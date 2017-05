Evonik buy (Baader Bank)

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 41 Euro angehoben. Er sehe zahlreiche Kurstreiber, die die Aktie des Spezialchemiekonzerns wieder aus ihrem Schlummer erwachen lassen könnten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Mittwoch. So hätten wichtige Bereiche der Lieferkette die Talsohle durchschritten. Der Portfolio-Umbau sorge dafür, dass Evonik nicht mehr so stark allein vom Methionin-Geschäft abhänge. Positiv seien schließlich auch der Managementwechsel, die neue Strategie und die neuen Ziele. Und auch als Übernahmeziel sei Evonik interessant. Die Aktie zählt nun zu seinen "Top-Werten" im Chemiesektor./ajx/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.