Mit Zertis auf den MDAX: Turbulenzen glätten

Es muss nicht immer der DAX sein. So kann sich ein Blick auf den MDAX lohnen: In ihm sind 50 mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt, die in der Rang­liste nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz auf die 30 DAX -Werte folgen.Aktien von Konzernen wie GEA Group Hochtief und Hugo Boss sind zwar nur in der zweiten Reihe notiert, spielen international aber in der ersten Liga. Anleger können mit Indexzertifikaten eins zu eins an der Entwicklung des Börsenbarometers teilnehmen, etwa mit dem Papier der Commerzbank (ISIN: DE 000 CE8 ATV 0 ), Dividenden werden im Index reinvestiert.deutscher Unternehmen nicht vor Kursrückschlägen gefeit. Der Indexentwickler Vilico Investment hat vor rund drei Jahren den Index mit dem sperrigen Namen sys­Shares Mid Cap Germany MinVar aus der Taufe gehoben, der ebenfalls die 50 Titel aus dem MDAX enthält. Mit dem Unterschied, dass die Werte nicht nach Marktkapitalisierung, sondern nach Risiko gewichtet sind. Das Portfoliomanagement filtert die Titel mit der niedrigsten Volatilität und der geringsten Korrelation untereinander he­raus und gewichtet sie entsprechend hoch. So soll geringeres Rückschlagsrisiko entstehen.

Titel mit geringer Volatilität

Die fünf größten Positionen sind derzeit Uniper, Fraport, Axel Springer, Symrise und MTU Aero Engines. Das Port­folio wird vierteljährlich angepasst. Bei diesem Rebalancing ist die maximale Gewichtung einer Aktie auf fünf Prozent begrenzt. Der MDAX hatte von 2006 bis 2016 im Schnitt eine jährliche Volatilität von rund 23 Prozent. Der Mid-Cap-Germany-­Index lag hingegen laut Rückrechnungen des Indexbetreibers bei 18 Prozent. Im selben Zeitraum schnitt zudem der ­volatilitätsarme Index mit fast 14 Prozent Jahresplus besser ab als der MDAX mit 9,5 Prozent.

hat sich allerdings der MDAX mit einem Plus von 55 Prozent besser entwickelt als der Mid Cap Germany (plus 50 Prozent). Dies liegt auch daran, dass die Airbus -Aktie stark gestiegen ist. Durch deren hohen Börsenwert ist der Titel im MDAX deutlich stärker gewichtet als im Strategie-Index. Sollte der Airbus-Kurs einbrechen, ist der Mid Cap Germany wiederum weniger be­troffen als der MDAX. Auf Sicht ­eines Jahres liegt das Strategie-­Barometer sogar um drei Prozentpunkte vorn, da schwankungsarme Titel sich etwas besser entwickelten.Anleger können mit einem ­Indexzertifikat der HVB (ISIN: DE 000 HY4 1P2 3 ) an der Entwicklung des Mid Cap Germany teilnehmen, in den Dividendenzahlungen einfließen. Gebühr fürs Portfoliomanagement: 1,2 Prozent jährlich.