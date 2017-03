Vor EZB-Entscheid: Euro legt zu | Nachricht | finanzen.net

Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0560 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0556 Dollar festgesetzt.

Der Vormittagshandel fiel weitgehend ruhig aus. Der moderate Kursanstieg des Euro sei weniger durch Konjunkturdaten ausgelöst worden, sondern vielmehr technisch getrieben gewesen, hieß es aus dem Handel. Die Marktteilnehmer warteten auf die Entscheidungen der EZB.

Nach ihrer turnusmäßigen Zinssitzung wird die Notenbank am frühen Nachmittag ihre Entscheidungen verkünden. Änderungen an den Leitzinsen oder am Anleihekaufprogramm werden nicht erwartet. EZB-Präsident Mario Draghi dürfte sich vor der Presse Fragen nach der höheren Inflation ausgesetzt sehen. Bisher hat er Forderungen nach einer strafferen Geldpolitik mit dem Hinweis abgelehnt, der Preisanstieg sei nicht nachhaltig und in erster Linie auf steigende Energiepreise zurückzuführen./bgf/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

