vorderen Platzierungen unter sich auf. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang aber auch der russische Staatschef Wladimir Putin genannt - in der offiziellen Forbes-Liste findet sein Name aber keine Erwähnung, obwohl er die Grundvoraussetzung, nämlich ein persönliches Vermögen von mehr als einer Milliarde Dollar, sehr wahrscheinlich erfüllt. "Diktatoren und Angehörige von Königshäusern werden nicht berücksichtigt", heißt es bei Forbes. Auch Staatenlenker, die ihr Vermögen aus ihrer Machtposition heraus erworben haben, werden nicht auf die Milliardärs-Liste aufgenommen, so das Wirtschaftsblatt.

Schätzungen gehen weit auseinander

Wie reich Wladimir Putin tatsächlich ist, ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Die britische BBC geht von einem geschätzten Privatvermögen von 36 Milliarden Dollar aus. Doch für seinen Job als erster Mann im russischen Staat erhält er nur eine vergleichsweise geringe Vergütung: Das Präsidentengehalt soll sich laut offiziellen Angaben im Jahr 2015 auf rund 119.000 Euro belaufen haben. In seiner Einkommensteuererklärung gibt er zudem an, eine 77-Quadratmeter-Wohnung zu besitzen und drei Fahrzeuge, die allerdings noch zu Zeiten der Sowjetunion produziert worden seien.

Viele Beobachter behaupten allerdings, dass diese Angaben deutlich tiefgestapelt sind. Putin soll über zahlreiche Immobilien verfügen. Zudem zählen dem Vernehmen nach Yachten, Flugzeuge und zahleiche milliardenschwere Firmenbeteiligungen zu seinem Vermögen. Der Russland-Kenner und Putin-Kritiker Bill Browder hat in einem Interview mit dem US-Sender CNN im vergangenen Jahr eine unglaubliche Zahl ins Spiel gebracht: Der Hedgefonds-Manager schätzt Putins privates Vermögen auf 200 Milliarden US-Dollar. Damit würde er um Längen an dem offiziell reichsten Mann der Welt, Microsoft-Gründer Bill Gates, vorbeiziehen, dessen Vermögen aktuell auf 85,5 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Putin selbst gibt sich bescheiden

Ob 40 oder 200 Milliarden Dollar: Fest steht, Wladimir Putin gehört zu den vermögendsten Menschen der Welt. Er selbst macht seinen finanziellen Background allerdings nur ungern zum Thema. Die Unterstützung des russischen Volkes sei sein größtes Vermögen, erklärte er einst. "Ja, ich bin der reichste Mann der Welt. Ich sammle nämlich Emotionen", hatte der Staatenlenker im Jahr 2008 geantwortet, als er nach der Höhe seines Vermögens befragt wurde.





