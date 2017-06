€uro am Sonntag

Gegen Ende der Legislaturperiode will Bundesjustizminister Heiko Maas im Kreditwesen aufräumen. Es könne nicht sein, "dass Kunden mehr oder weniger gezwungen werden, eine Restschuldversicherung abzuschließen, sich dann aber beim Zins des Ratenkredits nichts ändert", so Maas’ parlamentarischer Staatssekretär Ulrich Kelber.. Verbraucherverbände kritisieren immer wieder, dass Banken ihre Kunden vor die Wahl stellen: entweder Kredit mit Restschuldversicherung oder gar kein Kredit. Hintergrund: Die Policen, die einspringen, wenn der Kreditnehmer beispielsweise arbeitslos wird und seine Raten nicht mehr zahlen kann, sind recht teuer und bringen der Bank zusätzliche Einnahmen. So gibt es den Vorschlag, dass die Banken künftig die Kreditkosten zweifach ausweisen müssen, einmal mit und einmal ohne die Kosten der Police.Im Test zu Ratenkrediten aus dem Internet hat €uro am Sonntag gemeinsam mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) diesen Vorschlag umgesetzt. Die Unterschiede bei den Kosten sind enorm und machen etwa bei einem Kredit über 40.000 Euro mit sieben Jahren Laufzeit bis zu 10.000 Euro aus. Im Schnitt kostete im Test eine Restschuldpolice über sieben Jahre Laufzeit zwischen 5.000 und 6.000 Euro.Abseits der Restschuldversicherungen ist Geld auf Pump derzeit aber günstig wie nie. Selten bekam einer unserer anonymen Testkäufer ein Kreditangebot mit einem Zins von mehr als fünf Prozent (siehe Tabelle unten). Insgesamt wurden die Onlinekredite von 13 Banken untersucht. Darunter waren fünf Anbieter von Krediten ohne Bonitätsprüfung und acht Anbieter, bei denen die Bonität des Kreditnehmers die Höhe des Zinses bestimmt. Neben den Konditionen wurden auch das Angebot und der Service der Banken untersucht. Dabei wurde nicht nur das Prozedere der Kreditvergabe untersucht, sondern auch wie schnell und profund die Banken auf Kundenanfragen reagieren.konnte die Norisbank punkten. Über die meisten Musterfälle hinweg waren ihre Zinsen die günstigsten. Bei Krediten, bei denen die Bonität des Kreditnehmers keine Rolle spielte, konnte sich die Deutsche Kreditbank (DKB) durchsetzen."Positiv fällt auf, dass die Summe der Zinsen auch immer der Summe der Kosten entspricht, keine der Banken also obligatorische Gebühren für ihren Kredit erhebt", so DKI-Chef Jörn Hüsgen.lassen sich Unterschiede feststellen. Die DKB und die ING-DiBa erheben für Kontoauszüge, Kontoführung und Sondertilgungen keine Gebühren, während andere Anbieter etwa Stundungen mit Aufschlag belegen. Am häufigsten werden bei der Oyak Anker Bank Gebühren für optionale Leistungen fällig. Bei Krediten, bei denen die Bonität des Interessenten eine Rolle spielt, sind die Differenzen zwischen günstigstem und teuerstem Zinssatz größer als bei den nicht bonitätsabhängigen Krediten. Fast alle Banken verlangen hier für Extras wie Kontoauszüge Gebühren. Am häufigsten langt die Creditplus Bank zu.

Kaum Kredite für Selbstständige

Während alle getesteten nicht bonitätsabhängigen Onlinekredite auch an Rentner vergeben werden, erhalten Selbstständige den Kredit bei keiner der Banken. Freiberufler bekommen zumindest bei der DKB, der ING-DiBa und der Netbank Geld geliehen. Bei Angestellten setzen die ING-DiBa und die Netbank die niedrigsten Hürden vor den Kredit. Bei der ING-DiBa reicht auch ein befristetes Arbeitsverhältnis, das nicht während der Kreditlaufzeit enden darf, und bei der Netbank muss der Kreditnehmer seit mindestens zwei Monaten beim aktuellen Arbeitgeber sein. Die anderen Banken haben gleich mehrere Bedingungen.



Während der Laufzeit sind die Deutsche Kreditbank, die ING-DiBa sowie die Oyak Anker Bank besonders flexibel: Es können Änderungen des Zahlungszeitpunkts, Sondertilgungen, eine vorzeitige Rückzahlung, Ratenstundungen sowie Ratenerhöhungen und -senkungen vorgenommen werden.



Auch bei den Banken, die bonitätsabhängige Kredite anbieten, bekommen Rentner einen Kredit. Selbstständige und Freiberufler kommen lediglich bei der Targobank und der Volkswagen Bank zum Zug. An Angestellte stellen fast alle Institute vergleichsweise hohe Anforderungen. Bis auf die Postbank setzen alle voraus, dass der Antragsteller bereits eine gewisse Dauer beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sein muss und sich nicht in der Probezeit befinden darf.



Beim Service setzte sich die ING-Diba durch. Anrufe nahmen die Hotline-Mitarbeiter zum Beispiel im Durchschnitt bereits nach 28 Sekunden entgegen und beantworteten alle Fragen freundlich, kompetent und hilfsbereit.



In der Gesamtwertung konnte sich bei den bonitätsabhängigen Krediten die Targobank durchsetzen. Hier stimmt die Balance zwischen niedrigem Zins und einem flexiblen Angebot. Bei den Krediten ohne Bonitätsprüfung liegt die DKB vorn. Sie holte vor allem bei den Konditionen ihre Punkte und konnte beim Angebot überzeugen.



