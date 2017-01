10 vor 9: Das Wichtigste zum Börsenhandel am Donnerstag | Nachricht | finanzen.net

Der Handel am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag erneut von Zurückhaltung der Anleger geprägt sein. Der DAX, der bereits am Vortag kaum bewegt bei 11.584,31 Punkten geschlossen hatte, dürfte auch am Donnerstag zunächst nach seiner Richtung suchen. Vorbörsliche Indikationen deuten auf einen Start auf Vortagesniveau hin.

2. Macy's streicht über 10 000 Stellen - Aktie im Sturzflug

Die US-Kaufhauskette Macy's hat nach einem überraschend schwachen Weihnachtsgeschäft einen großen Jobabbau angekündigt. Das Unternehmen senkte am Mittwoch seine Gewinnprognose und gab bekannt, mehr als 10 000 Stellen zu streichen. Das Traditionsunternehmen machte einem Teil der betroffenen Mitarbeiter jedoch Hoffnung, ihnen neue Jobs anbieten zu können.

3. VW muss sich Anlegerklagen auch vor US-Gericht stellen

Der Autobauer Volkswagen und sein ehemaliger Konzernchef Martin Winterkorn müssen sich im Dieselskandal weiter auch vor Gericht in Kalifornien mit Klagen von US-Investoren auseinandersetzen. Der zuständige Richter Charles Breyer wies am Mittwoch den Antrag ab, den Rechtsstreit nach Deutschland zu verlegen.

4. Deutsche Bank zahlt 95 Millionen Dollar in US-Steuerstreit

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den Vereinigten Staaten durch einen Vergleich mit der US-Justiz beigelegt. Das Geldhaus habe einer Zahlung von 95 Millionen Dollar (91 Mio Euro) zugestimmt, teilte der New Yorker Bundesanwalt Preet Bharara am Mittwoch mit. Es ging um Vorwürfe, die Deutsche Bank habe durch ein Netz von Strohfirmen versucht, Steuern in den USA zu vermeiden.

5. Audi und NVIDIA entwickeln Auto mit künstlicher Intelligenz

Audi entwickelt gemeinsam mit der Computer-Firma NVIDIA ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz. Das Fahrzeug von Audi und NVIDIA solle zum Jahr 2020 auf die Straße kommen, sagte NVIDIA -Chef Jen-Hsun Huang am Mittwoch (Ortszeit) auf der Technik-Messe CES in Las Vegas.

6. Apple löscht 'New York Times'-App in China

7. China: 'Caixin'-Dienstleistungsindex steigt auf höchsten Stand seit 17 Monaten

In China hat sich die positive Entwicklung im Dienstleistungsgewerbe auch im Dezember unverändert fortgesetzt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Donnerstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe stieg im Dezember auf 53,4 (November: 53,1) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit 17 Monaten.

8. Viele Autofahrer sehen noch große Hürden bei Elektroautos

Eine deutliche Mehrheit der Autofahrer sieht Elektroautos als Transportmittel der Zukunft - zugleich aber gibt es aus Sicht der weitaus meisten möglichen Kunden noch große Hürden. Dies sind vor allem der vergleichsweise hohe Preis der Fahrzeuge und die geringe Akku-Reichweite.

9. Euro mit Gewinnen

Der Euro hat seine Gewinne vom Vortag halten können. Am Donnerstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0548 US-Dollar. Der Eurokurs hatte am Vortag seine zuvor kräftigen Verluste wieder aufgeholt. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung ging es für den Euro bergauf.

10. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Starke Impulse blieben zunächst aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 56,28 US-Dollar.

