Geht es um den Kauf eines Autos, ist oft eine Bank mit von der Partie. In 42 Prozent aller Fälle war im vergangenen Jahr ein Kredit im Spiel, zeigt eine Studie des Bankenfachverbands und der GfK Finanzmarktforschung. Bei Neuwagen liegt der Wert mit 52 Prozent besonders hoch, bei Gebrauchtwagen betrug er immerhin 36 Prozent.Doch welches Geldhaus ist das richtige, was die Realisierung dieses Wunsches angeht? Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat im Auftrag von €uro am Sonntag untersucht, was 13 Banken zu bieten haben, bei denen Pkw-Kredite online erhältlich sind.: Die Unterschiede sind gewaltig. Die Bewertungen berücksichtigen nicht nur die Höhe der Zinszahlungen und eventueller zusätzlicher Kosten, sondern viele weitere Faktoren. Etwa die Möglichkeit besonders niedriger oder hoher Kreditsummen, die Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail, die Qualität der Auskünfte und die Informationen auf der Website. Insgesamt gab es rund 150 Einzelkriterien und ungefähr 440 Kundenkontakte. Zusammengefasst sind die Resultate in vier Kategorien plus dem Gesamtsieg.Erstmals hat €uro am Sonntag bei diesem Test zwischen nicht bonitätsabhängigen und bonitätsabhängigen Angeboten unterschieden (außer bei "Kundenservice"). Erst seit wenigen Jahren bieten die Kreditinstitute nämlich Kredite mit bonitätsabhängigen Zinsen an, zuvor waren alle unabhängig von der Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung durch den Kunden. Gern gesehen bei den Geldhäusern sind vor allem Antragsteller, die beispielsweise durch Immobilieneigentum eine gewisse Bonität aufgebaut haben. Sie bekommen in der Regel einen günstigeren Zinssatz.nicht bonitätsabhängigen Angeboten Derartiges nicht belohnt. Hier fragen die Banken zwar auch bei der Schufa nach, aber die Kreditwürdigkeit fließt nicht direkt in die Kalkulation des Zinses ein. "Kreditnehmer sollten mindestens einen bonitätsabhängigen und einen nicht bonitätsabhängigen Kredit miteinander vergleichen", erklärt DKI-Geschäftsführer Jörn Hüsgen. Bewertet wurden die Konditionen anhand von vier Modellfällen (drei mit Gebrauchtwagen und einer mit Neuzulassung, siehe obere Tabellen), repräsentiert von Testkunden aus verschiedenen Altersklassen, Einkommensverhältnissen und Regionen.Im Gesamtergebnis ganz vorn landet bei den nicht bonitätsabhängigen Krediten die ING-DiBa ("sehr gut"), bei den bonitätsabhängigen die Postbank ("sehr gut"). Am anderen Ende der Tabellen rangieren Creditplus Bank ("ausreichend") beziehungsweise SWK Bank ("befriedigend"). €uro am Sonntag erklärt, was die vier Anbieter ausmacht.Die Bank überzeugt mit einer sehr guten Kreditausstattung bei günstigen Konditionen. Konkret belegt die ING-DiBa in der Kategorie Angebot den zweiten Platz (Note "sehr gut"). Den Kreditnehmern bietet sie eine hohe Flexibilität, da beispielsweise Ratenerhöhungen und -senkungen, Stundungen, Sondertilgungen sowie Änderungen des Zahlungszeitpunkts möglich sind. Außerdem ist der Autokredit auch für Freiberufler erhältlich.In puncto Kreditsicherheit verzichtet die ING-DiBa - wie übrigens auch zwei andere Anbieter der nicht bonitätsabhängigen Kredite - auf eine Sicherungsübereignung.Die Konditionen wurden ebenfalls mit "sehr gut" bewertet (erster Platz). Der effektive Zinssatz ist in allen vier Musterfällen der zweitniedrigste. Der sogenannte Zwei-Drittel-Zins ist für die erfragten Laufzeiten ebenfalls stets der zweitniedrigste. Dieser gesetzlich vorgeschriebene Wert zeigt, welchen Zins mindestens zwei Drittel aller Kunden erhalten. Zudem erhebt die ING-DiBa keine Gebühren für Ratenerhöhungen und -senkungen, Sondertilgungen, Stundungen und Kontoauszüge.Die Bewertung leidet vor allem unter den vergleichsweise teuren Konditionen (Note "ungenügend"). Der effektive Zinssatz ist in drei von vier Musterfällen der höchste. Der Zwei-Drittel-Zins ist ebenfalls in drei der vier erfragten Laufzeiten das Maximum. Das Angebot wird mit "befriedigend" bewertet, was ebenfalls den letzten Platz in dieser Kategorie bedeutet. Hier gingen unter anderem deshalb Punkte verloren, weil die Mindestlaufzeit mit 36 Monaten die höchste unter den betrachteten Krediten ist. Der Kundenservice erhält ein "sehr gut". Punkten konnte die Bank hier vor allem per Telefon, wo die Ansprechpartner unter allen untersuchten Anbietern als am kompetentesten wahrgenommen wurden.Die Deutsche-Bank-Tochter kann insbesondere in der Kategorie Angebot ("sehr gut", zweiter Platz) punkten. Der Autokredit sticht unter anderem he­raus, weil er als einziges bonitätsabhängiges Angebot auch für Freiberufler und Selbstständige als alleinige Antragsteller erreichbar ist. Zudem setzt er als einzige bonitätsabhängige Offerte nicht voraus, dass der Antragsteller eine bestimmte Zeit beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt ist. Der Kredit besitzt darüber hinaus eine hohe Flexibilität. Der Kunde kann beispielsweise kostenlos die Höhe der Rate und den Zahlungszeitpunkt ändern sowie Sondertilgungen machen und das Darlehen vorzeitig zurückzahlen.Bei den Konditionen schneidet lediglich die Bank of Scotland besser ab. Auch der Kundenservice erhielt "sehr gut". Mit einer serviceorientierten Internetseite, unter anderem ausgestattet mit Livechat und Suchfunktion für Filialberatung, landet die Postbank hier auf dem dritten Platz. Allerdings war der Kundenservice per Mail nicht zufriedenstellend. Die Antworten waren bis auf drei Nachrichten standardisiert, und nur eine der 15 gestellten Anfragen wurde inhaltlich beantwortet.Insbesondere die vergleichsweise ungünstigen Konditionen verhindern ein besseres Abschneiden. Der letzte Platz (Note: "ausreichend") in dieser Kategorie ist den effektiven Zinssätzen geschuldet, die in zwei von vier Musterfällen am höchsten ausfallen. Der Zwei-Drittel-Zins ist für zwei der vier Laufzeiten ebenfalls der teuerste. Hinzu kommt, dass Gebühren für Ratensenkungen während der Laufzeit fällig sind. Das Angebot wurde mit "gut" bewertet, was allerdings den vorletzten Platz bedeutet. Das liegt unter anderem an der unüblich zeitraubenden, maximalen Bearbeitungsdauer von fünf Tagen. Auch die zweijährige Mindestlaufzeit ist relativ lang. Der Kundenservice bekam "befriedigend". Punkte gingen verloren, weil die SWK-Mitarbeiter am meisten Zeit (1,5 Tage) benötigten, um auf Anfragen via Facebook zu reagieren.